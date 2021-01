Écrit par Beatriz Alcántara dans d’autres systèmes d’exploitation

Des millions de personnes ont actuellement un appareil Android entre leurs mains, bien que très peu d’entre eux dominent à 100% le système d’exploitation de Google. Pour aider les moins avancés du monde Android, les travailleurs du grand G ont eux-mêmes partagé quelques astuces pour contrôler le système et ses applications.

Mais Google ne s’est pas arrêté là, il souhaite que vous continuiez à progresser et à découvrir les multiples fonctions que cache sa création. Pour ce faire, il partage sur son site Web de nouvelles astuces utiles pour Android qui Ils ne vous donnent pas d’autre choix que de les essayer sur votre mobile immédiatement.

Les meilleures astuces pour Android que vous devriez essayer selon Google

Payez vos achats en quelques secondes

Le processus de paiement lorsque vous achetez un produit sur Internet ne vous prendra que quelques secondes si vous savez comment utiliser Google Pay. Le système de paiement en ligne de Google vous permet de ne pas toujours avoir votre carte bancaire à vos côtés lorsque vous faites vos courses. Ouvrez simplement l’application Google Pay, saisissez les détails de votre carte de crédit ou de débit et sélectionnez l’option Google Pay -si disponible- parmi les modes de paiement chaque fois que vous allez finaliser un achat. Le paiement sera automatiquement effectué via votre compte.

Oubliez les cartes bancaires, payez avec votre mobile

Après avoir ajouté vos cartes bancaires à Google Pay, vous pourrez non seulement payer dans les magasins en ligne, mais également dans tous les magasins que vous visitez. Pour l’utiliser, vous devrez d’abord confirmer que l’établissement accepte ce mode de paiement. Si c’est le cas, tu dois juste rapprochez le téléphone déverrouillé du terminal jusqu’à ce qu’il accepte le paiement. S’il réussit, vous n’aurez rien d’autre à faire ni à ouvrir l’application Google Pay.

Oubliez aussi les cartes de fidélité ou cadeaux

Tout comme il n’est pas nécessaire que vous ayez toujours des cartes bancaires sur vous, grâce à Google Pay, vous pouvez également vous passer d’autres cartes telles que les cartes de fidélité ou les cartes-cadeaux. Vous devez d’abord saisir ou ajouter les données de ces cartes dans l’application Google Pay, comme vous l’avez fait avec le reste.

Une fois ajoutée, ouvrez l’application lorsque vous allez payer dans un magasin et sélectionnez la carte que vous souhaitez utiliser. Un code-barres apparaîtra que le caissier scannera pour terminer l’achat avec succès. De plus, grâce aux dernières avancées, dans certains distributeurs automatiques Coca-Cola, ce type de carte peut déjà être utilisé simplement en rapprochant le téléphone mobile du terminal de paiement.

Écoutez le contenu des applications

Dans son effort pour améliorer l’accessibilité d’Android, Google a développé un outil très utile: énoncer la sélection. Activez-le dans Paramètres> Accessibilité> Énoncer la sélection afin qu’il lise à haute voix le contenu que vous sélectionnez de l’écran. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton qui apparaît dans le coin inférieur droit de l’écran, sélectionner le texte que vous souhaitez écouter avec la boîte et cliquer sur le bouton de lecture.

Augmenter la taille du texte

Dans le menu d’accessibilité, vous avez également d’autres options pour mieux voir le contenu à l’écran, en pouvant l’agrandir en fonction de vos besoins. Dans Accessibilité> Vision, vous pouvez choisir la taille de la police et le zoom de l’écran, en plus de activer l’agrandissement du contenu de l’image par des gestes en utilisant une fonction qui peut être appelée Gestes d’agrandissement, Loupe ou Gestes de loupe, entre autres termes.

Protégez votre appareil avec un verrou que vous seul connaissez

Mettre un mot de passe sur votre mobile ou tablette Android est une méthode obligatoire si vous souhaitez protéger toutes les données que vous gardez à l’intérieur. Pour cette raison, Google vous recommande d’aller dans Paramètres> Verrouillage de l’écran pour choisir la protection que vous aimez le plus: Numéro PIN, modèle, mot de passe ou même avec votre visage -si c’est une option sur votre mobile- grâce à la reconnaissance faciale.

