Fortnite était l’un des premiers jeux de bataille royale avec plus de succès dans le monde. Avec un gameplay totalement nouveau, une centaine de joueurs s’affrontent sur le champ de bataille dans le but d’être les derniers survivants. Vous connaissez probablement déjà les mécanismes exclusifs d’Epic Games, mais nous équiper de tout ce que nous trouvons sur la carte et la construction sont deux des clés pour être victorieux.

De plus en plus de joueurs forment des équipes pour participer à ces batailles et compétitions officielles. Il y a ceux qui se consacrent professionnellement aux jeux vidéo, et récemment une équipe américaine a recruté l’un des plus jeunes membres de entrez dans le monde des eSports pour participer à Fortnite.

La nouvelle s’est déjà répandue comme une traînée de poudre et ce n’est pas étonnant. Le 3 décembre, l’équipe de la Team 33 a offert un ordinateur haut de gamme d’une valeur de plus de 5000 $ et payé une prime de transfert de 33 000 $ à un garçon d’à peine 8 ans, devenant ainsi l’un des plus jeunes joueurs d’eSport au monde. Bien sûr, bien que la signature ait été faite il y a quelques semaines, les points concernant sa signature sont maintenant connus.

L’un des plus jeunes joueurs à signer un contrat eSport professionnel

Joseph Deen, maintenant connu sous le nom de 33 Gosu, est l’un des plus jeunes joueurs à signer un contrat avec une équipe eSport professionnelle. Dès l’âge de six ans, le garçon s’entraînait avec l’équipe 33 dans le but de réaliser son plus grand rêve. Cependant, vous ne pourrez pas participer à des tournois officiels Fortnite avant l’âge de 13 ans, exigence minimale d’Epic Games pour participer à ce type d’événements.

Pendant ce temps, l’équipe profitera des droits d’image et recevra un pourcentage de tous les bénéfices générés, ce qui a provoqué une controverse. Mais malgré le fait que des milliers de personnes aient mis en doute la légalité de cette affaire, l’un des dirigeants de la médium prestigieux Kotaku Il a expliqué que les lois du travail ne sont pas violées parce qu’il “n’a pas vraiment à travailler, il ne fait que jouer”. De la même manière, le garçon ne voyagera pas avec l’équipe américaine ni ne participera à des tournois, il ne jouera qu’avec l’équipe 33 le week-end.