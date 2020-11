Nous sommes en novembre 2020, un mois au cours duquel nous avons déjà des modèles haut de gamme dans nos magasins comme l’iPhone 12 d’Apple ou le Huawei Mate 40, qui rivaliseront avec ceux déjà sur le marché pour la faveur lors d’événements tels que les Single. Jour ou Black Friday.

AnTuTu, un grand banc de test avec des outils en ligne que les créateurs et utilisateurs de téléphones utilisent pour analyser les nouveaux terminaux qui arrivent sur le marché, dresse sa liste chaque mois. Et c’est le tournant du nouveau mois, au cours duquel les données ont été collectées pendant une période de du 1 octobre 2020 au 31 octobre, et les résultats dans la liste de classement sont des scores moyens au lieu des scores les plus élevés. Vous souhaitez changer de mobile et en cherchez un avec beaucoup de puissance? VRegardons les 10 téléphones Android les plus puissants du marché aujourd’hui:

Les 10 appareils iOS les plus efficaces au monde, octobre 2020

Dans cette liste de classement des performances, Le ROG Phone 3 d’Asus suit à la première place avec un score moyen de 647919 points aux tests AnTuTu en octobre, étant le premier mobile à avoir implémenté cette année le Processeur Snapdragon 865+. Et c’est que, historiquement, parlant, “les téléphones de jeu Asus sont toujours restés à la première place du classement des performances pendant des mois consécutifs depuis leur lancement respectif.”

Téléphone Asus ROG 3-647.919

L’Asus ROG Phone 3 est équipé de un écran AMOLED de 6,59 pouces Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une réponse tactile de 275 Hz et un HDR 10+ et atteint un temps de réponse de 1 ms et un rapport de résolution de 2340 × 1080. Il y a une zone transparente à l’arrière de ce téléphone, afin que nous puissions voir son ailette de refroidissement interne. L’ailette de refroidissement du ROG Phone 3 est 7 fois plus gros que la dernière génération et couvre les principales pièces de refroidissement, obtenant une capacité de refroidissement plus efficace.

La chose la plus intéressante est que ce téléphone est également équipéou avec une batterie de 6000 mAh et deux interfaces de type C. Vous pouvez tenir ce téléphone dans n’importe quelle direction et l’utiliser pendant le chargement, ce qui est une caractéristique unique du téléphone de jeu. Selon AnTuTu, «il devrait rester longtemps à la première place dans la liste du classement mondial des téléphones Android», bien que sa taille soit “Énorme et lourd pour l’avoir en main.”

OPPO Find X2 Pro – 614.425

La populaire OPPO Find X2 Pro passe de la troisième place le mois dernier à la deuxième, avec un score moyen de 614425 en octobre, bien inférieur au ROG Phone 3 sans aucun doute. Depuis son lancement en mars, il est complètement au top en termes de paramètres et de performances, avec un affichage avancé mis à jour.

Vous pouvez voir que le Samsung Note20 Ultra 5G et Galaxy Z Fold2 5G fonctionnent également sur le processeur Snapdragon 865+ en tant que produit de première place, mais ses scores sont inférieurs d’environ 50 000 points à ceux du smartphone de première place. Par conséquent, il convient de noter à nouveau que les performances du processeur ne sont que l’un des facteurs influençant le score, le score global est déterminé par la solution générale de traitement et d’optimisation du fabricant, et les performances du téléphone mobile ne peuvent être jugées isolément. à la lumière de votre processeur.

iQOO Neo 3-600 408

Étonnamment, l’iQOO Neo 3 a toujours figuré dans les classements des performances, mais jamais dans les trois premiers, mais cette fois, il a finalement fait partie du Top 3, et c’est le dernier téléphone avec un score de plus de 600000. dans la liste de classement.

Le terminal est également équipé du processeur Snapdragon 865, un écran LCD à taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et une mémoire flash UFS 3.1 idéale pour utiliser votre mobile pour l’e-Sports. Son principal avantage est que son prix est très avantageux, et le terminal est donc rentable.

Les 10 mobiles les plus puissants du marché

Ci-dessous, les sept modèles de téléphone sont, respectivement, Galaxy Z Fold 2 5G (note moyenne: 597.791), Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (note moyenne: 597158), OnePlus 8 Pro (note moyenne: 585436), OnePlus 8 (note moyenne: 584 989), Mon 10T Pro 5G (note moyenne: 578900), Mon 10 Pro (score moyen: 574 130), et Petit F2 Pro (score moyen: 573 340).

Les deux nouveaux téléphones dans le top 10 de cette liste sont le Samsung Galaxy S20FE 5G et le Poco F2 Pro. Le premier est un modèle de téléphone spécial lancé par Samsung pour ses fans chaque année, et le second est une marque Xiaomi sur le marché étranger. Ces deux téléphones ne sont pas sous-performants, il est donc naturel qu’ils soient inclus dans la liste de classement.

Asus ROG Phone 3 – 647 919

OPPO Trouver X2 Pro – 614 425

iQOO Neo 3 – 600 408

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G – 597 791

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – 597 158

OnePlus 8 Pro – 585 436

OnePlus 8 – 584 989

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – 578 900

Xiaomi Mi 10 Pro – 574 130

Petit F2 Pro – 573 340