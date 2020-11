La collection Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch a remporté le dernier succès pour Super Mario.

Toutes les franchises ne peuvent pas prétendre avoir respecté 35 ans, et il y en a très peu qui le font aussi après avoir atteint 2020, prolongeant un état de grâce permanent. Super Mario Bros. n’est pas seulement l’une des sagas les plus appréciées de l’histoire; aussi C’est l’un des meilleurs vendeurs. Il suffit de voir la première de Super Mario 3D All-Stars et ses 1,8 million d’exemplaires vendus au format numérique.

Il est difficile de trouver un titre de plombier qui n’ait pas dépassé les 10 millions, des chiffres vraiment spectaculaires. Ce n’est pas quelque chose qui devrait nous surprendre, puisque nous parlons d’une franchise qui est en passe d’atteindre 300 millions d’exemplaires au total, mais Quels sont les jeux vidéo les plus vendus de l’histoire?

Il est important de se rappeler qu’au début de 2021, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est sorti, l’adaptation à Nintendo Switch du grand jeu vidéo Wii U, qui arrive sur la console hybride avec un nouveau contenu dont on ne sait pas grand chose pour l’instant.

Pos.JeuPlateformesRemarque1Super Mario Bros.NES40,2 M2Nouveau Super Mario Bros. DSNDS30,8 M3Nouveau Super Mario Bros. WiiWii30,3 M4Super Mario WorldSNES20,6 M5Super Mario OdysseySwitch18,9 M6Super Mario LandGame Boy18,1 M7Super Mario Bros.3NES17,2 MarioNouveau Super Mario Bros. 23DS13.3 M9Super Mario Galaxy Wi12.8 M10Super Mario 3D Land3DS12.7M

Plus d’informations sur: Super Mario, Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Galaxy 2, Super mario galaxy, Super Mario 64, New Super Mario Bros Wii et Mario Kart 8 Deluxe.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');