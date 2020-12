Cette année a probablement été la plus étrange que la plupart d’entre nous aient connue. Un programme dans lequel nous passons plus de temps que prévu à profiter à la fois des séries et des films, grâce au grand nombre de plates-formes qui offrent ce contenu. Eh bien, cette fois, nous voulons revoir le Top 20 des films de Netflix dans 2020, vous pouvez donc en voir un par jour à partir d’aujourd’hui jusqu’à fin décembre. Vous osez?

Meilleurs films Netflix de 2020

Mank

Le dernier film de David Fincher se concentre sur le personnage de Herman J. Mankiewicz, le jeune génie derrière le scénario de Citizen Kane, le film qui a propulsé Orson Wells à la célébrité mondiale. Sans négliger la fantaisie, cette production tente de rendre un peu justice à l’un des grands créateurs oubliés d’Hollywood.

Le téléphone

Les films asiatiques, et surtout sud-coréens, ont conquis le cœur de l’Occident. Dans ce cas, nous avons le premier long métrage du jeune réalisateur Lee Chung-Huy. Un film plein de suspense qui ne laisse personne indifférent.

Cahier de Tomy

Valeria Bertucelli joue dans ce film émouvant, qui retrace les derniers jours de la vie et de l’hospitalisation d’une architecte argentine, tout en écrivant un livre de souvenirs pour son jeune fils. Portrait d’un moment douloureux avec quelques touches de comédie, qui permettra d’identifier une bonne partie du public qui a traversé ces situations.

Les liens du sang

C’est une histoire vraie, qui a été adaptée par le réalisateur japonais Tatsushi Ohmori, plongeant dans la terrible relation entre une mère et son jeune fils, qui déclenche une tragédie attendue.

La vie avant lui

A 86 ans, Sophia Loren revient sur grand écran dans ce film réalisé par son fils Edoardo Ponti, qui a repris le roman homonyme de l’écrivain français Romain Gary pour son intrigue, l’adaptant à ces jours.

Au-delà de la lune

Conçu spécialement pour les enfants, mais aussi capable de conquérir les adultes, Beyond the Moon est le deuxième film d’animation original de Netflix après Klaus. Il couvre l’histoire d’une petite femme chinoise, Fei Fei, qui décide de construire une fusée pour se rendre sur la Lune et rencontrer la déesse qui vit dans ce corps.

Le procès Chicago 7

L’un des nombreux films qui n’ont pas pu sortir en salles en raison de la pandémie. Aaron Sorkin, célèbre pour être le directeur de The Social Network, est à l’avant-garde de ce film qui montre le procès que le bureau du procureur général des États-Unis a mené contre les personnes accusées de révoltes contre la guerre du Vietnam.

Rappeur à 40 ans

Plus tôt cette année, Netflix a acquis les droits de ce film au New Yorker Radha Blank, suite à son succès au festival de Sundance. Son nom indique très clairement le sujet de cette histoire.

Les garçons du groupe

Il y a un peu plus d’un demi-siècle, la version originale de The boys in the band est sortie. Scandaleux et révolutionnaire à l’époque, il raconte les rencontres d’un groupe d’amis homosexuels qui se rencontrent lors de soirées sociales dans les années 1960 à New York. Avec le prisme des nouvelles générations, ils recréent maintenant cette merveilleuse scène.

Enola Holmes

Millie Bobby Brown, ou Eleven de Stranger Things, est le protagoniste et producteur de ce film, qui se concentre sur la sœur cadette du célèbre détective Sherlock Holmes, Enola Holmes.

Le praticien

Le célèbre acteur espagnol Mario Cases joue le rôle du méchant de ce thriller, où il incarne un ambulancier paramédical qui reste cloué au lit après avoir subi un accident de travail. Les événements se déroulent autour des soins que sa petite amie, avec qui il a une relation malade, doit lui apporter.

Le diable à toutes les heures

Avec la participation d’acteurs de la stature de Tom Holland et Robert Pattinson, l’adaptation la plus chère de ce livre incontournable de la littérature gothique américaine a lieu. Un autre des meilleurs films Netflix en 2020.

Vivant

Le nouveau film d’horreur Netflix semblera familier à beaucoup: un jeune homme doit se garder enfermé dans son appartement, tout en essayant d’éviter de tomber malade d’un virus dangereux. Oui, le travail d’Il Cho ressemble beaucoup à la réalité.

Je pense à la fin

Charlie Kaufman, reconnu pour Eternal Radiance of a Mind Without Memories, met notre imagination à l’épreuve dans ce film psychologique sur le voyage d’un nouveau couple à la ferme de ses parents.

Origines secrètes

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette production avec super-héros et super-vilains ne vient pas des États-Unis, mais a été adaptée au cinéma par l’espagnol David Galán Galindo, en prenant son roman homonyme comme base.

Crimes familiaux

Le dernier film du réalisateur argentin-argentin Sebastián Schindel a la participation de Cecilia Roth et Miguel Ángel Solá, recréant une histoire vraie dans un quartier aisé de Buenos Aires. Alors qu’elle défend son fils contre les accusations portées contre elle, elle découvre qu’elle n’est peut-être pas celle qu’elle pense vraiment.

Une fille facile

L’un des meilleurs films Netflix de 2020 est ce film de la parisienne Rebecca Zlotowski, un long métrage qui se concentre sur l’adolescente Naïmab et comment elle découvre sa sexualité et le monde qui l’entoure.

Projet d’alimentation

Pouvez-vous imaginer consommer une pilule qui peut vous donner des super pouvoirs? Et si on vous disait que les effets positifs ne durent que quelques minutes et peuvent avoir des conséquences fatales pour ceux qui l’utilisent?

La cité des oiseaux

L’un des grands joyaux du cinéma brésilien de la dernière décennie représente également l’apparition initiale du réalisateur Matías Mariani. Il raconte l’histoire de deux frères nigérians, il y a une génération, alors que l’un d’eux traversait l’Atlantique pour ramener l’autre, un habitant de São Paulo, chez lui. Il découvrira bientôt que la vie qu’il racontait à sa famille n’avait pas grand-chose à voir avec la réalité.

Hater

L’édition en ligne du festival Tribeca l’a classé meilleur film international et les critiques l’ont immédiatement approuvé comme l’un des meilleurs films Netflix de 2020. Pourquoi? Pour sa capacité à raconter les actions troublantes de Tomasz Giemza, un expert des médias sociaux, qui fait le pire usage possible de ses talents.





