Si vous recherchez un mobile OnePlus avec une autonomie de plusieurs jours, ce sont les modèles de la firme avec le plus de batterie que vous pouvez acheter actuellement.

Nous entrons dans le catalogue mobile OnePlus pour vous aider à choisir votre prochain mobile avec une condition claire: que le terminal ne doit pas être connecté au chargeur toutes les quelques heures.

Nous allons donner à l’autonomie l’importance qu’elle mérite en vous recommandant Mobile OnePlus avec plus de batterie que vous pouvez trouver en ce moment sur le marché.

En plus de la capacité mAh, nous examinerons également d’autres aspects clés liés à la batterie, tels que charge rapide ou charge sans fil.

Et nous aimons tous profitez d’un mobile avec batterie pendant des jours qui peut être complètement chargée en un peu plus d’une heure. Apprenons à connaître les mobiles OnePlus qui répondent à ces exigences.

Les mobiles OnePlus avec la batterie la plus élevée

OnePlus 8

L’autonomie est l’un des points forts de la OnePlus 8, et nous vous en informons dans l’analyse que nous avons effectuée après avoir testé le terminal pendant quelques semaines.

Plus précisément, dans ce OnePlus 8, nous trouvons un Batterie de 4300 mAh avec charge rapide Warp Charge 30T (30W). Bien que cela ne semble pas surprenant au premier abord, ses résultats le sont.

Avec l’écran 90 Hz activé et l’utilisation normale du téléphone (messagerie, Netflix, YouTube et quelques autres jeux), la batterie du OnePlus 8 dépasse 9 heures et demie d’écran. Si vous faites partie de ceux qui exigent quelque chose de plus du téléphone, vous n’avez pas à vous inquiéter non plus, car il atteindra 8 heures d’écran même si vous consacrez plus de temps aux jeux vidéo, aux photographies et aux séries.

Au même niveau se trouve la charge rapide de la technologie Warp Charge, capable de charger la batterie à 50% en seulement 20 minutes et atteindre 100% en un peu plus d’une heure.

En plus de ces caractéristiques en termes d’autonomie, le OnePlus 8 dispose également d’une dalle Super AMOLED de 6,55 pouces, Processeur Snapdragon 865 5G, 8 ou 12 Go de RAM et triple caméra arrière avec un capteur principal de 48 MP. Si vous souhaitez obtenir l’un des meilleurs du marché, vous pouvez acheter ce OnePlus 8 pour environ 630 euros.

OnePlus 8 Pro

Comme prévu en ce qui concerne la version avancée du OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro C’est aussi l’un des mobiles avec la meilleure autonomie du catalogue de la firme chinoise.

La batterie de ce OnePlus 8 Pro a un Capacité de 4510 mAh, charge rapide (30W Warp Charge 307) et charge sans fil (Warp Charge 30 sans fil 30W). Ce dernier est la différence la plus importante par rapport au mobile précédent, la compatibilité avec le chargement sans fil, l’un des aspects que nous avons le plus apprécié lors de l’analyse du OnePlus 8 Pro.

C’est au cours de ces jours de test que nous avons pu vérifier que la batterie du terminal Contient 5 ou 6 heures d’écran, quelques chiffres corrects si l’on tient compte du fait que l’on utilise le mobile avec le mode 120 Hz et le changement automatique de résolution en fonction du contenu.

Nous revenons au chargement sans fil pour mettre en évidence ce que c’est presque aussi rapide qu’une charge filaire, nous prévoyons déjà que c’est très rapide. Bien que nous nous attendions à un peu plus d’autonomie en termes d’heures d’écran, la batterie du OnePlus 8 Pro est payante avec une charge rapide et une charge sans fil exceptionnelles.

Dans la liste des spécifications de ce mobile, nous voyons également un Écran AMOLED fluide de 6,78 pouces avec résolution Quad HD +, processeur Snapdragon 865 5G, 8 ou 12 Go de RAM et trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 48 MP. Vous pouvez acheter ce superbe OnePlus 8 Pro pour environ 830 euros.

OnePlus 8T

Si vous voulez un mobile OnePlus qui se recharge très, très rapidement, le modèle idéal est le OnePlus 8T. Et c’est que l’entreprise a fait un grand pas en avant à cet égard en introduisant un Batterie de 4500 mAh avec charge rapide Warp Charge 65W, une puissance qui double celle des terminaux précédents.

Vous n’avez besoin que de 15 minutes de votre temps pour charger le OnePlus 8T à 60%, et 39 minutes pour voir la batterie de votre téléphone se recharger complètement. Ceci est confirmé lors de l’analyse du OnePlus 8T, des tests qui nous ont également permis de savoir que la batterie de ce téléphone peut durer jusqu’à un jour et demi avec une utilisation modérée.

Si vous avez besoin d’une utilisation plus exigeante du OnePlus 8T, ce cela vous donnera environ 7 à 8 heures d’écran. Comme toujours, l’autonomie de la batterie dépend directement des activités que vous effectuez avec le terminal. Si vous jouez à des jeux lourds pendant des heures, cela en souffrira.

Au-delà de la partie autonomie, le OnePlus 8T équipe un écran Fluid AMOLED de 6,5 pouces, Processeur Qualcomm Snapdragon 865, 8 ou 12 Go de RAM et quatre caméras arrière dirigées par un capteur principal de 48 MP. Le OnePlus 8T peut être le vôtre pour environ 600 euros.

OnePlus Nord N100

Le téléphone le plus abordable de la marque OnePlus est également le seul téléphone doté d’un batterie qui atteint la barrière de 5000 mAh. On se réfère à OnePlus Nord N100, qui a également un Charge rapide de 18 W.

Pour moins de 200 euros, ce téléphone dispose d’une batterie pour jusqu’à deux jours d’utilisation avec une charge rapide qui peut lui donner vie en un peu plus d’une heure. En outre, ce OnePlus Nord N100 dispose d’un écran LCD de 6,52 pouces avec une résolution HD +, Processeur Qualcomm Snapdragon 460, 4 Go de RAM et triple caméra arrière avec capteur principal de 13 MP.

Si vous voulez un mobile pas cher sans renoncer à l’expérience OnePlus et à une excellente batterie, le OnePlus Nord N100 est le résultat de votre recherche. Vous pouvez acheter ce terminal abordable auprès de l’entreprise pour environ 180 euros.

