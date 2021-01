À peine une semaine avant le jour prévu des Trois Rois, vous pouvez vous retrouver en train de finaliser des cadeaux de la famille ou des amis sans vraiment savoir quoi choisir. Si vous avez des doutes, oui, nous vous proposons de miser sur la technologie, l’un des secteurs phares, non seulement à ces dates, mais tout au long de l’année. Et dans cette catégorie, le plus réussi concerne la téléphonie mobile. Mais ne t’inquiète pas car dans Salle d’exposition Nous sommes conscients que, à de nombreuses reprises, les smartphones dépassent le budget que nous pouvons nous permettre. C’est pourquoi nous avons choisi les 10 meilleurs mobiles disponibles sur Amazon pour moins de 300 euros.

Dans cette sélection, des marques telles que Xiaomi, Samsung ou Huawei, entre autres, avec des terminaux très abordables, mais qui n’abandonnent pas des fonctionnalités puissantes ou des designs modernes. Pour ceux qui aiment les jeux, ceux qui ne peuvent pas renoncer à naviguer sur Internet ou consulter fréquemment leurs applications préférées, mais aussi pour ceux qui recherchent juste un mobile avec ce dont ils ont besoin: tous ces profils sont ici. Alors dépêchez-vous, jetez un œil et choisissez le vôtre car, en plus, de nombreux mobiles bénéficient de réductions allant jusqu’à 39%.

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi s’est rapidement fait une niche sur le marché de la téléphonie mobile grâce à des terminaux tels que le Redmi 9C NFC, un smartphone disponible en bleu ou gris avec 3 Go de RAM et Stockage interne de 64 Go. L’appareil est également équipé d’un triple caméra arrière de 13 Mpx. avec intelligence artificielle, capable d’enregistrer des vidéos avec une résolution Full HD et une caméra frontale de 5 Mpx. La écran de ce mobile est un autre point fort, car, en plus d’être immersif et LCD, il a une taille de 6,53 pouces et la résolution HD +, offrant une expérience vidéo et de jeu remarquable. En ce qui concerne le processeur, le Redmi 9C dispose d’un type Mediatek Helio G85 à huit cœurs hautes performances. La batterie haute capacité (5000 mAh) intègre la technologie de charge rapide 10 watts. 13% de réduction, économisez 20 euros.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Si vous choisissez Xiaomi, mais que vous voulez un smartphone avec de meilleures fonctionnalités et un prix tout aussi abordable, Redmi Note 9 Pro est la meilleure option. Ce terminal a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne qui, ajouté à son processeur Qualcomm Snapdragon 720G de cinquième génération avec jusqu’à 2,3 GHz, rend l’appareil l’un des plus compétitifs de sa gamme. La écran du Redmi Note 9 Pro a une taille de 6,67 pouces et résolution d’affichage Full HD + Dot; la caméra, pour sa part, est quadruple, est équipé d’une intelligence artificielle avec un capteur primaire de 64 Mpx. et il est capable de prendre des photos en grand angle, en mode portrait et en mode macro. La batterie a également une capacité de 5020 mAh, est chargée via USB-C et prend en charge jusqu’à 30 watts de charge rapide.

Samsung Galaxy M11

Samsung est un autre des principaux fabricants de mobiles et dans son catalogue, nous pouvons trouver des terminaux tels que le Galaxy M11, qui combine design et fonctionnalités et s’adapte à presque toutes les poches. Ce smartphone – disponible à l’achat en bleu métallique ou noir– a 3 Go de RAM et Stockage interne de 32 Go (extensible jusqu’à 512 Go avec carte micro SD) et un Écran HD + Infinity-O de 6,4 pouces, qui offre une couverture de bout en bout dans le but d’un plus grand plaisir en termes de vidéos et de jeux. La caméra Galaxy M11 principal est 13 Mpx.; l’ultra large, 5 Mpx.; et la profondeur, 2 Mpx. Tous vous permettent de prendre des photos en grand angle et ultra grand angle. La batterie de ce téléphone a une capacité de 5000 mAh et une technologie de charge rapide jusqu’à 15 watts. 22% de réduction, économisez 40 euros.

Samsung Galaxy A51

Une autre option si vous faites confiance à Samsung est le Galaxy A51, disponible, en plus de en bleu, blanc, noir et argent métallique (bien que le prix varie dans ces trois options). Ce smartphone a Mémoire RAM de 4 Go, 1Stockage interne de 28 Go et un système innovant de Caméra quad 48MP., avec des objectifs secondaires de 12, 5 et 5 Mpx. (La façade est de 32 Mpx.). La écran Le Galaxy A51, presque sans bordure, a une taille de 6,5 pouces, résolution Full HD + et technologie super AMOLED, et vous donne la possibilité de vous immerger dans vos séries et jeux préférés. Appelez, surfez sur Internet, consultez n’importe quelle application et battez tous les records sans vous soucier de la batterie de 4000 mAh. 39% de réduction, économisez 144 euros.

