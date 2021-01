Les sites torrent ont perdu des utilisateurs en 2020 dans une tendance qui se répète ces dernières années et qui affecte les réseaux de partage de fichiers peer-to-peer (P2P). Cependant, ils restent des millions d’utilisateurs qui les utilisent quotidiennement pour sa capacité à distribuer des fichiers volumineux et comme alternative au système de distribution sur serveur.

Les services de streaming et la pression de l’industrie ont réduit l’utilisation des réseaux pairs. Bien que son utilisation soit aussi légale que tout autre Et, par exemple, ils sont largement utilisés pour distribuer des logiciels open source tels que les distributions GNU / Linux ou dans d’autres types d’applications telles que les communications VoIP, ces réseaux ont été criminalisés et sont devenus synonymes de piratage depuis l’apparition de pionniers comme Napster.

Google, le plus grand moteur de recherche au monde, à la suite de plaintes répétées de titulaires de droits d’auteur, a réduit le classement des sites torrent qui reçoivent des demandes de suppression de contenu. En 2020, deux importantes baisses de trafic ont été détectées sur les portails Web fournissant des liens vers ces réseaux et ont coïncidé avec deux mises à jour de l’algorithme de recherche Google. Le deuxième, en mai, a permis de réduire le trafic de 20%.

Les 10 sites de torrent les plus populaires de 2020

TorrentFreak a compilé le dix meilleurs sites Web en termes de popularité qui annoncent, collectent, servent ou agissent comme un moteur de recherche pour les «torrents», le format de fichier où les informations sur le contenu partagé sont stockées dans le protocole BitTorrent, le plus largement utilisé parmi ceux disponibles pour les réseaux pairs.

La liste a été faite avec les données officielles d’Alexa, la filiale d’Amazon qui fournit des données commerciales et une analyse du trafic Web. Peu de choses ont changé depuis l’année dernière comme vous le verrez, les gros méta-moteurs sont toujours au top et malgré la perte de trafic, ils enregistrent plusieurs millions de visites comme le montre leur classement dans Alexa.

La baie des pirates. Le «bateau pirate» est toujours à flot après 17 ans et le pire harcèlement judiciaire rappelle un site P2P moderne. Malgré un mois d’inactivité début 2020, il maintient toujours la majorité de l’audience. Il continue de fonctionner à partir de son domaine .org, mais on ne sait pas s’il continuera à le faire à l’avenir. Il maintient la première position de 2020 dans les sites torrent, bien qu’il tombe dans Alexa en position 299.

YTS.mx. C’est le successeur officieux du groupe YTS / YIFY qui a fermé il y a quelques années et se spécialise dans le cinéma. Il a signé un règlement en dommages et intérêts après plusieurs rapports de piratage, mais reste en ligne. Il maintient la deuxième position de l’année dernière.

1337x. Il conserve sa place dans les trois premiers. Contrairement à d’autres sites plus spécialisés dans la recherche, il dispose d’un groupe d’utilisateurs fidèles qui fournissent quotidiennement du nouveau contenu. Et il a lancé un forum l’année dernière. Il maintient la troisième position de 2020.

NYAA.si. La résurrection du site de torrent anime populaire continue de bien se passer et est en hausse d’un cran par rapport à l’année précédente.

RARBG. Le site fonctionne à partir de plusieurs domaines et si tous étaient pris en compte, il serait plus haut sur cette liste. Créé en 2008 est spécialisé dans le contenu vidéo de haute qualité. Il laisse tomber une position par rapport à 2020 et près de 400 positions dans Alexa, ce qui montre ce dont nous parlons comme une baisse générale du trafic.

Fitgirl Repacks. Spécialisé dans les repacks de jeux, ce n’est pas un site torrent traditionnel et son contenu est publié dans d’autres médias, bien qu’il propose également ses propres liens et soit donc ajouté à la liste. C’est celui qui a le plus progressé dans ce classement en 2020.

LimeTorrents. Il est en ligne depuis plus d’une décennie. Comme beaucoup d’autres entrées de cette liste, elle est bloquée par les FAI du monde entier et a disparu du classement des différents moteurs de recherche, réduisant son trafic global.

EZTV.re. Le groupe de distribution original de TV-torrent, EZTV, a fermé ses portes après une prise de contrôle hostile en 2015, de nouveaux propriétaires revendiquant la propriété de la marque. Il est critiqué pour avoir copié des versions d’autres groupes de torrent TV. Descendez d’une position.

TorrentGalaxy. Un ajout à cette liste est un site torrent relativement nouveau, qui a été lancé il y a un peu plus de deux ans. Le site dispose d’un groupe dédié d’uploaders et d’une communauté active et en plus des liens pour BitTorrent, il propose du contenu en streaming.

Zooqle. Il compte plus de cinq millions de torrents vérifiés et revient dans le top 10 après un an d’absence. Le trafic du site n’est pas encore revenu à ses niveaux précédents, mais il semble avoir une base d’utilisateurs fixe.

Comme toujours lorsque nous parlons de ces questions, nous devons faire les avertissements juridiques correspondants. L’utilisation de réseaux P2P pour distribuer du contenu est absolument légale, mais le partage de fichiers protégés par le droit d’auteur sans autorisation sur leurs réseaux c’est tellement illégal et pénalisé par les lois comment le faire par d’autres moyens.

On vous laisse avec une autre sélection de sites torrent “plus légaux” que les précédents et cela risque de vous surprendre tous les contenus gratuits et sans droits d’auteur qui existe. Et si vous souhaitez vous mettre à jour avec ces réseaux de partage de fichiers, vous avez toutes les informations dans notre Guide BitTorrent.