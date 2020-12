Avec 2021 qui approche et de nombreux matchs à venir. Nous avons été obligés de revoir le 15 meilleurs jeux vidéo de 2020. Ces titres que nous avons adorés, qui nous ont accrochés pendant un bon nombre d’heures.

Jeux incontournables de 2020

Par conséquent, nous allons voir une liste complète des 15 meilleurs jeux vidéo de 2020. Vous pouvez trouver des jeux de tous les genres et j’espère que cette 2021 sera encore meilleure.

Wasteland 3

Si vous aimez les RPG post-apocalyptiques, Wasteland 3 est un titre que vous devez essayer. Il ne pouvait pas manquer dans les meilleurs jeux vidéo de 2020. Son développeur, inXile, lèvera 3,1 millions de dollars dans sa campagne de financement. Ce qui montre très clairement qu’il a une base de joueurs fidèles qui soutient le jeu jusqu’à la fin. C’est un titre qui vaut la peine d’être essayé.

Microsoft Flight Simulator

Nous ne pouvons pas laisser de côté ce simulateur de vol. Microsoft Flight Simulator est un titre qui tient ses promesses et nous surprend tout le temps. C’est une saga qui nous accompagne depuis longtemps et qui continue d’offrir du contenu que nous ne pouvons pas apprécier dans d’autres titres.

Star Wars: Escadrons

Si vous êtes un fan de Star Wars, vous devez essayer Star Wars: Squadrons. Sinon, vous devez aimer un peu les jeux de bateau. Soyons honnêtes, le mode histoire n’est peut-être pas le meilleur. Cependant, le multijoueur peut être extrêmement divertissant. Surtout si nous nous imaginons au sommet d’un chasseur X-Wing et que nous le jouons en réalité virtuelle.

Paper Mario: Le roi de l’origami

Nous savons que ce n’est pas le jeu Nintendo le plus populaire ou le plus populaire. Néanmoins, Paper Mario: The Origami King a son propre charme et devient très amusant dès que nous commençons à le tester. C’est un jeu divertissant, avec une bonne conception de donjon et beaucoup de blagues assez drôles. C’est un titre simple, mais qui en vaut la peine, surtout pour les fans du plombier.

Assassin’s Creed Valhalla

Sommes-nous fatigués d’Assassin’s Creed? L’une des grandes sagas d’Ubisoft fait son retour cette fois au temps des Vikings. Notre personnage est Eivor et avec l’aide de ses partisans, il tentera de gagner la gloire et par-dessus tout, la fortune dans une dangereuse Angleterre pleine d’armées et d’ennemis mortels.

Tactiques d’engrenages

La saga Gears of Wars était toujours centrée sur l’action la plus brutale. Cependant, Gears Tactics change complètement de genre pour la stratégie au tour par tour. Qu’est-ce qu’on obtient? Un jeu qui continue de maintenir l’âme de la franchise, mais renouvelé. C’est une bouffée d’air frais qui ne fait pas du tout mal.

Watch Dogs Légion

Situé dans un Londres dystopique, Watch Dogs Legion nous présente un monde ouvert où nous pouvons explorer tous les coins de son monde. Nous rencontrerons un grand nombre de personnages et nous n’en contrôlerons pas qu’un seul. Si vous aimez vous battre, pirater et faire essentiellement ce que vous voulez dans un monde ouvert, Watch Dogs Legion est ce que vous recherchez.

Spider-Man Miles Morales

Quand on pense à Spider-Man, Peter Parker vient évidemment à l’esprit. L’idée de penser à utiliser Miles Morales n’a peut-être pas plu à de nombreux fans. Mais le jeu est incroyable, retourner à New York avec Miles est une expérience spectaculaire, idéale pour faire le saut vers la PS5.

Les âmes du démon

Le père du genre Souls est de retour, qui sur notre PlayStation 3 bien-aimée nous a fait passer tant d’heures de plaisir et de frustration à parts égales. L’un des grands jeux de Sony est de retour avec un remake impressionnant pour PS5. Cette fois avec une section graphique considérablement renouvelée et plein de nouveautés. Revivre l’un des jeux les plus compliqués et les plus satisfaisants des anciennes générations.

Fantôme de tsushima

Jin Sakai doit affronter un grand nombre d’envahisseurs dans des scénarios impressionnants qui nous laissent surpris par leur énorme niveau de détail. Vous pouvez faire face à la furtivité ou passer directement à l’action. Un jeu assez divertissant qui nous donne la liberté de résoudre les conflits. Nous voulons plus de jeux comme Ghost of Tsushima!

Cyberpunk 2077

Nous attendions avec impatience, nous étions tous comme des fous de profiter de Cyberpunk 2077 et certainement le bon vieux Keanu a aidé avec cela. Mais le jeu s’est écrasé. Cyberpunk 2077 n’est pas vraiment ce qui était promis ou peut-être l’est-il. Peut-être que nous sommes trop emportés par le battage médiatique et que nous finissons par être déçus par un jeu qui est en fait plutôt bon dans l’ensemble.

Remake de Final Fantasy VII

L’un des titres les plus importants au monde des JRPG et des jeux vidéo en général. Pendant des années, nous avons pensé que nous n’allions jamais voir un remake du septième épisode de Final Fantasy, mais il est finalement arrivé. On se lance à nouveau dans l’aventure avec Cloud, Tifa, Aeris et bien d’autres personnages pour profiter d’un jeu impressionnant.

DOOM Eternal

Nous avons estimé que DOOM Eternal méritait d’être sur cette liste, peut-être un peu de nostalgie ou le besoin d’un combat frénétique. Prendre une arme et commencer à faire des catastrophes est quelque chose qui est pratique après une longue journée de travail. Un triple A qui n’a pas peur de se montrer tel qu’il est, avec ses bonnes choses et ses limites, se remplit parfaitement.

Impact Genshin

Nous ne pouvons pas nier que MiHoyo a fait un excellent travail avec Genshin Impact. Un monde ouvert plein de possibilités, avec de nombreux personnages et batailles impressionnantes. Peut-être l’un des meilleurs jeux vidéo gratuits de 2020. La possibilité de combiner des éléments de chacun de nos personnages pour faire plus de dégâts donne au genre une tournure très intéressante.

Le dernier d’entre nous 2

Nous ne pouvons pas nier que The Last of Us 2 mérite d’être en tête de liste. Un titre qui prend des risques en nous racontant son histoire. Naughty Dog est un développeur qui prend de gros risques et ne nous déçoit pas du tout dans cette suite. Atteindre une expérience totalement innovante dans un accouchement qui éveille une grande variété de sentiments.

