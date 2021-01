Écrit par Christian Collado chez Launchers

À présent, nous savons tous et avons goûté lanceurs tiers comme Nova, Lawnchair ou Action Launcher. Cependant, au fil des ans, certains développeurs du monde entier ont créé nouveaux lanceurs alternatives aux plus connues, offrant dans certains cas des fonctions jamais vues auparavant dans des applications de ce type.

Si vous êtes fatigué de l’apparence de votre écran d’accueil mobile depuis longtemps et que vous cherchez à lui donner un changement de décor, la première chose à faire est de faire un tour de nos meilleurs fonds d’écran hebdomadaires, puis d’essayer l’un des les lanceurs peu connus que nous examinons ci-dessous.

Lanceur de poire

Si vous cherchez un Lanceur léger, avec l’apparence et la convivialité d’Android «de série» et des fonctionnalités de personnalisation infiniesvous devriez probablement donner une chance à Lanceur de poire.

Parmi ses caractéristiques, il offre la possibilité de créer des dossiers dans le tiroir d’applications ainsi que de sélectionner son style parmi trois types: vertical, paginé ou par sections. Il comprend également des fonctionnalités de personnalisation qui ne sont pas présentes dans les lanceurs populaires tels que Nova, comme la possibilité de appliquer un effet de flou aux éléments.

Comprend le contrôle gestuel, la possibilité de créer et restaurer des sauvegardes avec vos paramètres préférés, et vous pouvez télécharger totalement gratuit. Cependant, une version Pro est disponible qui déverrouille certains ajouts tels que la possibilité d’effectuer des actions en secouant le mobile, ou de supprimer la limite de 10 applications maximum dans les dossiers du tiroir d’applications.

Lanceur de baiser

Lanceur de baiser préconise un format radicalement différent à d’autres applications de ce type. Selon son créateur, le but est de proposer une expérience extrêmement simple, quelque chose qui saute à partir du moment où vous voyez que le poids de l’application est inférieur à 250 Ko.

Le grand atout de cette application est sa parier sur la recherche. Au lieu d’afficher toutes les applications et raccourcis vers l’écran d’accueil ou un tiroir d’applications, un barre de recherche qui, entre autres, permet rechercher des applications et des contacts, composer des numéros de téléphone, rechercher sur le Web ou effectuer des calculs sans avoir à ouvrir le navigateur.

Comme Pear Launcher, Kiss est une application totalement gratuite, bien que dans ce cas nous ne trouvons pas de version Pro; toutes les fonctions sont disponibles dans la même édition. C’est aussi un projet open source.

Rapport

Probablement, le lanceur le moins connu de cette sélection. À la fin, Ratio n’est même pas disponible sur Google Play – pour le moment –. C’est aussi un lanceur soutenu par l’un des projets les plus ambitieux que nous ayons vus jusqu’à présent dans une application de ce type.

Créé par la société Blloc, Ratio est un lanceur ultra-minimal cela élimine toute distraction et ne montre que les informations vraiment pertinentes. Son interface est basée sur des cartes et sous-menus correspondant à des catégories, à partir desquels il est possible d’accéder à chaque application, conversation ou widget. Entre autres, il dispose d’un mode “noir et blanc” qui peut être remplacé à tout moment par le “mode solaire”.

L’application toujours en développement, bien qu’il soit possible de s’inscrire sur le site Blloc pour obtenir une copie de l’application et tester le lanceur sur l’un des appareils compatibles.

Lanceur Niagara

Même s’il est un peu plus populaire que les précédents – dans Explica.co, nous l’avons déjà sélectionné comme l’un des meilleurs lanceurs Android -, il est toujours bon de se rappeler qu’il y a une vie au-delà des lanceurs classiques, et que Niagara Launcher est une option fantastique pour ceux qui recherchent quelque chose de différent.

Sa principale vertu est son format, car affiche toutes les applications installées dans une liste verticale sur l’écran d’accueil, facilitant ainsi l’accès à n’importe quelle application. De plus, il permet d’interagir avec les notifications directement depuis l’écran d’accueil et, malgré son format, c’est une application assez personnalisable.