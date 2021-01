Si vous ne vous êtes pas encore remis du traumatisme causé par sa dernière saison, peut-être que nos propositions combleront cette lacune.

Écrit par Roberto Cantero sur HBO

Beaucoup de gens ont un amour alors inconditionnel pour certains titre de télévisionIl semble que Game of Thrones soit l’exemple parfait, que lorsque votre série préférée se terminera, bien que diverses retombées suivront, ils ne peuvent plus aimer une autre série sur une longue période, en raison des comparaisons odieuses. Il est difficile pour un titre de combler cette lacune, mais nous pensons que ce qui suit quatre recommandations pourrait correspondre au profil du Fan de Westeros. Dites-nous ce que vous en pensez et si vous voudriez en mettre un autre à sa place, en tenant compte du fait que nous parlons de séries disponibles sur HBO Espagne.

Vikings

Il est évident, au-delà du ton et de l’intrigue même de la série, que le Similaire en une question de vestiaire, personnages dur comme du rock et combats de clan sans aucune pitié, ils vous rappelleront légèrement les aventures vécues dans Game of Thrones. Pour le reste, cette série, entièrement tournée en Irlande, raconte la vie de l’un des premiers héros viking, Ragnar Lodbrok, un humble fermier à la recherche du richesse et la fortune à travers d’innombrables batailles, jusqu’à se proclamer roi scandinave.

Année: 2013 Saisons: 6 Episodes: 93 Durée moyenne: 45 minutes

Knightfall

A cheval, jamais mieux placé cette expression, entre les drame historique et la légende templière, cette série télévisée nous invite à imaginer la vie intéressante du chevaliers Templiers, au XIVe siècle, alors que leur voyage touchait à sa fin, comme ils moururent sur le bûcher aux mains de Philippe IV de France. Il renaissance de la légende du Saint Graal attiser les quelques flammes qui restaient encore dans les braises de l’ordre et relancer l’esprit des derniers membres, dans le dernier but de honorer le voyage qui a commencé des décennies en arrière.

Année: 2017 Saisons: 2 Chapitres: 18 Durée moyenne: 40 minutes

La princesse espagnole

Si tu veux drames historiques, parmi celles dont notre pays est un producteur et consommateur avide, je pense que vous trouverez la proposition de sa créatrice, Emma Frost, très intéressante. A cette occasion, nous suivrons les expériences d’une jeune femme Catherine d’Aragondont la vie porte la promesse du pouvoir accéder, dans un avenir pas trop lointain, pour trône d’Angleterre. Une fois établie dans le pays anglais, la vie de Catherine traversera des eaux troubles avec la mort de son mari, le Prince Arthur de Galles, et son nouvel amour, le Prince Harry.

Année: 2019 Saisons: 2 Episodes: 16 Durée moyenne: 50 minutes

Britannia

Pour terminer les recommandations avec une touche de Game of Thrones, nous terminons par ceci Série de factures anglaises et nord-américaines, qui raconte le invasion de rome dans une étrange région d’Europe, où tribus et les druides Ils ont utilisé pouvoirs anciens immémorial pour arrêter l’arrivée des hôtes romains. Certains plans de la série ils se rencontrent parmi les plus spectaculaires de HBO. Donc, si vous aimez les drames historiques avec colorants fantaisie, vous ne pouvez pas le manquer.

Année: 2017 Saisons: 3 Chapitres: 19 Durée moyenne: 40 minutes