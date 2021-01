Libérez votre créativité avec les meilleures applications d’écriture que vous pouvez utiliser sur votre mobile: textes, notes, recettes et tout ce que vous pouvez imaginer.

De nombreuses personnes ont tendance à toujours porter un cahier pour écrire les idées ou les histoires intéressantes qui leur viennent à l’esprit. Si vous en faites partie, sachez que vous pouvez vous permettre de laisser le notebook à la maison grâce à les meilleures applications pour écrire des textes sur les téléphones ou tablettes Android.

Bien que le téléphone et la tablette ne semblent pas être les appareils les plus confortables pour écrire, ces traitements de texte ils vous proposent des outils très intéressants qui facilitent l’écriture. Mettez le cahier de côté, il est temps de découvrir le meilleures applications pour écrire des textes sur Android.

Writer Plus (Writer On The Go)

Il est essentiel d’installer un bon traitement de texte si vous aimez écrire. L’un des meilleurs que vous puissiez trouver est Writer Plus, un éditeur simple qui vise à vous éloigner des distractions des processeurs traditionnels pour concentrer toute votre attention sur la qualité de vos mots.

Avec Writer Plus, vous pouvez créer, éditer et enregistrer des textes, les trier dans des dossiers, utiliser le compteur de mots et de caractères, tirez parti du format Markdown pour éditer du texte ou activer le mode nuit lors de l’écriture dans des environnements peu éclairés.

Comme vous pouvez le voir, c’est un outil d’écriture très complet qui fonctionne à la fois pour votre mobile et votre tablette Android.

Prix: Libre. Achats via l’application: de 1,19 à 16,99 euros.

Éditeur de texte

Un autre éditeur simple dans lequel vous pouvez écrire vos textes est Text Editor, qui ne nécessitera guère quelques mégaoctets d’espace sur votre mobile ou votre tablette. Avec cette application, vous pouvez créer tous les fichiers que vous souhaitez, éditer les textes en choisissant entre les différentes options de style disponibles et enregistrez-les pour les conserver ou les modifier à nouveau ultérieurement.

Text Editor mise sur la simplicité pour vous offrir un éditeur puissant qui remplit sa fonction d’écriture de texte. Parmi les options de style dont nous avons parlé figurent changement de la couleur, de la taille et de la police de la lettre et possibilité de justifier le texte ou mettez-le en gras, en italique, souligné ou barré. Comme l’application précédente, Text Editor est optimisé pour une utilisation sur les téléphones mobiles et les tablettes.

Prix: Libre.

Google Docs

Il ne pouvait en être autrement, l’un des outils d’édition de texte les plus populaires appartient à Google. Nous parlons de Google Documents, le traitement de texte avec lequel vous pouvez créer des documents et les éditer en ligne depuis l’appareil de votre choix et, plus important encore, où toute votre progression est automatiquement enregistrée.

En plus des immenses options d’édition de texte que Google Documents vous permet, de cet outil, nous soulignons également la possibilité de partager des documents avec d’autres utilisateurs et travailler dessus en même temps. Sans aucun doute, si vous avez besoin d’écrire des textes sur votre mobile ou tablette Android, vous devriez jeter un œil à Google Documents, sans perdre de vue la sécurité de vos documents.

Prix: Libre.

Monospace

Une autre des meilleures applications que vous pouvez trouver sur Android pour écrire des textes est Monospace, qui misez sur un style minimaliste pour vous éloigner des distractions. De plus, il vous donne juste les outils dont vous avez besoin pour écrire afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est vraiment important: l’écriture.

Comme détail à souligner, dans Monospace l’organisation par dossiers est différente. À la fin de chaque document, vous devez ajoutez les balises avec lesquelles vous souhaitez le reconnaître et l’application prend automatiquement en charge l’organisation. Bien entendu, vous pouvez utiliser Monospace à la fois sur votre mobile et sur votre tablette.

Prix: Libre. Achats via l’application: 4,63 euros par article.

Mot

Nous avons tous utilisé Microsoft Word, le traitement de texte par excellence, à l’occasion. Android ne pourrait pas être moins et il a également une application Word officielle où vous pouvez créer, éditer, sauvegarder et partager des textes sous forme de documents. Pour que vous ayez confiance en l’utilité de l’application Microsoft Word, sachez qu’en juillet 2019, elle dépassait le milliard de téléchargements dans le Play Store.

Word pour Android est un traitement de texte qui vous offre les mêmes possibilités que sa version pour Windows: personnalisation de la typographie, inclusion d’images et autres éléments graphiques ou l’utilisation de modèles, parmi de nombreuses autres options. Pour votre mobile et votre tablette Android, Word est sans aucun doute l’une des meilleures applications que vous pouvez utiliser pour écrire des textes.

