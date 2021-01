Nous sélectionnons les meilleurs navigateurs qui prennent peu de place: des applications légères pour surfer sur Internet sur votre mobile.

Surfer sur Internet avec votre mobile ne doit pas être l’une des activités qui nécessitent le plus de ressources lors de l’utilisation du mobile. Nous sommes tellement habitués à ce que des navigateurs comme Chrome dévorent sans pitié la RAM et la batterie de nos appareils, que parfois nous l’oublions il existe d’autres alternatives: les navigateurs légers.

Sur Android, il est possible de trouver de bons navigateurs qui prennent peu de place, et qu’ils ne nécessitent pas une grande quantité de ressources pour nous permettre de surfer sur Internet. Aujourd’hui nous voulons sélectionnez le meilleur qui existe sur Android.

Les meilleurs navigateurs Android qui prennent peu de place

En tenant compte du fait que les navigateurs aiment Chrome, considéré par beaucoup comme le meilleur navigateur Web pour Android, a un poids une fois installé pouvant dépasser 500 Mo, ça ne devrait pas être trop difficile à trouver navigateurs plus légers Accéder à internet. Ce sont les meilleurs:

Navigateur de confidentialité DuckDuckGo

Nous commençons par l’un des navigateurs légers plus sûrs pour Android qui existent aujourd’hui.

Le navigateur DuckDuckGo pour Android n’est pas aussi avancé ou complet que les autres alternatives de niveau Chrome, mais avec un poids de seulement 14 Mo, est un fantastique navigateur léger qui nous permet surfer sur Internet en toute sécurité grâce à un moteur de recherche avec un cryptage intelligent et qui bloque les trackers des sites Web.

Opera Mini

Bien qu’il ait évolué pendant des années au point de devenir un navigateur chargé de fonctionnalités de toutes sortes, aujourd’hui Opera Mini continue de tomber dans la catégorie des navigateurs légers pour Android.

C’est un navigateur optimisé pour fonctionner sur des appareils aux ressources limitées, et pour le faire le plus rapidement possible grâce à des fonctions telles que «Smart Browsing», qui permet choisissez le mode le plus approprié pour enregistrer les données et naviguez plus rapidement, même sur les réseaux les plus lents.

menthe

Parmi les nombreuses applications Xiaomi qui peuvent être téléchargées sur Google Play, nous trouvons Mint, votre propre navigateur léger.

Ce navigateur choisit d’offrir un expérience simplifiée lors de la navigation, laissant de côté les fonctions inutiles à offrir l’essentiel d’un navigateur dans une application de seulement 14 Mo de poids.

Navigateur FOSS

FOSS est l’acronyme de Free and Open Source Software, et définit parfaitement la philosophie de ce navigateur gratuit, open source et très léger.

Son design n’est pas le plus agréable de tous ceux qui composent cette liste, et certaines fonctions présentes dans d’autres navigateurs peuvent manquer. Mais si ce que vous recherchez est un navigateur simple et léger, cela peut être une option fantastique, surtout si vous recherchez un navigateur gratuit, pas de publicités ou autorisations inutiles.

Firefox lite

Tout le bien de Mozilla Firefox, dans un navigateur beaucoup plus léger. Cette application de seulement 7 Mo de poids propose des fonctionnalités telles que le ‘Amazing Bar’, qui rend la recherche sur Internet est beaucoup plus rapide et plus facile, où que tu sois.

De plus, il permet personnaliser l’interface de l’application, épinglez nos sites préférés pour y accéder plus rapidement ou obtenez des recommandations de recherche personnalisées en fonction de nos habitudes d’utilisation.

Navigateur Aloha

Ce n’est peut-être pas un navigateur aussi connu que les précédents, mais il peut devenir votre nouveau navigateur favori à partir de maintenant.

Aloha c’est un navigateur Android léger et rapide avec une conception soignée, qui offre des fonctions telles que la possibilité de languettes de verrouillage avec notre empreinte digitale ou un accès gratuit à un VPN.

Navigateur simple

Son nom dit tout: Simple Browser est l’un des navigateurs les plus légers qui peut être téléchargé sur Android, et aussi l’un des meilleurs.

Il ne pèse que 1,4 Mo, mais il permet de surfer sur Internet de la même manière qu’avec d’autres navigateurs beaucoup plus lourds. En retour, oui, il faut dire adieu à certaines fonctions comme l’historique, les onglets ou les favoris.

Navigateur Lynket

Ce célèbre navigateur anciennement connu sous le nom de Chromer C’est l’une des meilleures options pour ceux qui recherchent une application avec laquelle naviguer sur Internet de la manière la plus simple et la plus rapide possible. Il ne pèse que 4,4 Mo et permet entre autres ouvrir des pages Web dans des bulles flottantes qui peut être minimisé à tout moment.

Il s’agit d’un navigateur léger totalement gratuit et open source, qui consomme peu de RAM étant basé sur le protocole des onglets personnalisés.

XBrowser

Avec une interface qui ressemble un peu à celle de Google Chrome, mais avec un poids d’un peu plus de 1 Mo, XBrowser est l’un des navigateurs plus légers qui existent partout sur Google Play.

Ne vous attendez pas à trouver des fonctionnalités très avancées dans ce navigateur. Cependant, si vous recherchez une application qui vous permet naviguez en toute sécurité, rapidement et simplement avec votre mobile consommant le moins de ressources possible.

Via navigateur

Dans Via navigateur facilité d’utilisation et simplicité sont associées à un design minimaliste exquis sans complications ni ajouts inutiles. C’est un application ne pesant que 1 Mo, avec des fonctionnalités aussi utiles qu’un mode de sauvegarde qui réduit automatiquement la qualité des images, ou un écran d’accueil personnalisable avec un accès direct à nos sites Web préférés.

Navigateur de monuments

Autre navigateur léger et axé sur la confidentialité est Navigateur de monuments. Pesage uniquement 1,8 Mo, ce navigateur se distingue par ne collectez pas de données, et pour avoir des fonctions telles que “Anti Social” ou “Anti Tracking” qui permettent des sites comme Facebook ne nous suivent pas.