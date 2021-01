AnTuTu, un grand banc de test avec des outils en ligne que les créateurs et utilisateurs de téléphones utilisent pour analyser les nouveaux terminaux qui arrivent sur le marché, dresse sa liste tous les mois. Et c’est le tournant du nouveau mois, au cours duquel les données ont été collectées pendant une période de du 1 décembre 2020 au 31 décembre, testant les mobiles actuellement sur le marché, à la fois ceux qui ont déjà été lancés et ceux qui sont sortis en décembre dernier.

Vous souhaitez changer de mobile et en cherchez un avec beaucoup de puissance? Voyons les 10 téléphones Android les plus puissants au début de 2021:

Parmi les 10 téléphones phares Android les plus performants de la liste de classement, seul le Huawei Mate 40 Pro, qui reste en tête de liste ce mois-ci comme il l’était le mois dernier, adopter le processeur 5nm, tandis que les autres 9 téléphones sur la liste portent la série Snapdragon 865 de Qualcomm.



N ° 1: HUAWEI Mate 40 Pro

Score moyen: 657 784

Le Xiaomi 11 alimenté par le processeur phare Snapdragon 888 a été publié, mais il n’est disponible qu’en Chine, donc Huawei Mate 40 Pro continue de dominer le marché mondial avec son score moyen de 657784, une belle victoire sur le numéro 2 du classement iQOO Neo3 de plus de 20 000 points.

Dans les premiers jours de 2021, la nouvelle a éclaté que Huawei, malgré les sévères restrictions subies, semble ne pas avoir abandonné le développement de processeurs Kirin de nouvelle génération, qui s’appellera Kirin 9010 et le processus 3 nm qu’il utilisera peut être considéré comme une itération 5 nm. Par rapport au processus 5 nm, selon Antutu “Le processus 3 nm apportera une réduction d’énergie de 25 à 30% et une amélioration des performances de 10 à 15%. «Que cette nouvelle soit vraie ou non dépendra de la situation réelle de Huawei au second semestre de cette année.

N ° 2: iQOO Neo 3

Score moyen: 646 016

iQOO Neo 3, qui était hors du Top 3 sur les listes d’Antutu depuis des années, a rapidement pris la deuxième place. En réalité, grâce au chipset Snapdragon 865, il a un score moyen encore plus élevé que le ROG Phone 3, un téléphone «gaming» pour les jeux d’ASUS.

N ° 3: Téléphone ROG 3

Score moyen: 630 307

Étant le premier téléphone avec le processeur Snapdragon 865 Plus et soutenu par les performances du super jeu ASUS, le Le ROG Phone 3 est resté en tête de liste des performances pendant plusieurs mois. Cependant, avec la présence de plus en plus de nouveaux processeurs 5 nm phares faisant leurs débuts maintenant, le vétéran ROG Phone3 n’est arrivé qu’à la troisième place cette fois.

Top 10 Antutu

Dans le reste de la liste Antutu, nous trouvons deux nouveaux téléphones ce mois-ci, qui sont le Galaxy S20 FE 5G et le Poco F2 Pro. Le premier est une version “fan-only” de la série S20 de Samsung – en fait le ‘FE’ du nom signifie littéralement «Fan Edition». Et le second est un nouveau téléphone Xiaomi sur le marché indien. Le Top 10 des mobiles ressemble à ceci:

HUAWEI Mate 40 Pro: Note moyenne: 657 784iQOO Neo 3: Note moyenne: 646 016ROG Phone 3: Note moyenne: 630 307OPPO Find X2: score moyen: 610 749Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G: Note moyenne: 604 401OnePlus 8 Pro: Note moyenne: 584 057Xiaomi Mi 10T Pro 5G: note moyenne: 581 233Black Shark 3: note moyenne: 574 438Samsung Galaxy S20 FE 5G: Note moyenne: 574 187Poco F2 Pro (note moyenne: 572 474