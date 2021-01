Nous changeons l’année, mais pas l’esprit. Et c’est que si quelque chose de bien que nous pouvons sauver de 2020 a été la bonne quantité de jeux et de sorties que les différents développeurs nous ont donnés, qui malgré de fortes adversités, nous a offert un excellent point d’appui et de distraction. Et quelle meilleure façon de commencer la nouvelle année qu’en passant en revue les prochaines versions et jeux les plus attendus pour 2021.

Dans la foulée de notre dernière publication, au lieu de mettre en avant quels pourraient être les jeux préférés depuis la réaction, cette année nous sélectionnons à nouveau les jeux les plus attendus du grand public, triés par ordre chronologique en fonction de leurs dates de sortie confirmées.

Hitman 3

Le saut que nous avons le plus proche, nous le ferons fin janvier de la main de Hitman 3, une nouvelle portion d’Agent 47 serrant chacun des lieux, histoires et meurtres qui nous attendent dans ses immenses cartes. Sans aucun doute l’un de ceux que nous attendons le plus.

Le moyen

Retardé de quelques jours avant le lancement de la Xbox Series X | S, on peut enfin mettre la main sur ce titre présenté sous le nouveau concept de course à deux dimensions, rendu simultanément en temps réel, avec une expérience de jeu qui se veut être le point fort de la nouvelle génération de consoles.

Retour

Returnal combine l’action avec un gameplay roguelike dans un jeu de tir à la troisième personne où les joueurs se battent pour survivre sur une planète hostile qui change à chaque mort. Les joueurs peuvent instinctivement basculer entre les modes de prise de vue à l’aide d’un seul déclencheur adaptatif et peuvent revenir à l’action après leur mort. De plus, le jeu promet de faire un usage intensif du nouvel audio 3D immersif de la PS5, contribuant à une plus grande immersion et un plus grand réalisme pour le combat positionnel.

Humanité

Un titre de stratégie au tour par tour et de gestion des ressources dans lequel nous sommes invités à créer notre propre civilisation en combinant jusqu’à 60 cultures classiques, mélangeant des époques de l’âge du bronze au moderne. Ainsi, nous aurons également de vrais détails et événements historiques et scientifiques, ainsi que des personnalités reconnues de l’histoire mondiale.

Deathloop

Le jeu d’action à la première personne développé par Arkane Lyon (Dishonored, Prey…) nous transportera sur l’île anarchique de Blackreef dans un combat éternel entre deux assassins extraordinaires et surnaturels. Explorez des environnements époustouflants et des niveaux méticuleusement conçus dans une expérience de jeu immersive qui vous permet d’aborder chaque situation comme vous le souhaitez. Il n’y a pas beaucoup de détails, mais cela semble très intéressant.

Kena: Pont des esprits

Un autre des jeux qui, bien qu’il ait été daté pour une sortie avant la fin de 2020, a dû être retardé à la dernière minute. Cependant, cela ne signifie pas que le travail d’animation dans le style le plus pur de Pixar continue de maintenir ce monde fantastique comme l’une des destinations les plus attendues à visiter au cours de la nouvelle année.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Un coup de nostalgie pour les joueurs PlayStation, qui auront à nouveau ce duo dans l’un de ceux qui se veulent les meilleurs titres PS5. Et c’est sans aucun doute une livraison qui, en plus de nous offrir beaucoup de plaisir, vise à profiter énormément des avantages exclusifs de la nouvelle console.

Halo infini

Avec seulement quelques minutes d’avance, et quelques premières impressions bien reçues, il semble que finalement le joyau de Microsoft soit prêt à sortir et à nous surprendre. Et est-ce que même si Halo Infinite n’a pas eu le meilleur départ, c’est sans aucun doute une livraison qui sera sans aucun doute bien accueillie par les fans de la saga.

Horizon Forbidden West

Sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus pour cette 2021 est le retour d’Aloy et le retour dans ce monde dystopique entre le futur et le passé, auquel nous ajouterons une bonne quantité de nouveaux robots, armes et nouvelles régions et zones à explorer. qui comprendra des monuments et des zones facilement reconnaissables.

L’héritage de Poudlard

Il est clair que c’est la bonne magie, mais si elle mène aussi l’univers de Harry Potter, c’est un succès assuré. Et c’est que ce jeu RPG d’action immersif en monde ouvert se déroulant dans l’univers des livres nous permettra d’incarner l’un des élèves de la célèbre école des magiciens pour se lancer dans un voyage à travers des lieux nouveaux et déjà connus, et dans le que vous pouvez découvrir des animaux fantastiques, personnaliser votre personnage, faire des potions, maîtriser des sorts, améliorer vos compétences et devenir la sorcière ou le sorcier que vous avez toujours voulu (et que vous voulez) être.

Far Cry 6

Aux commandes de Dani Rojas, nous nous déplacerons vers l’île tropicale de Yara, où nous tenterons d’arrêter le régime précaire de Castillo, un méchant joué par Giancarlo Esposito (connu pour ses récents rôles dans Breaking Bad et The Mandalorian) à travers une histoire intense pleine de assez d’action et la touche d’humour caractéristique de la saga. Bien que cela ne nous enlève pas de maintenir la liberté d’exploration tant appréciée et les missions secondaires pour augmenter le gameplay.

Gran Turismo 7

Un autre qui a une date mais n’invite pas beaucoup d’espoir est Gran Turismo 7. Il a joué plusieurs fois avec des messages en petits caractères pour donner l’idée d’arriver le plus tôt possible, mais il faudra le prendre patiemment et voir ce que vous avenir.

Resident Evil Village

Le nouvel opus de Capcom nous prendra quelques années après ce qui s’est passé dans Resident Evil 7 et se concentrera sur Ethan et, dans une moindre mesure, sur sa femme Mia et Chris Redfield. Ces trois personnages seront le noyau central du jeu qui, comme nous vous l’avons déjà dit, nous emmènera dans une ville d’Europe entourée d’éléments médiévaux.

Dieu de la guerre Ragnarok

Toujours pleine de secret, la suite de la dernière histoire originale développée par Sony Santa Monica se poursuivra avec les dieux nordiques à la barre, ainsi que Kratos lui-même et son fils Atreus, qui continueront d’avancer dans un voyage prometteur plein d’action, de monstres et de combats acharnés .

Bien que pour le moment il n’y ait pas de date confirmée, Sony a annoncé une sortie d’ici 2021.

Le Seigneur des anneaux – Gollum

Encore une fois sans date confirmée, les derniers détails connus de ce jeu tiennent toujours sa date de lancement cible pour 2021.

Final Fantasy XVI

En terminant par un titre supplémentaire, nous n’avons pas voulu laisser de côté l’une des grandes surprises qui nous sont tombées entre les présentations PlayStation. A cette occasion, plus qu’une confirmation, nous avons voulu ajouter ce titre parmi les jeux les plus attendus de 2021 presque comme une demande, puisque compte tenu des messages de ses développeurs, qui assurent que le jeu est beaucoup plus complet que beaucoup ne le pensentNous serions ravis de voir ce nouvel opus Square Enix publié cette année.

Ce que l’on sait déjà, c’est que Final Fantasy XVI arrivera sous une première exclusivité temporaire pour PS5, avec la rumeur de l’expansion possible sur PC, et aucune nouvelle pour le moment pour la série Xbox.