Huawei P Smart Pro

Disponible en cinq couleurs – Noir, noir ‘minuit’, bleu, vert et vert émeraude -, le P Smart Pro de Huawei a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La triple caméra L’arrière de cet appareil est également équipé de 48 Mpx. (le principal), 8 Mpx. (l’ultra grand angle) et 5 Mpx. (la profondeur) pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos que vous apprécierez plus tard dans un Écran de 6,59 pouces avec résolution Ultra FullView FHD +. Le rapport de cet écran au terminal est de 91%. La caméra frontale, quant à elle, fait 16 Mpx. Concernant l’autonomie de ce smartphone, sa batterie de 4000 mAh prend en charge jusqu’à 40 heures d’appels, 80 heures de lecture de musique et neuf heures de lecture vidéo.

POCO X3 NFC

Équipé avec 6 Go de RAM, ROM de 128 Go et processeur Qualcomm Snapdragon 732G avec un processeur à huit cœurs, le POCO X3 NFC, disponible en noir et bleu, c’est un smartphone puissant, idéal pour les amateurs de jeux. Et c’est que cet appareil présente un Écran de 6,67 pouces et 120 Hz. pour un défilement et une navigation plus fluides. De plus, la batterie de 5160 mAh assure une utilisation plus longue du téléphone sans avoir à le recharger. Lorsque cela se produit, votre téléphone est équipé de charge rapide jusqu’à 33 watts. La caméra quad de ce mobile comprend une intelligence artificielle avec un capteur primaire de 64 Mpx. Et il peut prendre des photos en grand angle, en mode portrait et en mode macro. Une autre caractéristique à souligner est que le capteur de doigt pour le déverrouiller est situé sur le côté, ce qui garantit une prise en main plus confortable et naturelle. 15% de réduction, économisez 40 euros.

Realme 7 Pro

Le Realme 7 Pro est peut-être le smartphone le plus équilibré de cette sélection, tant pour ses performances que pour son prix. Le terminal est équipé de Mémoire RAM de 8 Go, 128 Go de stockage interne et un processeur Qualcomm Snapdragon 720G. A tout cela, il faut ajouter son Caméra quad principale Sony 64MP. (avec plus de fonctions et pour des photos plus nettes et plus claires), une façade de 32 Mpx. et une Écran de 6,4 pouces résolution super AMOLED et FHD +. L’appareil dispose également de la technologie charge rapide “ SuperDart ” de 65 watts, emplacement pour trois cartes et deux Deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos.

Motorola Moto G9 Play

Une autre alternative pour remplacer votre ancien smartphone par un plus moderne, mais tout aussi peu coûteux, passe par le Motorola Moto G9 Play. Ce téléphone a Mémoire RAM de 4 Go, Stockage interne de 64 Go et processeur Qualcomm Snapdragon 662 et vitesse de 2 GHz. De plus, le Écran LCD de 6,5 pouces Il vous permettra de profiter de vos photos et vidéos de haute qualité prises avec le cCaméra triple 48 Mpx. (sur l’objectif principal). Cet appareil, qui comprend une batterie d’une capacité de 5000 mAh, a un nOota moyen de 4,5 sur cinq sur Amazon Et c’est l’un des meilleurs vendeurs dans cette boutique en ligne. 25% de réduction, économisez 50,99 euros.

Alcatel 5033D 1 2019

Si vous avez besoin d’un mobile très abordable et simpleJetez un œil à l’Alcatel 5033D 1, qui est équipé d’un 1 Go de RAM, Stockage interne de 8 Go (extensible jusqu’à 32 Go avec une carte micro SD) et système d’exploitation Android Go Edition. La écran de ce smartphone est 5 pouces et son caméra arrière, 5 Mpx., vous permet de prendre des photos au format panoramique ou en mode nuit, entre autres fonctions. Ce terminal intègre également rau revoir, wifi et Bluetooth 4.2. 13% de réduction, économisez 7,20 euros.

Alcatel 2053D

Les plus nostalgiques se souviendront de l’Alcatel 2053D comme l’un des mobiles les plus populaires à l’époque où la téléphonie mobile décollait. Équipé avec Mémoire RAM de 4 Mo et 2 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 32 Go), c’est un téléphone avec un design élégant et agréable, au format coque, avec excellent clavier, Écran 2,4 pouces et caméra jusqu’à 1,3 Mpx. Ce terminal, qui intègre également la radio FM, un lecteur de musique, une lampe de poche, des filtres d’appel, une alarme et un calendrier, est parfait pour les plus âgés de la maison ou pour ceux qui ne recherchent pas plus que ce qui est nécessaire, c’est-à-dire appeler et envoyer des messages. Le meilleur, son autonomie jusqu’à huit jours. 20% de réduction, économisez 6 euros.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 30/12/2020.