WindTre est l’une des rares entreprises à pouvoir offrir à l’utilisateur d’énormes opportunités pour profiter de concerts, de minutes et de SMS, sans être obligé de dépenser des sommes particulièrement élevées. Le rapport qualité / prix est favorable et à la portée de la plupart d’entre nous.

La plus grosse limitation, surtout quand on parle de ces belles des offres, concerne certainement l’impossibilité d’y accéder sans distinction de l’origine; il est bon de se rappeler que les promotions individuelles sont distribuées en version attaque d’opérateur, par conséquent, ils ne peuvent être demandés que par ceux qui se trouvent dans certaines conditions de sortie. Les coûts initiaux sont à peu près toujours les mêmes, ils correspondent à 10 euros pour l’achat de la carte SIM rechargeable.

WindTre: les promotions de septembre 2020

Go 50 Top + Edition limitée – une excellente offre qui ne peut être activée que par les membres sortants d’Iliad ou par les différents MVNO, peut être demandée seulement dans certaines provinces italiennes (dont Bari, Latina, Padoue, Alessandria, Pistoia, Venise, Trieste et Trapani), avec portabilité obligatoire du numéro d’origine – il a un coût fixe de 5,99 euros, avec les frais facturés sur le crédit résiduel – à l’intérieur, il y a un nombre illimité de minutes pour appeler n’importe qui, 200 SMS à envoyer à qui vous voulez, ainsi que 50 gigaoctets de trafic de données à vitesse maximale.

Go 70 Fire + Edition limitée – toujours disponible avec exactement les mêmes conditions, il a un Coût fixe de 6,99 euros par mois – en son sein, les utilisateurs ont un nombre illimité de minutes pour appeler n’importe qui, 200 SMS qu’ils peuvent envoyer à qui ils veulent, se terminant par 70 giga d’Internet en 4.5G.

Go 100 Fire + Édition limitée Easy Pay – Version Easy Pay de la solution précédente, pratiquement rien ne change, seulement que l’utilisateur devra payer par compte bancaire ou carte de crédit non rechargeable et se soumettre à obligations contractuelles dans la durée, bénéficiant du même bundle, mais avec 100 giga au lieu de 70.