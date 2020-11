Dans le développement d’applications Android, le dicton populaire est ignoré, il y a un “couteau de fer”. C’est-à-dire, applications qui vous aident à créer d’autres applicationsSoit pendant la phase de planification, de développement ou après la création et la publication de l’application sur Google Play.

Que vous soyez développeur d’applications Android ou que vous y réfléchissiez ou y soyez, nous vous listons ici 13 applications qui vous aideront à créer votre application pour Android d’une manière ou d’une autre.

GitHub

GitHub est la plateforme pour Référentiels avec contrôle de version plus populaire et a récemment relancé son application mobile avec un design renouvelé et, petit à petit, presque les mêmes options que vous trouverez sur le site GitHub.

Si vous développez une application, vous utiliserez probablement GitHub comme contrôle de version, auquel cas vous pouvez vérifier le code, vérifier vos référentiels et, par exemple, affichez confortablement vos pull requests depuis votre mobile.

GitHub

Console Google Play

La console Google Play est quelque chose comme les tripes du Google Store: l’endroit où les développeurs peuvent gérer les applications qu’ils ont publiées sur Google Play. La version mobile vous permet d’accéder à certaines informations de n’importe où.

L’application console Google Play n’est pas aussi complète que le Web, mais elle vous permet de consulter la statistiques de l’application, notes sur Google Play que vous avez reçus et les plantages et erreurs que Google a détectés dans votre application.

Console Google Play

Google AdMob

Si vous essayez de monétiser l’application que vous créez, il est fort possible que vous utilisiez ou souhaitiez utiliser AdMob, Système d’annonces mobiles de Google. Son application officielle vous permet de vérifier l’évolution de vos revenus depuis votre mobile.

Avec l’application Google AdMob, vous pourrez voir toutes les statistiques sur les performances des blocs d’annonces de votre application, consultez les tendances et consultez en détail les statistiques relatives à vos annonces.

Google AdMob

Galerie de matériel

Material Gallery est probablement l’une des applications Google les moins connues. C’est une application simple pour partager des croquis, des maquettes ou des prototypes d’applications, passez-les en revue et discutez-en avec d’autres personnes.

L’application se concentre sur le partage de conceptions faites avec d’autres applications (elle dispose d’un plugin pour Sketch pour partager directement les conceptions) et permet aux personnes d’une équipe donner des commentaires sur des pièces spécifiques et comparez les différents modèles.

Galerie de matériel

Assistant développeur

Developer Assistant est l’une des applications de développement les plus établies. D’une certaine manière, c’est quelque chose comme les outils de développement Google Chrome, mais pour les applications Android.

Avec Developer Assistant, vous pouvez analyser “avec des rayons X” la mise en page de n’importe quelle application, en analysant la hiérarchie des vues, en affichant les propriétés d’une vue et les dimensions de tout élément à l’écran.

Assistant développeur

DevTools

Developer Assistant est très bien, mais si vous avez besoin d’encore plus d’outils, vous ne pouvez pas manquer DevTools, une autre collection de petits outils pour les développeurs des applications Android.

Avec DevTools, vous pouvez décompiler d’autres applications, utiliser un sélecteur de couleurs Dans n’importe quelle application, consultez l’historique des activités qui ont été ouvertes, consultez le manifeste de n’importe quelle application ou extrayez l’APK de n’importe quelle application. Gardez à l’esprit, bien entendu, que beaucoup de ces fonctions sont payantes (3,59 €).

Outils de développement (outils de développement Android) – Informations sur l’appareil

Lecteur Logcat

Le Logcat est quelque chose comme le journal de bord de tout ce qui se passe sur le mobile, et vous êtes intéressé à pouvoir consultez-le à tout moment et depuis votre mobile, sans avoir à le connecter au PC via ADB.

Pour cela, vous pouvez utiliser LogCat Reader, une application simple, direct et open source. Pour pouvoir lire le LogCat, oui, vous aurez besoin que le mobile soit rooté ou donnez une autorisation par ADB que, si vous développez une application, ce sera un jeu d’enfant pour vous (et vous n’aurez à le faire qu’une seule fois).

Lecteur Logcat

Bugjaegger

Bugjaegger est une application dont le nom semble être un bogue en soi, mais il est très utile car il vous aide à déboguer les applications d’un mobile à partir d’un autre, sans avoir à utiliser un ordinateur portable ou un PC pour cela.

Avec Bugjaegger, vous pouvez exécuter des scripts, vérifier les journaux, prenez des captures d’écran, consultez les données de sauvegarde et d’autres tâches via un câble USB-OTG ou via Wi-Fi, ce qui ressemble à une ADB de poche.

Bugjaeger Mobile ADB – Développer et déboguer via USB OTG

InstaMocks

Si vous avez créé une application, tôt ou tard vous voudrez créer des maquettes ou des images montrant à quoi ressemble l’application sur un appareil, à utiliser sur Google Play, le site Web officiel ou tout autre matériel promotionnel.

InstaMocks est une option simple que vous pouvez faire depuis votre mobile. Avoir un 40 appareils prêt à l’emploi pour mettre votre “application” à l’intérieur, pouvant personnaliser avec différentes couleurs pour l’arrière-plan et ajouter vos propres textes.

InstaMocks – Outil de conception de capture d’écran d’application

MatérielX

La conception matérielle et ses composants sont essentiels pour développer des applications sur Android, même s’il peut parfois être difficile de savoir quoi utiliser et comment. MaterialX est une galerie d’exemples d’implémentations de composants Material Design.

Autrement dit, si vous avez besoin inspiration pour concevoir votre application, vous trouverez de nombreux exemples dans cette application. Si vous voulez également le code pour chaque implémentation, vous pouvez l’obtenir, lors du paiement (il coûte environ 10 $).

MaterialX – Interface utilisateur de conception de matériel Android

Widgets de l’interface utilisateur de Syncfusion Flutter

Si vous n’utilisez ni Java ni Kotlin dans votre application, mais Flutter, vous êtes intéressé par cette autre application. Vous y trouverez un Collection de widgets Flutter, afin que vous puissiez voir la collection de widgets de Syncfusion en direct et directement.

Si vous préférez commencer par les bases, vous avez quelque chose de similaire dans le Guide des widgets Flutter, qui comprend plusieurs widgets Flutter pour vous vous pouvez voir à quoi ils ressemblent et les essayer, plus le code de chaque widget.

Widgets de l’interface utilisateur de Syncfusion Flutter

Créateur de logo

Si vous avez une application, vous devrez tôt ou tard créer une icône et / ou un logo pour celle-ci. Si vous devriez idéalement le faire calmement et prudemment sur un PC, vous pouvez également créer le logo depuis le mobile avec une application comme Logo Maker.

Avec Logo Maker, vous pouvez créer facilement des logos et des icônes, combinant des autocollants avec des textes, des effets et des textures dans un simple éditeur graphique que vous pouvez emporter partout dans votre poche.

Logo Maker – créateur et designer de logo

Toggl

Enfin, que vous développiez une application pour vous-même ou pour un client, il est important de ne pas perdre de vue le temps. Un bon moyen de chronométrer les temps c’est avec l’aide de Toggl.

Toggl est une application simple avec laquelle vous pouvez mesurer les temps de tout travail ou projet et que vous pouvez utiliser, avec le même compte, sur plusieurs appareils. Depuis l’application elle-même, vous pouvez voir des rapports récapitulatifs sur la durée de votre travail sur chaque projet.

Toggl Track: Heures de travail