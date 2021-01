Si vous recherchez un OnePlus avec lequel prendre de superbes photos, faites attention à ce guide, car nous recommandons les téléphones OnePlus avec le meilleur appareil photo.

Sur le marché compétent actuel de la téléphonie mobile, il n’est pas difficile de trouver un smartphone avec lequel prendre des photos moyennement décentes. Cependant, le nombre est réduit si vous recherchez un mobile avec lequel capturer des images de haute qualité.

Heureusement, dans le catalogue mobile OnePlus, nous trouvons divers téléphones avec des systèmes photographiques complets ils ont tout pour prendre de bonnes photos et vidéos.

Dans ce guide, nous recommandons Les téléphones OnePlus avec le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter maintenant même. Analysez tous les détails de vos appareils photo, ainsi que le reste des spécifications, pour décider quel OnePlus est le mieux adapté à vos préférences photographiques.

Mobile OnePlus avec le meilleur appareil photo

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro a été exposé devant des fabricants concurrents avec le lancement du OnePlus 8 Pro, un mobile qui, comme nous vous l’avons dit dans son analyse, ne manque de rien. C’est en partie grâce à votre système photographique compétent et polyvalent, équipé de plusieurs appareils photo qui assurent une très bonne expérience photographique.

Entrons dans les détails. D’une part, le module de caméra arrière du OnePlus 8 Pro se compose d’un Capteur principal Sony IMX689 de 48 mégapixels avec ouverture f / 1,78 et technologies de stabilisation EIS + OIS, un téléobjectif de 8 mégapixels avec stabilisateur optique et un capteur Sony IMX586 Ultra Wide de 48 mégapixels.

En tant que nouveau détail, ce OnePlus haut de gamme intègre également une caméra à filtre couleur pour appliquer des effets artistiques en temps réel. Si on passe à l’avant du 8 Pro, on trouve un seul Caméra frontale Sony IMX471 16 MP avec ouverture f / 2.45.

En pratique, comme nous l’avons dit, ce système photographique est capable de obtenir des images de haute qualitéavec beaucoup de détails même lorsque la nuit tombe.

S’éloignant de tout ce qui concerne les caméras, il faut mentionner que le OnePlus 8 Pro dispose également d’un panneau Fluid AMOLED de 6,78 pouces, Processeur Qualcomm Snapdragon 865 5G, 8 ou 12 Go de RAM et batterie 4510 mAh avec charge rapide (Warp Charge 307 de 30W) et charge sans fil (Warp Charge 30 Wireless de 30W).

Bref, un mobile très, très complet avec lequel vous avez la garantie d’une grande expérience photographique, ainsi que d’un écran exceptionnel et d’une puissance extrême. Vous pouvez acheter le OnePlus 8 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour environ 790 euros.

OnePlus 7T Pro

OnePlus travaille toujours pour développer une section photographique polyvalente qui offre différentes options à ses utilisateurs, et cela a été démontré à nouveau dans le OnePlus 7T Pro.

Ce terminal a à l’arrière une triple caméra dirigée par un Capteur principal Sony IMX586 48 MP avec ouverture f / 1.65 et OIS + EIS, qui est accompagné d’un Capteur téléobjectif 8 MP avec ouverture f / 2.4 et OIS et un autre Capteur 16 MP «Ultra Wide» avec ouverture f / 2.2. En tant que nouvelle fonctionnalité, ce dernier capteur ultra grand angle est également capable d’enregistrer des vidéos.

En ce qui concerne la caméra frontale, équipez un Capteur Sony IMX471 16 MP avec ouverture f / 2.0.

Comme on a pu le voir dans l’analyse du OnePlus 7T Pro, ce téléphone est capable d’offrir Excellents résultats dans des situations qui ne posent aucun défi à la caméra ou au traitement. Sa qualité diminue dans les scènes plus compromises, mais il produit toujours de bonnes images. De plus, OnePlus réussit en incluant trois capteurs différents qui permettent à l’utilisateur expérimenter et innover dans différents scénarios.

En plus de ce système photographique, le OnePlus 7T Pro équipe un 6.67 Écran AMOLED fluide, un processeur Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 Go de RAM et une batterie de 4085 mAh avec charge rapide Warp Charge 30T (30 W) 5V / 6A.

OnePlus 7 Pro

Un autre mobile OnePlus avec l’une des meilleures caméras du fabricant est le OnePlus 7 Pro, qui monte un triple caméra arrière: capteur principal Sony IMX586 48 MP, ouverture f / 1,65 et OIS + EIS, téléobjectif 8 mégapixels f / 2,4 avec OIS et capteur 16 MP f / 2,2 «Ultra Wide».

Le niveau est également maintenu dans la caméra frontale pour prendre des selfies, qui a un Capteur Sony IMX471 16 MP f / 2.0 avec mise au point fixe et EIS.

En général, les caméras de l’offre OnePlus 7 Pro des images agréables, aux couleurs vives mais fidèles à la réalitéet corriger les niveaux d’exposition et de contraste. Ce terminal dispose également d’un mode portrait qui permet d’obtenir de bons résultats, à la fois en termes de recadrage et en termes de naturel du flou.

Si les caméras ne sont pas la seule chose qui vous intéresse, sachez que ce OnePlus 7 Pro a un excellent Écran Fluid AMOLED de 6,67 pouces qui fait la différence, un processeur Qualcomm Snapdragon 855 qui permet une performance très avancée et une batterie de 4000 mAh avec charge rapide Warp Charge 30 (30 W) 5V / 6A.

Si vous souhaitez profiter du système photographique de ce OnePlus 7 Pro, vous pouvez l’acheter pour environ 700 euros.

OnePlus Nord

Le dernier mobile OnePlus que nous souhaitons vous recommander pour prendre des photos est l’une des grandes révélations de 2020, le OnePlus Nord. La firme chinoise a opté pour son premier mobile bon marché et n’a pas du tout déçu, nous offrant un téléphone très difficile à battre dans le segment des 400 euros.

Comme nous vous l’avons dit dans leur analyse, les caméras OnePlus Nord offrent un bon résultat, au niveau des meilleurs mobiles de leur catégorie. Les “coupables” de ceci sont les quatre capteurs sur son dos: 48 MP f / 1.75 Sony IMX586 principal avec OIS / EIS + Ultrawide 8 MP f / 2.25 + Macro 2 MP f / 2.4 + Capteur de profondeur 5 MP f / 2.4.

Les photos prises par l’appareil photo du Nord sont généralement très bonnes, avec beaucoup de détails et une bonne plage dynamique. Le niveau est maintenu à caméras frontales, avec un capteur principal de 32 MP f / 2.45 et un capteur Ultrawide 8 MP.

La qualité du système photographique du OnePlus Nord s’accompagne d’une Écran AMOLED fluide de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz qui est l’une des meilleures vues dans cette gamme de prix. La même chose se produit avec le processeur Qualcomm Snapdragon 765G, en partie responsable d’une performance et d’une expérience du haut niveau qu’offre habituellement OnePlus.

De plus, celui considéré comme le premier téléphone «pas cher» de la firme dispose également d’un Batterie de 4 115 mAh avec charge rapide Warp Charge 30T et un lecteur optique d’empreintes digitales à l’écran, entre autres caractéristiques. Si vous voulez que tout soit bien dans OnePlus pour 400 eurosN’attendez plus et obtenez ce OnePlus Nord.