Prix: Libre. Achats via l’application: de 0,80 à 10 euros.

Écrivain lunaire

Simple, rapide et facile à utiliser. Moon Writer est un fantastique application pour écrire des textes que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre mobile Android.

Son design minimaliste est parfaitement complété par toutes les fonctions qu’il comprend, y compris la possibilité de écrire en utilisant le format markdown, organiser vos textes dans des dossiers ou la possibilité de revenez à votre document et recommencez là où vous vous étiez arrêté.

Peu importe si vous recherchez une application pour écrire des phrases, des poèmes, des brouillons ou des textes complets: Moon Writer est une très bonne option si vous ne voulez pas devenir trop compliqué.

Prix: Libre. Achats via l’application: de 0,59 à 164,99 euros

JotterPad

Comme les autres options ci-dessus, JotterPad compter sur une application minimaliste pour réduire les distractions de l’écrivain. Avec une interface simple et propre, dans JotterPad, vous pouvez concentrer toute votre attention sur l’écriture pour créer des livres, des chansons, des poèmes, des scripts ou simplement écrire vos pensées sans qu’aucun élément de l’application ne vous dérange.

Cela ne veut pas dire que ce traitement de texte ne dispose pas de nombreuses fonctions d’édition et d’écriture. Vous pouvez utiliser le recherche de phrase, clavier étendu, défilement de machine à écrire, nombre de mots, le dictionnaire intégré ou, pour plus de commodité, activez le thème sombre. De plus, vous pouvez enregistrer vos textes dans le cloud pour y accéder à partir de différents appareils. En bref, JotterPad est l’une des meilleures applications pour écrire des textes sur votre Android.

Prix: Libre. Achats via l’application: de 2,39 à 33,99 euros.

Notes groupées

Une autre application fantastique pour écrire des textes gratuits que vous pouvez utiliser sur votre mobile est Notes groupées. C’était l’une de nos grandes découvertes d’applications l’année dernière, et c’est sans aucun doute l’un des meilleurs éditeurs de texte que vous puissiez utiliser.

Bien que vous puissiez l’utiliser pour rédiger des notes, cette application a un grand potentiel en tant qu’application pour les textes. Il prend en charge réduction, et il est possible d’organiser tous nos écrits en “packages” ou bundles – d’où son nom – pour qu’il soit plus facile de savoir où trouver nos textes.

Mieux encore, cette application a un version web à partir de laquelle vous pouvez voir et écrire des textes via votre ordinateur, votre tablette ou tout autre appareil. C’est une application que vous pouvez télécharger gratuitement, bien que certaines de ses fonctions nécessitent un abonnement payant.

Prix: Libre. Achats via l’application: de 1,89 à 15,99 euros.

fraise

Nous ne pouvons pas oublier l’un des meilleures applications d’écriture qui existent. Et pas seulement sur Android, car fraise Il a une version pour Windows 10 que vous pouvez installer gratuitement sur votre PC.

Cette application de texte gratuit a été l’une de celles récompensées par Google dans sa sélection d’applications avec le meilleur design sur Google Play, non seulement pour son apparence minimaliste, mais parce que toutes ses fonctions sont parfaitement conçues pour vous aider. Rédiger des textes de la manière la plus simple et la plus efficace.

Prix: Libre. Achats via l’application: de 1,69 à 2,19 euros

Notion

Parler de Notion comme une simple application pour écrire des textes est un euphémisme. C’est tout un couteau suisse plein d’outils, avec lesquels vous pouvez à peu près organiser toute ta vie D’une manière simple. Et le meilleur de tous, Notion est désormais gratuit.

À l’intérieur, il intègre une application de liste de tâches, la possibilité de gérer des bases de données, de créer des rappels, d’ajouter des liens et des aperçus de pages Web … Et bien sûr, il vous permet également d’écrire des textes à tout moment, n’importe où, puisqu’il s’agit d’une application multiplateforme. Pour tout cela – et bien plus encore -, il est devenu l’une de nos applications essentielles pour le télétravail.

Prix Libre.

Écrivain

Writer est la dernière application que nous recommandons pour écrire des textes sur les téléphones et tablettes Android. Encore une fois, cette application fait suite à la simplicité dans l’interface pour que l’écrivain concentre toute son attention sur le clavier et sur les mots qui écrit. À des fins d’édition, vous pouvez modifier la police en italique, en gras ou en soulignement.

En outre, vous pouvez également citer des phrases et choisir entre un thème clair et sombre pour changer les couleurs de l’interface. Les options d’édition de Writer ne sont pas très étendues, car l’application est plus engagée dans une écriture simple et rapide. Pour finir, aussi vous pouvez exporter les textes au format .txt et .html.

Prix: Libre. Achats via l’application: de 1,79 à 4,69 euros.