Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’équipe coréenne de baseball NC Dinos a été couronné hier comme le champion de la ligue de baseball coréenne, après avoir battu 4-2 à la Ours Doosan, sans aucun doute une grande joie pour l’équipe, étant leur premier championnat remporté dans l’histoire du baseball coréen. À la fin du match, l’équipe a surpris les personnes présentes avec une célébration voyante.

Tu peux lire: RAE intègre troll, trolling, emoji, COVID, animalism et pro-life à son dictionnaire ce 2020

Après la victoire, les joueurs ont rencontré un lanceur sur le terrain et ont célébré de la manière la plus épique possible, avec une épée géante. Mais pas n’importe quelle épée, mais l’épée Épée d’exécution du jeu vidéo Lignée, titre qui appartient à la même société qui possède les NC Dinos: NCSoft, une société de jeux vidéo coréenne. Cette célébration est donc assez réussie comme moyen de rendre hommage aux propriétaires de l’équipe et comme symbole de victoire dans le jeu.

Voici la vidéo de cette célébration épique:

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord