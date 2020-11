Envie d’améliorer votre jardin? Ensuite, téléchargez certaines de ces applications de jardinage efficaces pour prendre soin de vos plantes

Écrit par Hector Romero

Parfois, garder votre jardin en bon état peut devenir une corvée. Cependant, la technologie actuelle est capable de faciliter cette tâche et de nombreuses autres. Donc, si vous voulez un joli jardin, la meilleure chose à faire est de télécharger les 11 meilleures applications de jardinage pour prendre soin de vos plantes.

Silencieux, vous n’avez pas besoin d’être un jardinier expert pour utiliser les applications de jardinage que nous présenterons ci-dessous. Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone, un jardin et beaucoup de patience.

Savoir plus: 4 serres de jardin pour que vos plantes poussent plus fort

Meilleures applications de jardinage pour Android

iHuertingHomegrown avec Bonnie PlantsRéponses de jardinGrowIt!WaterbotApprendre le jardinageCours de jardinageOrganisateur de jardinIdées de plantes de jardinPictureThis Identifier l’usine

iHuerting

iHuerting est une application de jardinage qui Il sert d’alarme pour vous avertir lorsque vous avez une plante à arroser. De plus, il vous permet de consulter les doutes et de partager des informations au sein d’une grande communauté. L’application vous enverra des notifications liées à l’irrigation, aux engrais et aux pesticides. Et si cela ne suffisait pas, c’est totalement gratuit!

Homegrown avec Bonnie Plants

Avec Homegrown with Bonnie Plants, vous pourrez prendre des notes importantes sur l’avancement de vos plantes telles que les plantations ou les mesures. Cela vous aide également résoudre les doutes courants liés à la question de l’irrigation.

Homegrown with Bonnie Plants est l’une des applications de jardinage les plus complètes aujourd’hui. Est propose des consultations sur la météo locale, les espèces elles-mêmes et même la pluie. De plus, il vous permet de partager des histoires de votre jardin et des annotations sur vos réseaux sociaux.

Réponses de jardin

Garden Answer est l’une des applications de plantes les plus puissantes du moment. Parce que? Parce que c’est capable d’identifier plus de 20 000 plantes instantanément. Comme si cela ne suffisait pas, il dispose d’une base de données à laquelle vous pouvez accéder lorsque vous avez des questions liées à votre jardin ou à vos plantes.

Comme son nom l’indique, Garden Answers est une application conçu pour ceux qui ont des questions sur leur jardin. Après avoir installé cette application sur votre mobile, vous ne ferez pas ces erreurs typiques des jardiniers débutants.

GrowIt!

Vous pourriez dire que GrowIt! C’est une sorte de réseau social pour les amateurs de jardinage. Il s’agit de une communauté où vous pouvez partager vos expériences, vos connaissances et même télécharger des photos de vos plantes. En plus d’être assez divertissant, ce sera très utile si vous débutez dans ce monde. Il faut également noter qu’il a une puissante fonction d’identification des plantes.

Waterbot

Waterbot est une application qui Cela vous facilitera l’arrosage des plantes, une tâche que vous pourriez parfois oublier. L’arrosage est essentiel pour avoir un jardin beau et bien entretenu, alors Waterbot vous indique les heures, les quantités et même les heures d’arrosage de vos plantes.

La plupart des problèmes de jardinage ont beaucoup à voir avec l’arrosage, donc L’application vous sera d’une grande aide si vous ne faites que faire vos premiers pas dans l’art et la technique de l’entretien / de la culture des jardins..

Apprendre le jardinage

Apprenez à jardiner une application avec Cours didactiques et tutoriels vidéo dans lesquels vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour avoir les fleurs et les plantes de votre jardin dans leur splendeur maximale. Si vous souhaitez explorer l’art du jardinage ou si vous êtes passionné par les fleurs et les plantes, téléchargez cette application qui vous aidera à prendre les meilleures décisions sur la façon de concevoir et d’entretenir votre jardin.

Cours de jardinage

Le cours de jardinage est une petite application avec laquelle vous obtiendrez connaissance des espèces végétales et réalisation de tâches d’entretien ou de construction de jardins. Il comprend également la manipulation des outils d’entretien et leur maintenance. Idéal pour les débutants!

Organisateur de jardin

Garden Organizer est une application très facile à utiliser s’occupe essentiellement de votre verger ou de votre jardin. L’outil peut activer des rappels d’arrosage afin qu’une plante ne se fanera plus jamais. De plus, cela donne également la possibilité de planifier les cultures, d’avoir un suivi complet des plantations, de dessiner votre jardin avec des parcelles visuelles et plus encore.

Idées de plantes de jardin

Garden Plants Ideas est une application avec plus de 100 idées pour décorer votre jardin comme vous ne l’avez jamais fait. C’est un outil qui reçoit des mises à jour mensuelles pour mettre de nouvelles idées à portée de main. Sans aucun doute, c’est une application pour concevoir des jardins qui vous aidera à améliorer votre style de jardinage.

Calendrier de semis

Cette application est un guide de semis / récolte qui vous aidera avec votre jardin pendant tous les mois de l’année. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin cultiver avec succès les légumes les plus populaires de votre région.

Le calendrier des semis met en évidence section ravageurs et maladies avec des informations utiles sur la santé de vos plantes et comment gérer ces problèmes.

PictureThis Identifier l’usine

Une application d’identification des plantes avec des tonnes de contenu. En plus de la description et des conseils pour le soin des plantes, vous apprécierez de voir beaucoup de belles photographies de plantes partout dans le monde. De toutes les applications de jardinage de cette liste, PictureThis est l’une des plus téléchargées sur le Google Play Store.

Savoir plus: Comment se mettre en forme en faisant de l’exercice dans le jardin

Voulez-vous vivre une expérience amusante dans votre jardin? Jetez ensuite un œil à ce guide qui explique comment voir des animaux 3D en réalité augmentée. Mais si vous cherchez quelque chose de spécial pour la saison de Noël, regardez mieux ces 7 applications pour décorer votre maison à Noël. Tirez le meilleur parti de chaque partie de votre maison!