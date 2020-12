La dernière console des gens de Sony est une réalité. Nous avons beaucoup parlé ces dernières semaines de la compatibilité des jeux PS4 pour la PS5, après avoir appris qu’elle ne serait pas compatible avec PS3, PS2 et PS1. Eh bien, cette fois, il est temps de se concentrer sur le 10 meilleurs jeux vidéo de Playstation 5 que l’on peut apprécier dans cette machine, presque comme un accueil pour ses premiers propriétaires.

Meilleurs jeux vidéo PlayStation 5

Assassin’s Creed: Valhalla

Contrairement aux jeux furtifs habituels avec certains RPG, Assassin’s Creed: Valhalla est livré avec la proposition inverse. Cela en fait l’une des meilleures alternatives possibles pour les fans d’action et de suspense. Batailles, missions secondaires et ennemis traquent Eivor et ses Vikings.

Salle de jeux d’Astro

Ce jeu de plateforme 3D nous oblige à parcourir les écrans, à surmonter toutes sortes d’obstacles tout en profitant des capacités du personnage et des commandes haptiques de la PS5.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Call of Duty: Black Ops Cold War se déroule après ce qui s’est passé dans Call of Duty: Black Ops, basé sur l’époque de la guerre froide, et tirant parti de certains événements réels pour la base argumentative. Nous allons donc parcourir certains lieux emblématiques de ce moment historique, comme Berlin-Est, le Vietnam ou le siège du KGB.

Les âmes du démon

Développé au Moyen Âge, de nombreux problèmes fonctionnels de ce titre pour les générations précédentes de consoles ont été surmontés. Notre mission sera d’aider les habitants du royaume de Boletaria à se débarrasser du vieil homme, le démon qui menace la tranquillité de ce territoire.

Destiny 2: Au-delà de la lumière

La conclusion la plus impressionnante de Destiny 2: Beyond Light est de savoir comment nous pouvons emmener l’univers de Destiny dans une nouvelle ère, l’âge des ténèbres, bien qu’il ne s’agisse pas d’une suite complète, mais plutôt d’une expansion. Dans tous les cas, l’expérience de divertissement est beaucoup plus fluide qu’auparavant.

Devil May Cry 5 édition spéciale

Bien qu’il s’agisse d’un jeu vidéo très éloigné de ce que nous avons vu, c’est probablement aussi l’un des exemples les plus aboutis de l’énorme potentiel des nouvelles consoles. Des éléments qui forcent le traçage de ligne de la machine apparaissent en permanence à l’écran, nous aidant à vérifier sa capacité.

Saleté 5

Bien que son nom ne l’identifie pas immédiatement, nous nous référons au quatorzième match de la série Colin McRae Rally, comme le précédent Dirt. Dans ces circonstances, nous trouvons une grande variété de compétitions de course et de piste parmi lesquelles choisir, même une compétition axée sur notre propre carrière de course.

NBA 2K21

Les spécialistes et les joueurs ne doutent pas que NBA 2K soit l’un des meilleurs simulateurs chaque année. Dans ce 2020, sa dernière version donne un twist à ce qui a été vu auparavant, avec certaines optimisations graphiques et quelques mécanismes de jeu qui, au-delà de certaines controverses, nous obligent à atteindre de nouveaux niveaux de précision.

Spider-Man: Miles Morales

Ce jeu vidéo d’action-aventure en monde ouvert a fait sensation lors des premières semaines de la PS5. Le récit continue du contenu téléchargeable de Marvel’s Spider-Man La ville qui ne dort jamais. Pouvez-vous défendre New York des dangers qui l’attendent?

Watch Dogs: Légion

Ce classique du jeu vidéo de ces dernières années nous montre le travail mené par la faction londonienne du groupe de hackers DedSec, dans sa tentative de se débarrasser du gouvernement autoritaire aux commandes du Royaume-Uni. Grâce à cette force de résistance et à ses membres aux objectifs différents, le pays devra être libéré.

Lequel de ces 10 meilleurs jeux vidéo PlayStation 5 est votre préféré?

