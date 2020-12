Ce fut une année décevante pour le monde du cinéma. Alors que le phénomène de 2018 et 2019 au box-office devait se répéter à un nouveau niveau, la crise sanitaire des coronavirus a fermé les portes des cinémas du monde. C’était une situation sans précédent qui a ébranlé les fondations de l’industrie telle que nous la connaissons et cela aussi, laissé à mi-chemin à toutes sortes de propositions et de productions.

Malgré tout, il y a eu des performances et des propositions extraordinaires qui ont montré que malgré tout, le cinéma a encore beaucoup à dire et qu’il pourra certainement gravir la colline à moyen terme. Nous vous laissons une liste des dix performances qui ont marqué l’histoire dans une année atypique de projets incomplets et de propositions ratées et qui élèvent leurs protagonistes comme les meilleures actrices de 2020.

Les meilleures actrices de 2020

Haley Bennett, ‘Swallow’ de Carlo Mirabella-Davis

C’est peut-être l’un des grands films de l’année et pas seulement à cause de son intrigue inclassable. Il y a une tension irrespirable et le sentiment constant que le scénario emmène l’histoire dans des endroits imprévisibles. Cependant, sa plus grande réussite est la performance de Haley Bennett dans le rôle de Hunter, cette femme aux appétits inexplicables, grotesques et souvent dangereux. Shallow pourrait être classé comme l’un des films d’horreur de l’année, mais en réalité, c’est un portrait fidèle du grotesque d’un point de vue étonnant. Tout un exploit de son actrice et surtout de la confiance de son réalisateur dans la capacité de Bennett à créer de la beauté au milieu du terrifiant.

Jessie Buckley, “ Je pense à la fin des choses ” de Charlie Kaufman

Dans un film inclassable, finalement transformé en une séquence perturbée de situations inexplicables, Buckley brille par sa performance au visage serein sous laquelle il semble voir toutes sortes d’émotions. Il n’y a pas de moyen simple de définir le travail de Kaufman et son actrice le sait. Il passe donc une grande partie de sa performance à prendre des risques légèrement dérangeants: visage sans expressionles yeux écarquillés et étourdis alors que son personnage s’effondre lentement dans l’oubli? le fantasme? La stupéfaction? Il n’y a pas de moyen simple de définir, encore moins de développer une ligne directrice sur ce que Buckley parvient à faire à l’écran. Mais une chose est claire: elle est brillante, belle et émouvante et fait d’elle l’une des meilleures actrices de 2020.

Julia Garner, “ l’assistant ” de Kitty Green

L’assistant d’un homme puissant et aussi, un prédateur sexuel, finit par être ses victimes. Ne serait-ce qu’à l’exception de garder ses secrets et de la peur constante qui l’accompagne à toute heure, le personnage de Julia Garner est le kaléidoscope d’un voyage agité à travers toute une couche de peur, de prudence et de douleur émotionnelle. Le tout au milieu de la perception d’une menace constante. Un bureau gris, le sentiment de danger qui l’entoure. Julia Garner devant la caméra c’est une construction crédible sur les terreurs devant le reflet du miroir. Mention spéciale comme l’une des meilleures actrices de 2020.

Vanessa Kirby, ‘Morceaux d’une femme’ de Kornél Mundruczó

Kirby parvient à montrer les terreurs et les douleurs de la maternité dans l’un des films les plus durs de l’année. Il ne s’agit pas seulement d’un voyage à travers la mort néonatale, un sujet sombre et terrifiant dont on parle rarement au cinéma, mais de la manière dont son personnage survit à une tragédie inimaginable. L’actrice réalise un voyage de la plus profonde souffrance, même une épopée quotidienne pour éviter la désintégration totale de son esprit au milieu de tout ce qu’il doit souffrir. Le traumatisme, la terreur et la peur deviennent quelque chose de plus dérangeant qu’il n’y paraît à première vue.

