Si vous venez de recevoir Google Stadia, nous vous recommandons ces jeux afin que vous puissiez le publier de la meilleure façon possible.

La plateforme de jeux vidéo en streaming Google Stadia a terminé sa première année de vie il y a quelques semaines. Avec un démarrage compliqué en raison de son catalogue limité et de ses prix élevés, La croissance de Stadia en un an seulement a été vraiment significative.

Aujourd’hui, non seulement il dispose d’un catalogue de titres plus que décent, mais c’est aussi la meilleure plateforme pour profiter de jeux aussi exigeants que le récent Cyberpunk 2077.

Google Stadia fonctionne très bien, c’est une plate-forme vraiment confortable et vous permet de jouer également sur les téléphones et les tablettes rapidement et facilement, étant une magnifique option complémentaire à d’autres services tels que PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch.

Savoir plus: Tous les jeux disponibles sur Google Stadia – liste complète et mise à jour

Donc, si vous venez de recevoir Google Stadia en cadeau ou si vous vous êtes offert une friandise, Nous vous laissons les meilleurs jeux pour sortir ce service de jeu vidéo plus qu’intéressant.

Trilogie Tomb Raider

En l’absence d’un match, mieux trois. Parce que même si les trois titres Lara Croft sont parfaitement agréables indépendamment, en ayant l’ordre chronologique, nous vous recommandons fortement de les jouer tous. Pas en vain, ce sont trois jeux spectaculaires que vous allez adorer.

Il s’agit d’un redémarrage des aventures de Ms. Croft dont la première apparition remonte à 1996 avec le légendaire Tomb Raider pour PSX, Saturn et PC. La vérité est que la formule avait perdu de son charme avec le temps, donc en 2013, il a été décidé de faire une table rase. Le résultat est des jeux amusants, pleins d’action et surtout, avec de nombreux éléments surnaturels qui nous fascinent..

Red Dead Redemption II

Non seulement c’est l’un des meilleurs jeux sur Stadia, mais sur n’importe quelle autre plateforme. Le jeu de Rockstar Games – développeurs actuels de GTA – c’est comme regarder un bon film western mais tourné à pleine puissance.

C’est un long jeu, avec un monde immense à explorer et des centaines et des centaines d’activités à faire., donc si vous recherchez un titre qui prend plusieurs heures à compléter, ne continuez pas à chercher.

Voyageur octopathe

Malheureusement, les RPG ne sont pas un genre qui regorge de Google Stadia mais il est vrai qu’il y a quelques gemmes qui sont essentielles. L’un d’eux est Final Fantasy XV et l’autre est Octopath Traveler, le titre Square Enix sorti à l’origine sur Nintendo Switch et qui a ensuite vu le jour sur PC et Stadia.

Octopath Traveler est un RPG «old school» avec des graphismes rétro, des combats au tour par tour, une musique incroyable et des personnages inoubliables. Sûrement tous ceux qui aiment les jeux de rôle plus axés sur l’action remarqueront qu’Octopath Traveler est quelque chose d ‘«archaïque» mais tous ceux qui ont apprécié des jeux comme Final Fantasy, Dragon Quest, Suikoden et bien d’autres, Octopath Traveler deviendra tout de suite dans l’un de vos jeux préférés.

Gylt

Google Stadia a également ses propres jeux exclusifs. Bien qu’ils n’aient pas le même budget que les AAA de Sony ou de Microsoft, ils sont quand même vraiment intéressants. Gylt est le premier exclusif à Stadia et c’est un jeu auquel vous devez jouer oui ou oui, Il est également créé par une étude espagnole.

Il s’agit d’un jeu d’horreur dans lequel nous nous occupons de Sally, une fille introvertie d’une ville minière d’Amérique du Nord qui cherche Emily, sa petite cousine disparue. Le jeu n’est pas qu’un “jeu d’horreur” mais traite également de sujets aussi sensibles que l’intimidation.

Cyberpunk 2077

L’un des derniers jeux à atteindre la plate-forme Google et sans aucun doute l’un des titres les plus controversés qui ont été publiés. Les créateurs de The Witcher nous ont promis un monde immense, avec de nombreuses décisions et une histoire sans précédent. Tout cela, ils ont réussi bien que les versions de Cyberpunk 2077 pour les consoles de bureau soient vraiment dommage.

Heureusement, nous avons Google Stadia et Cyberpunk 2077 semble vraiment bien sur cette plate-forme. Pas en vain à moins que vous n’ayez un ordinateur de jeu vraiment puissant, Google Stadia est le meilleur endroit pour profiter de ce qu’il est sans aucun doute, l’un de ces titres qui va laisser sa marque.

Destin 2

L’un des jeux les plus anciens sur Google Stadia et dont nous pouvons également profiter aujourd’hui totalement gratuitement, sans avoir à payer absolument rien pour cela.

Bien que Destiny 2 soit un jeu de tir avec une campagne solo très longue et amusante, où il est le plus apprécié est dans sa facette multijoueur. Que ce soit entre amis ou avec d’autres utilisateurs, Destiny 2 nous offre des centaines et des centaines d’heures que nous utiliserons pour accomplir des missions, détruire de puissantes bêtes et améliorer l’équipement de notre personnage. Un titre que tous les utilisateurs de Google Stadia doivent jouer oui ou oui.

Assassin’s Creed Valhalla

Et nous terminons avec l’un des jeux qui ont le meilleur goût dans la bouche ces derniers temps. Assassin’s Creed est l’une des sagas les plus populaires de ces dernières années, bien que malheureusement Ubisoft, ses créateurs, ils n’avaient pas touché la clé du succès depuis longtemps.

Avec Origins, ils l’ont fait, mélangeant des touches de RPG avec tout l’esprit d’Assassin’s Creed. Avec Odyssey et la Grèce antique, ils ont encore amélioré la formule et maintenant avec Valhalla et ses Vikings, on peut dire qu’ils ont atteint presque la perfection.

Assassin’s Creed Valhalla est le meilleur à sortir en 2020 Et si vous aimez les mondes ouverts, les Vikings et les dieux nordiques, nous ne savons pas ce que vous faites en lisant cet article et en ne profitant pas d’Assassin’s Creed Valhalla sur votre téléviseur avec Google Stadia.

Star Wars Jedi: Ordre déchu

Star Wars est l’une des marques les plus importantes au monde. Avec des millions de fans, nous avons Star Wars dans les films, les livres, les bandes dessinées, les séries et même les jeux vidéo. Star Wars Jedi: Fallen Order était une surprise totale qui a prouvé que Les jeux vidéo solo de Star Wars peuvent être presque exceptionnels.

Avec une histoire unique et totalement canon dans l’univers Star Wars, c’est un jeu qui mélange le gameplay de Dark Souls, Uncharted et Prince of Persia. Le résultat est un titre non seulement indispensable pour les fans de l’univers George Lucas, mais aussi pour tous les amateurs de jeux d’aventure.