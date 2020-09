S’il est vrai que la Nintendo Switch n’atteint pas en termes de potentiel au niveau de la nouvelle Xbox Series X ou PS5, on ne peut pas perdre de vue le fait qu’elle possède un certain halo de console rétro que les utilisateurs adorent. Et en ces jours, où il vient d’annoncer son arrivée au Brésil, nous n’avons pas voulu arrêter de mentionner certains des titres dont nous pouvons profiter. Par conséquent, nous allons analyser le 10 meilleurs jeux courant pour Commutateur Nintendo.

Meilleurs jeux pour la console Nintendo Switch

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Il s’agit d’un autre des opus de The Legend of Zelda, avec la particularité qu’il a été le premier sorti pour cette machine. Il est apparu en mars 2017 et a rapidement remporté quelques prix internationaux, comme celui du meilleur jeu de l’année, qui est distribué aux Game Awards. L’intrigue n’est pas trop éloignée de ce que l’on trouve habituellement: il faut accompagner Link dans ses aventures avant qu’Hyrule ne disparaisse.

Super mario odyssée

Mario est l’un des principaux coupables du succès que les consoles de la firme japonaise ont historiquement remporté. Dans Super Mario Odyssey, nous constatons que Bowser a kidnappé Peach pour la forcer à l’épouser. Le but de Mario sera de la sauver avant qu’il ne soit trop tard.

Mais il a aussi d’autres atouts, comme la possibilité de prendre le corps de différents objets, de profiter de la proposition avec un autre joueur qui contrôle Cappy, ou de surmonter certains niveaux que l’on voit dans l’ancien format 8 bits.

Nouveau Super Mario U Deluxe

Cette version renouvelée de New Super Mario Bros a plus de 150 niveaux en 2D, et c’est la plus proche du jeu original. Il faudra prendre le rôle de Mario essayant de sauver Peach et face aux sbires de Bowser. Il y a aussi des personnages classiques, tels que Boo’s, Koopa Troopa ou Goombas, qui lui donnent une touche différente.

Comme si cela ne suffisait pas, nous pouvons y jouer jusqu’à 4 personnes en même temps.

Luigi’s Mansion 3

Un jeu spectaculaire pour les amateurs de suspense et de terreur. Ce titre fantôme a une idée assez simple et répétée, mais cela fonctionne toujours: Luigi et ses compagnons sont invités à se rendre dans un hôtel de luxe qui, comme on pouvait s’y attendre, est hanté. Soudain, ses amis sont kidnappés, y compris Mario, et ensuite nous devrons être en charge de résoudre les mystères jusqu’à ce que nous battions le roi Boo.

Si vous décidez de jouer à deux, le second prendra la place de Gomiluigi, un Luigi vert en caoutchouc.

Mario Kart 8 Deluxe

Tout simplement, les jeux de course ne devraient pas manquer sur votre console Nintendo Switch. Dans ce cas, nous nous référons plus spécifiquement à Mario Kart 8 Deluxe. Cet épisode du célèbre Mario Kart offre jusqu’à 48 niveaux de terre, d’eau et d’air, avec des pistes dans lesquelles jusqu’à 12 joueurs peuvent s’affronter en ligne en même temps, ou 8 en mode portable.

Vous découvrirez bientôt que ces niveaux sont basés sur d’autres histoires racontées dans des franchises comme Animal Crossing, The Legend of Zelda. Et qu’en est-il des personnages? Ne manque aucun des célèbres chez Nintendo, comme King Boo lui-même, Bowsitos. Sans aucun doute, un jeu idéal pour les réunions de plusieurs personnes.

Super Mario Party

Si vous n’en décidez pas, le mieux est peut-être d’opter pour un jeu qui, à son tour, en comprend plusieurs. Par exemple, nous avons Super Mario Party. Nous le classons parmi les meilleurs jeux pour Nintendo Switch, bien que l’ajouter dans ces types de listes puisse être un peu délicat. Dans tous les cas, c’est un investissement qui en vaut la peine, puisqu’il comprend 80 mini-jeux très différents, réussissant à divertir tout type de joueur.

Remake d’éveil de Zelda Link

L’éveil de Zelda Link peut vous ressembler quelque part. Exactement, nous parlons d’un titre qui a été initialement présenté pour la Game Boy il y a près de trois décennies. Nous avons ici un remake, sans doute, mais l’esprit reste au-delà des meilleurs visuels. Au cas où vous ne vous souviendriez pas, dans ce jeu, notre héros a fait naufrage sur l’île de Koholint. Il faut lui donner un coup de main pour sortir de là mais… attention aux monstres!

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Mis à part la controverse des pirates informatiques, Animal Crossing: New Horizons est probablement la plus grande surprise parmi les meilleurs jeux Nintendo Switch. Son pari solide a à voir avec les titres d’accumulation, de construction et de développement, puisque nous avons commencé dans les îles désertes jusqu’à ce que nous ayons réussi à équiper notre île.

L’objectif est d’offrir les meilleures conditions de vie possibles, pour que chacun aille y vivre. Vous osez?

Épée Pokémon

Pokémon Sword est l’une des dernières propositions que les fans du genre RPG ont à leur disposition. Prenant des éléments à la fois de la saga télévisée et de certains jeux précédents, nous allons ici nous rendre dans la région de Galar, avec ses paysages changeants. Les plus innovants sont certains modes de jeu, comme ceux qui augmentent la taille des créatures, ou la possibilité de défier nos amis dans des jeux multijoueurs.

Super Smash Bros Ultimate

Et alors que nous arrivions au dernier des meilleurs jeux pour Nintendo Switch, il nous a semblé qu’il ne pouvait y avoir d’autre fermeture. Super Smash Bros Ultimate est le titre dans lequel vous aurez, ensemble, presque tous les personnages populaires de Nintendo. En plus de Mario et de ses collègues, nous accueillons Simon Belmont de Castlevania et Canela d’Animal Crossing.

Pour le reste, c’est un jeu orienté combat, dans lequel on peut former des équipes de trois ou cinq joueurs face à face, dans une centaine d’arènes avec leurs propres caractéristiques.

