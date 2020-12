Le cinéma a dû faire face en 2020 à l’une des crises les plus profondes et les plus compliquées de son histoire. L’effet est encore plus perceptible dans le domaine des films indépendants, qui a toujours souffert des aléas du marché et de l’ombre du cinéma commercial.

Malgré cela, dix titres se sont démarqués par leur qualité et ont réussi à franchir la barrière des circonstances d’une année imprévisible.

On vous laisse la liste des dix films indépendants qui ont brillé en 2020.

‘Un soleil’ de Chung Mong-hong

C’est l’un des films les plus émouvants et les plus profonds de l’année, qui est sans aucun doute la première fois que vous entendez.

Nommé comme l’une des grandes œuvres de l’année, c’est aussi un regard douloureux et précis sur la culpabilité, le poids de la conscience collective et les terreurs individuelles face à la violence. C’est un parcours moral d’une efficacité étonnante, qui échappe également aux explications simples.

‘Miss Juneteenth’, Channing Godfrey Peoples

Ce drame domestique teinté d’émotion s’appuie sur les performances impeccables de Nicole Beharie et Alexis Chikaeze. La relation entre les deux personnages est un dialogue continu qui va des relations spirituelles aux questions difficiles sur l’ambition moderne. Le tout au milieu d’une conception profonde de l’identité contemporaine.

Le film qui aurait sûrement fait une grande tournée de festivals spécifiques aurait eu plus de couverture au cours d’une autre année.

‘Les vraies aventures de Wolfboy’, par Martin Krejcí

Le premier long métrage du réalisateur tchèque est une étrange reprise d’Edward Scissorhands de Tim Burton, avec lequel il pourrait être comparé en sensibilité et en dureté. Quoi de mieux pour notre liste de films indépendants?

C’est aussi un voyage existentialiste vers la recherche de l’individualité, le tout au milieu d’un décor champêtre, qui de temps en temps peut prendre la puissance singulière d’un thriller gothique à suspense. Mais ce qui rend ce film inclassable merveilleux, c’est sa capacité à créer un personnage – un garçon souffrant d’une maladie génétique très rare qui le fait ressembler à un loup-garou – qui transcende l’évidence de son statut de paria, pour devenir un symbole de quelque chose de plus complexe sur l’identité.

Le tout au milieu d’une mise en scène soignée et d’un script transparent et soigné.

“ Et puis nous avons dansé ”, de Levan Akin

Avec son air intense et puissant, cette version sur la perte de l’innocence et la découverte de la sexualité est aussi un voyage intime sur le temps et la manière dont il conditionne nos expériences intimes.

Le regard du réalisateur est concentré dans le monde intérieur, des personnages dans leur capacité à analyser le temps et les douleurs silencieuses. Pour enfin inclure toutes les idées en un seul point essentiel: l’amour et le talent.

Peut-être, dans ses moments les plus bas, le film a-t-il quelque chose de prêcheur et d’un poids émotionnel excessif, mais le réalisateur sait comment surmonter chacun d’eux jusqu’à créer une épopée minimale sur le courage privé.

“ Viens à papa ” par Ant Timpson

Quand un film se mélange Shakespeare et Beyoncé sur le même plan et sous la même importance, il est sans doute assez audacieux pour créer quelque chose de nouveau.

Cela en dépit de raconter une histoire d’amour et de haine qui se termine dans le chaos d’un certain point de vue traditionnel. Come to Daddy amène à l’écran le personnage le plus attachant d’un Elijah Wood mature, qui réalise un record sensible sur un homme solitaire qui vit en banlieue, entre mensonges, douleur et aspirations fragiles.

‘Olympic Dreams’, par Jeremy Teicher

Cette comédie romantique – car il y a aussi des films indépendants – finit par être un voyage amer à travers les aspirations, les ambitions et la cupidité. C’est un voyage extravagant à travers l’esprit humain dans toutes ses nuances.

Il le fait sous l’excuse insistante de la concurrence et de la rivalité, qui transforme l’ensemble de la proposition en un scénario dans lequel une certaine violence invisible apparaît et disparaît en un clin d’œil à des moments suffocants.

‘Relic’, par Natalie Erika James

De la présomption du mal comme fil héréditaire, à la transformation de la maison hantée habituelle en une puissante conscience de l’égarement spirituel, le film est un regard sur l’horreur si nouveau que parfois, il est inconfortable.

Il y a quelque chose de vraiment difficile à accepter le mal comme faisant partie de la nature intrinsèque de l’amour filial, des peurs qui sont maintenues à parts égales au milieu du temps et dans quelque chose de plus difficile à interpréter.

Le premier réalisateur – qui écrit également le scénario – est une torsion vers les horreurs et les peines des liens qui unissent et séparent, mais aussi l’inévitable obscurité dans qui nous sommes et comment nous nous concevons.

‘Amour ordinaire’, par Lisa Barros D’Sa

Le couple de personnages interprétés par Lesley Manville et Liam Neeson est peut-être le plus attachant de l’année.

Ce drame aux notes de romance aigre est aussi un voyage dans les terres sombres de l’amertume. Tout cela à travers une conception de l’émotionnel comme frontière entre l’identité, ce que nous partageons et ce qui nous fait comprendre les relations humaines dans toute sa dure profondeur.

‘L’autre agneau’, par Malgorzata Szumowska

Peut-être le seul film de horreur folklorique aux accents allégoriques de l’année et aussi, un triomphe de la parole et du rythme sur la peur a conduit à une atmosphère raréfiée et redoutable.

Comme toutes les histoires d’une coupe similaire, le film commence par la suggestion d’un culte, mais à partir de là, la mise en scène et la façon dont le scénario développe ses trois actes à travers une vision onirique du sens du Mal. , surpris par son efficacité. À un autre moment plus propice, ce serait le film d’horreur de l’année.

“ Prématuré ”, par Rashaad Ernesto Green

Les histoires de famille ont souvent une vision similaire de l’amour, les peurs et la recherche d’identité, mais dans cet étrange argument pour l’instant claustrophobe, le poétique l’emporte sur l’émotionnel.

La grande allégorie de l’année sur l’individualité en prééminence sur ce que nous craignons et désirons, c’est aussi une tapisserie minutieuse de personnages essayant de retrouver leur visage spirituel au milieu de débats, de discussions et de terreurs intimes complexes.

Un petit bijou dramatique dans le groupe de films indépendants d’une énorme qualité d’intrigue.

L’article Les 10 meilleurs films indépendants de 2020, que vous ne connaissez sûrement pas, a été publié dans Explica.co.