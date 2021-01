Si vous êtes un amoureux des amis, vous allez adorer ces alternatives et vous pourrez en profiter sur Amazon Prime Video.

copains ou mieux connu en Espagne comme “Collègues” Elle est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures séries de l’histoire, ainsi que l’une des meilleures séries comiques de tous les temps. Il a été créé par Marta Kauffman et Grue David, et raconte l’histoire de 6 amis qui partagent leur vie au quotidien au point de devenir une famille dans laquelle ils passeront de bons et de mauvais moments, mais où l’amitié prévaudra toujours.

Cette série a eu 10 saisons et a été diffusée en 1994 et 2004. Elle a catapulté à la célébrité la distribution qui était composée de Jennifer Aniston, Courtney cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthieu Perry et David Schwimmer. Actuellement la série Il n’est pas disponible dans le catalogue Amazon Prime Video en EspagneCependant, nous vous laissons des alternatives similaires dont vous pouvez profiter sur cette plate-forme.

Seinfeld

C’est l’une des séries comiques les plus emblématiques de la télévision américaine. On y voit Jerry Seinfeid et ses amis vivent des expériences extrêmement amusantes et folles tout en vivant à New York.

Année: 1989 Saisons: 9 Épisodes: 180 Durée approximative: 25 minutes.

Deux hommes et demi

Deux hommes et demi est une série créée par Chuck Lorre en 2003. On y voit la vie de Charlie Harper (Charlie Sheen), son frère Alan Harper (Jon Cryer) et son neveu Jake Harper (Angus T. Jones), ce dernier déménage chez Charlie après le divorce d’Alan et doit trouver un logement, alors Charlie propose de vivre avec lui pendant un certain temps.

Année: 2003 Saisons: 12 Episodes: 262 Durée approximative: 25 minutes.

La théorie du Big Bang

Cette série suit la vie de Sheldon, Léonard, Howard et Raj, quatre amis qui passent beaucoup de temps ensemble et qui ont du mal à s’identifier à leur environnement et à leurs femmes, nous verrons donc une démonstration de comédie au cours des 12 saisons que dura la série.

Année: 2007 Saisons: 12 Episodes: 279 Durée approximative: 25 minutes.

Il n’y a personne vivant ici

Cette série a été créée par les frères Caballero et raconte les histoires d’un couple qui arrive au bâtiment Desengaño 21 puis rencontre des voisins très particuliers et des histoires qui ne lésinent pas sur l’humour en raison des aventures qu’ils auront au cours de la série.

Année: 2003 Saisons: 5 Episodes: 90 Durée approximative: 45 minutes