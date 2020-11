Avoir un mobile à la pointe de la technologie ne vous empêche pas d’apprécier les grands succès du passé, en particulier lorsqu’il s’agit de sonneries légendaires. Ici, nous avons sauvé du coffre des souvenirs 13 sonneries mythiques que vous pouvez utiliser sur votre mobile.

Il y a ceux qui la première chose qu’ils font lorsqu’ils ont un nouveau mobile est de réviser et de choisir une sonnerie et il y a ceux qui ne changent jamais la tonalité par défaut. Ce dernier est, en partie, la raison pour laquelle nous finissons par écouter certaines sonneries ad nauseam, même si vous en avez peut-être temporairement oublié certaines. Nous sauvons de l’oubli plus de dix sonneries légendaires, avec un cadeau nostalgique supplémentaire.

La sonnerie de Nokia

Il serait impensable de compiler une liste de sonneries légendaires sans évoquer la plus célèbre de tous les temps, celle de Nokia. C’est une mélodie tirée d’une valse de la Compositeur espagnol Francisco Tárrega, et dont d’innombrables versions et remix ont été créés, en plus d’être trouvés dans les derniers mobiles Nokia, maintenant fabriqués par HMD Global.

À l’horizon par Samsung

Une autre marque vétéran de ce téléphone mobile est Samsung. Avec tant d’années sur le marché et tant de modèles vendus, il est inévitable que vous finissiez par entendre la sonnerie par défaut relativement fréquemment. La sonnerie de Samsung est intitulée Au-dessus de l’horizon, est là depuis 2011 et reçoit une nouvelle version chaque année avec le lancement de chaque génération de terminaux.

IPhone Marimba

Peu de sonneries sont aussi reconnaissables comme le marimba sur l’iPhone. Si la sonnerie Nokia est la sonnerie la plus reconnue sur les téléphones portables d’antan, le marimba est de l’ère des smartphones. Même si vous n’avez pas eu d’iPhone dans votre vie, vous avez sûrement entendu cette tonalité de nombreuses fois.

Bonjour Moto

La sonnerie Motorola, le Hello, Moto, est le plus surréaliste de notre liste. Ce ton, l’un des plus rares à ce jour, est un véritable engouement d’écoute où l’on ne sait pas si vous devez répondre au téléphone ou commencer à danser.

Huawei Tune Living

Le ton de Huawei peut ne pas avoir une personne qui parle au début, mais leur mélodie qui se répète encore et encore, maintes et maintes fois, le rend extrêmement reconnaissable. Le titre de la composition est Huawei Living Tune et reste la sonnerie par défaut des téléphones Huawei aujourd’hui.

Le son Sony-Ericsson

En parlant de répétitions de tons, le légendaire sonnerie des mobiles Sony-Ericsson C’est l’un de ceux qui finit par percer votre tête avec répétition. Les mobiles Sony Xperia, qui arriveront plus tard, en incluent une variante légèrement plus douce.

Sonneries HTC

HTC ne connaît pas son apogée de popularité aujourd’hui, mais au début des smartphones, leurs téléphones étaient les meilleurs. La tonalité par défaut, Curve, il n’est peut-être pas aussi populaire que d’autres sur cette liste, mais vous l’avez sûrement entendu à l’occasion.

Le ton Nexus

Avant les Google Pixels, nous avions le programme Nexus pour mobiles avec Android pur, qui étaient fabriqués par différentes marques, selon le modèle. Était Android sans couche de personnalisation, mais évidemment avec leurs propres sonneries, les plus animées.

Le ton LG

La sonnerie officielle de LG est appelée La vie est belle Et, d’une certaine manière, c’est une mélodie qui exprime ce sentiment que tout va bien se passer, du moins jusqu’à ce que vous décrochiez le téléphone. Ceux qui avaient un mobile LG peuvent également se souvenir de cette autre mélodie avec le nom Shine.

Le ton de Movistar

Les mobiles liés aux opérateurs Ils avaient l’habitude d’inclure leurs propres applications et certaines personnalisations, y compris des sonneries. Bien que vous ne l’ayez probablement pas entendu depuis des années, la sonnerie Movistar rappelle sûrement des souvenirs du passé.

Tonalité Xiaomi

Comparé aux autres nuances de cette liste, Xiaomi est relativement une “nouvelle” marque sur les téléphones mobiles, mais cela ne signifie pas que votre sonnerie par défaut a gagné en popularité au fil du temps. La vérité est que c’est assez accrocheur.

Le téléphone d’une vie

Parfois, il n’est pas nécessaire de réinventer la roue, c’est pourquoi presque tous les téléphones mobiles du premier au dernier d’aujourd’hui comprennent le ton d’une ligne fixe à vie. Et, si quelque chose fonctionne, pourquoi le changer?

Canyon.mid

D’accord, Canyon.mid n’a jamais été une sonnerie, c’est plutôt un peu comme l’hymne caché des fenêtres, bien avant que nous ayons des smartphones dans nos poches. Cependant, son statut de composition légendaire est indéniable, et il n’est jamais trop tard pour ramener Canyon.mid dans votre vie en tant que sonnerie pour votre mobile.