Si vous êtes curieux du monde des insectes, avec ces applications, vous pouvez reconnaître des milliers d’insectes de toutes sortes.

Unir la technologie et la nature est possible grâce aux applications qui existent pour reconnaître l’environnement qui vous entoure. C’est ainsi que nous l’avons vu avec les applications pour identifier les plantes et les fleurs, et c’est ainsi que nous allons le confirmer à nouveau avec les meilleures applications pour identifier les insectes avec votre caméra mobile.

Si vous êtes amateur d’entomologie, c’est-à-dire de la science chargée d’étudier les insectes, ces applications ne peuvent pas manquer sur votre mobile. Il vous suffit de prendre une photo avec votre mobile de l’insecte et ils s’en chargeront vous dire de quelle espèce il s’agit.

Les insectes sont les groupe d’animaux le plus diversifié au monde, avec plus d’un million d’espèces différentes, ces applications peuvent donc être d’une grande aide pour les différencier les unes des autres.

Meilleures applications pour identifier les insectes avec votre mobile

Insecte de l’image

L’application la plus importante pour identifier les insectes avec l’appareil photo mobile est Picture Insect, capable de reconnaître immédiatement plus de 1000 espèces d’insectes avec un 95,28% de précision d’identification.

Il vous suffit d’ouvrir l’application, de prendre une photo de l’insecte que vous souhaitez reconnaître et d’attendre que l’application vous donne les informations après avoir cherché dans sa base de données. Sans aucun doute, une application indispensable si vous aimez les insectes.

Application d’identification d’insectes

Si vous avez besoin d’aide pour reconnaître l’espèce d’insecte que vous avez à proximité, téléchargez Insect Identifier -est libre- et laissez l’application faire le travail le plus délicat.

Grâce à une base de données créée par des scientifiques et des collaborateurs du monde entier, cette application peut reconnaître l’insecte que vous avez photographié en quelques secondes. De plus, plus tard, vous pouvez voir le modèle d’insecte en 3D et découvrez la galerie de photos complète de Insect Identifier.

Recherche par iNaturalist

Développé par iNaturalist, l’une des applications nature les plus populaires, Seek utilise la technologie de reconnaissance d’image pour identifier les insectes parmi des milliers d’espèces existant.

Sortez, ouvrez l’application et utilisez la caméra mobile pour reconnaître les insectes qui vivent dans votre région. Plus vous reconnaissez d’espèces, plus de badges que vous gagnerez dans l’appli.

Identificateur d’insecte

La dernière application que nous souhaitons recommander si vous souhaitez identifier les insectes est Insect Identifier, dont le téléchargement coûte 5,49 euros dans le Google Play Store.

C’est une application professionnelle pour les amoureux des insectes qui ne dispose que de données de professionnels pour former son algorithme. En quelques secondes, il peut identifier les espèces d’insectes exactes pour vous montrer les informations que vous recherchez. Petit à petit, tu peux partir compléter votre livre personnel d’insectes capturés.