Profitez de toutes les options de sécurité

Votre mobile est cet appareil qui est à vos côtés presque 24 heures sur 24, le terminal que vous utilisez pour certaines des tâches les plus importantes de votre vie. Pour cette raison, le protéger avec toutes les options de sécurité Android devrait être une priorité pour vous. Depuis Paramètres> Sécurité, vous pouvez ajoutez vos empreintes digitales pour verrouiller les applications, créer des dossiers sécurisés, crypter le contenu de votre carte SD, limiter les applications qui ont accès aux notifications, etc. Entrez dans le menu et analysez vos possibilités pour profiter pleinement des fonctions de sécurité d’Android.

Ajustez les couleurs pour une meilleure vision

Parfois, le mauvais choix de couleurs dans les applications peut vous empêcher de bien voir ou lire leurs éléments. Ne vous inquiétez pas, car vous pouvez modifier les couleurs depuis Accessibilité> Vision, vous pouvez activer l’option Couleurs négatives afin que les tons de l’écran changent. En plus, vous pouvez aussi entrez Réglage des couleurs pour les modifier si vous avez du mal à en voir certains. En fonction de votre appareil Android, les fonctions concernant la couleur peuvent varier.

Contrôlez l’appareil via des interrupteurs

Les fonctionnalités d’accessibilité des appareils sont généralement les plus inconnues, c’est pourquoi Google leur accorde une attention particulière dans cette liste d’astuces. L’un d’eux est l’accessibilité au moyen de commutateurs, une option pour les utilisateurs handicapés moteurs qui vous permet de contrôler votre téléphone ou votre tablette avec un ou plusieurs commutateurs. À l’aide de cet accessoire, l’utilisateur peut sélectionner des éléments, les parcourir, saisir du texte, etc.

Trouver le mobile si vous le perdez n’est pas un problème

Grâce à l’application Find my device créée par Google, localiser votre mobile si vous le perdez est beaucoup plus facile qu’il y a quelques années. Téléchargez l’application sur votre mobile, connectez-vous avec votre compte Google et à partir de là, vous pouvez voir l’emplacement en temps réel du téléphone (ou le dernier connu), verrouillez-le, déclenchez une alarme et utilisez des cartes intérieures pour le trouver dans les aéroports, les centres commerciaux ou les grands bâtiments. Dans le cas où vous perdez votre téléphone, Find My Device vous offre des fonctions très utiles qui vous aideront sûrement.

Contrôlez tous vos appareils à distance

L’application Find My Device vous permet également d’avoir un excellent contrôle de tous vos appareils à distance. Pour ce faire, vous devrez télécharger l’application et vous connecter avec vos informations d’identification Google sur les appareils que vous souhaitez contrôler. De cette façon, depuis votre mobile, vous pouvez accéder à ceux que vous avez liés pour effacer toutes les données, peu importe où vous l’avez laissé.

Remplissez le réfrigérateur sans quitter la maison

Instacart est une plateforme de livraison et de collecte de nourriture en ligne qui fonctionne principalement aux États-Unis. Grâce à son intégration avec Google, vous pouvez connaître l’état de votre commande simplement en disant “Ok Google, montre-moi ma commande sur Instacart”. Sans quitter la maison, vous pouvez faire l’achat, savoir instantanément quand la commande arrivera et remplissez ainsi le réfrigérateur.

Utilisez TalkBack, le meilleur lecteur d’écran

Les utilisateurs aveugles et malvoyants peuvent mieux interagir avec leurs appareils en utilisant TalkBack, le lecteur d’écran Android. Après avoir activé ce service dans Paramètres> Accessibilité, vous devez appuyer sur les deux boutons de volume pendant trois secondes pour commencer à travailler. À partir de ce moment, le tutoriel TalkBack commencera pour qu’ils apprennent à utiliser ce lecteur de la meilleure façon possible.

Connectez un écran braille évolutif à votre Android

Enfin, comme dernière astuce, Google nous apprend à connecter un écran braille évolutif à l’appareil Android via Bluetooth pour l’utiliser avec TalkBack. Vous devez d’abord installer l’application Google BrailleBack, puis entrez Paramètres> Accessibilité> BrailleBack et activez cette dernière fonction. Ensuite, allez dans Paramètres> Bluetooth pour choisir le nom de votre afficheur braille et connecter les deux appareils. Depuis ce moment, le contenu de l’écran de votre téléphone ou de votre tablette apparaîtra sur les touches de l’afficheur braille et vous pouvez interagir avec ce dernier.