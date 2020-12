Une fois que nous avons répondu aux plus grandes questions sur la dernière console de Microsoft, et quelques heures à peine après avoir parcouru les 10 meilleurs titres PlayStation 5, nous ne pouvions pas passer à autre chose sans nous concentrer sur ceux-ci en même temps. 10 meilleurs jeux vidéo pour Xbox série x. Vous verrez que les coïncidences avec la machine Sony sont nombreuses, bien que d’autres propositions exclusives ou surtout intéressantes apparaissent également.

Meilleurs jeux vidéo Xbox Series X

Assassin’s Creed: Valhalla

Assassin’s Creed: Valhalla abandonne un peu la formule classique et efficace des jeux furtifs avec des détails de jeu de rôle, pour nous offrir une expérience diamétralement opposée. En nous mettant à la place d’Eivor et de ses Vikings, nous devrons laisser derrière nous un grand nombre d’ennemis et de batailles dans ce jeu d’action et de suspense.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Après les événements de Call of Duty: Black Ops, il est temps de trouver un Call of Duty: Black Ops Cold War développé à l’époque de la guerre froide. Des scénarios comme Berlin-Est, le Vietnam ou le siège du KGB dénotent le temps dans lequel nous nous déplaçons, suivant un fil avec autant d’événements réels qu’il y a de corde à nouer.

Destiny 2: Au-delà de la lumière

Destiny 2: Beyond Light nous invite à faire entrer l’univers de Destiny dans une nouvelle ère, l’âge des ténèbres. Considérant qu’il s’agit plus d’une extension que d’une suite complète, nous apprécions tout particulièrement la fluidité à tous égards et la continuité d’une histoire qui a de nombreux fans.

Devil May Cry 5 édition spéciale

Si vous cherchez un jeu qui exploite pleinement les qualités de votre nouvelle console Microsoft, et que vous ne voulez pas attendre trop longtemps, Devil May Cry 5 Special Edition devrait faire partie de ses propriétés. Cette franchise nous offre une livraison avec laquelle nous pouvons connaître la ligne de rayures de la nouvelle génération dans toute sa splendeur.

Saleté 5

Le quatorzième match de la série Colin McRae Rally se poursuit dans le sillage du Dir, multipliant dans ce cas encore plus, si possible, la variété de compétitions et de circuits parmi lesquels on peut choisir. Une mention spéciale mérite l’opportunité de mener notre propre carrière de pilote, de montrer de quoi nous sommes faits.

NBA 2K21

L’un des meilleurs simulateurs sportifs de toutes les années a été renouvelé, révélant certains des détails qui seront à la base du premier titre conçu pour la série X, qui sera lancé en 2021. Cependant, celui-ci, à partir de 2020, a des mécanismes améliorés qui , au-delà de l’avis des utilisateurs, représentent un bon point de départ pour la nouvelle génération de consoles, et un adieu à égaler pour ceux qui nous quittent.

Watch Dogs: Légion

Sans doute l’un des jeux les plus réussis de ces dernières années, il peut aussi être l’un de ceux qui nous accompagne dans cette transition. Comme nous le savons, l’histoire de la faction londonienne du groupe de hackers DedSec est racontée, alors que ses membres tentent de se débarrasser du gouvernement autoritaire aux commandes du Royaume-Uni.

Yakuza: comme un dragon

Ce nouvel épisode d’une saga qui a ajouté des adeptes de jeux de rôle, nous amène cette fois à nous concentrer sur l’histoire d’un protagoniste inconnu: Ichiban Kasuga. Fini Kazuma Kiryu, et notre nouvel ami a besoin d’aide pour découvrir pourquoi son ancien patron l’a trahi, et ainsi se venger.

Ori et la volonté des feux follets

Ce jeu qui réunit des éléments d’aventure et des plateformes nous met dans la peau d’Ori, un esprit gardien blanc. En pensant surmonter les difficultés qui apparaissent en cours de route, nous devons renforcer leurs capacités innées, accéder à des zones qui, autrement, semblent inaccessibles et arrêter notre progression.

Engrenages 5

Gears est l’une des raisons pour lesquelles certains joueurs préfèrent les consoles de Microsoft à celles de Sony. Dans ce Gears 5, le sixième opus de la saga, nous devons nous concentrer sur Kait Díaz, découvrir les origines de la famille Swarm et Kait, avec quelques personnages historiques faisant leur retour.

Xbox Game Pass

Oui, nous savons déjà que ce dernier site n’est pas destiné à un jeu en particulier. Nous avons plutôt décidé de le transférer directement sur Xbox Game Pass. L’explication? Assez simple. C’est l’achat le plus intéressant dans les environnements de divertissement Microsoft. Plus de 200 jeux rendent actuellement cet abonnement obligatoire.

Lequel de ces 10 meilleurs jeux vidéo Xbox Series X est votre préféré?

