Ce sont les “scandales” les plus discutés de l’année sur le territoire de Google.

Google, en tant que leader mondial, n’est pas sans controverse. Le géant nord-américain nous apporte année après année des innovations technologiques importantes dans tous ses domaines d’action, mais aussi des décisions controversées qui ont fait sensation parmi les masses.

Probablement, au moment où nous nous arrêterons pour penser à tout cela, beaucoup viendront à l’esprit, mais nous devons sélectionner. Nous sommes restés avec les trois que nous considérons les plus importants, ou du moins ceux qui ont en quelque sorte des utilisateurs marqués.

Suppression illimitée de l’espace sur Google Photos

Nous conviendrons tous que l’actualité la plus populaire de 2020 dans l’univers de Google était l’élimination de l’espace illimité de Google Photos. Après des années et des années à y laisser nos souvenirs, Google a fermé le robinet et s’accroche aux utilisateurs qui souhaitent continuer à profiter du service aux plans de paiement.

Au début, la société a fait la feinte de laissez cette fonctionnalité exclusivement pour vos propres téléphones, mais l’espoir allait bientôt disparaître. Même les Pixels ne bénéficieraient pas d’un stockage illimité, ce que nous considérons comme une opportunité de marché perdue.

Supprimer Fortnite du Play Store

L’un des jeux les plus populaires au monde tel qu’il est Fortnite vécu son particulier se battre avec Google et Apple. Les deux sociétés ont décidé de supprimer le jeu Epic Games de leurs magasins officiels après cela proposer des achats intégrés sans passer par Google et la propre passerelle de paiement d’Apple.

À ce jour, le désordre continue, avec des demandes mutuelles au milieu, et aucune résolution à court terme n’est attendue. Pour profiter du jeu sur les mobiles Android, il est nécessaire de le télécharger directement depuis Epic Games, avec autorisation préalable aux applications tierces.

Au revoir à Google Play Musique

YouTube (et donc Google) a été très lourd pendant des mois avec lesquels nous «nous abonnons à YouTube Premium». Pas content de cela, l’application vidéo la plus célèbre de la planète a pris une application sœur comme Google Play Musique.

Quiconque possède un appareil Android verra comment, s’il lance Google Play Musique, il verra un message indiquant «Google Play Music n’est plus disponible». Cela n’apparaît pas non plus dans le Play Store. Au moins Google nous donne la possibilité de récupérer toutes nos chansons ou de les transférer sur YouTube Music, dans une tentative claire de déplacer sa masse d’utilisateurs d’une application à une autre.