Frances McDormand, ‘Nomadland’ de Chloé Zhao

Il n’est pas surprenant que McDormand réalise des performances extraordinaires. Ce qui l’est certainement, c’est la combinaison de registres qu’il réalise dans cette œuvre mixte qui porte la notion de pouvoir personnel à une nouvelle dimension. L’actrice incarne le pouvoir, le besoin d’aventure et une sorte d’esprit néo-pionnier qui éblouit par sa crudité. Il n’y a rien de prévisible dans ce personnage capable de traverser tout un pays en caravane, au milieu de situations chaotiques, mais à la recherche de quelque chose de très proche de la rédemption.

Elisabeth Moss, ‘The Invisible Man’ de Leigh Whannell et ‘Shirley’ de Josephine Decker

Dans une année normale, ce serait la consécration définitive de Moss en tant que grande actrice de sa génération. Il a débuté l’année avec le premier de l’industrie – et l’un des rares succès au box-office – en impressionnant par sa performance dans la réinvention de The Invisible Man. En tant qu’épouse battue, portant les secrets de ses expériences, le film repose davantage sur la capacité introspective de Whannell que sur ce qu’elle peut montrer.

Plus tard, elle incarnera l’écrivain Shirley Jackson dans une performance déconcertante qui transforme l’écrivain d’horreur le plus énigmatique du XXe siècle en un monstre silencieux, beau et puissant, au bord de la folie. Ensemble, les deux performances sont un prodige d’une qualité étonnante et d’un bon travail. UNE association surprenante qui montre Moss dans toute sa puissance Créatif. Sans aucun doute, l’une des meilleures actrices de 2020.

Carey Mulligan, “ jeune femme prometteuse ” par Emerald Fennell

Les films de vengeance reposent souvent presque entièrement sur leurs acteurs principaux, en particulier lorsqu’ils sont à la fois la victime et l’agresseur. Dans cette quête étrange de revendication et de pouvoir, Mulligan crée un personnage qui traverse toutes les couches de colère, de peur et, finalement, une explosion aveugle de capacité destructrice – et moqueuse – d’expiation. Le tout à distance d’un sourire malicieux.

Amanda Seyfried, ‘Mank’ de David Fincher

Peut-être l’une des performances féminines de l’année et celle qui gonflera sûrement la liste des futures nominations aux Oscars. Seyfried est bien plus que le personnage historique qu’il joue: il est une perception de la condition de la femme dans un Hollywood dégoûté, claustrophobe et violent contre les femmes, en plus de qualifier Marion avec une intelligence subtile et impitoyable. Toute une collection de versions sur une femme rabaissée et inconnue dans le monde du cinéma d’aujourd’hui.

Anya Taylor-Joy, ‘Emma’ de Autumn de Wilde

Jouer un personnage de Jane Austen est un curieux défi: il s’agit de réinventer non seulement une femme qui a sûrement été incarnée plus d’une fois, mais sans doute par les grandes actrices de plusieurs époques différentes. Taylor – Joy le fait avec toute la grâce et la méchanceté d’une adolescente agitée, mais aussi avec la solide conviction de toute notre strate sur la féminité, le pouvoir et le temps comme moyen de mieux comprendre ce qui se passe Dans sa tête. Le résultat est uUn personnage mémorable, puissant et sûrement l’un des meilleurs de l’année. À la distance d’un brillant échec et mat.

Evan Rachel Wood, ‘Kajillionaire’ de Miranda July

Il est difficile de dire ce qui se passe vraiment à Kajillionaire, alors que Wood fait les cent pas avec un sourire sinistre et planifie silencieusement des plans de plus en plus élaborés, diaboliques et destructeurs. La performance de l’actrice est surprenante dans sa capacité à porter ce qui semblait être un plan maladroit à un niveau de férocité solennelle qui a atteint un certain point, la transforme en un monstre sans expression, capable des atrocités les plus déconcertantes. Une performance de ces carrières généralement cimentées mais surtout et dans le cas de Wood, démontre le vaste creuset créatif qu’une actrice à la filmographie disparate a encore à sa disposition.