Avec ces 4 bijoux de la firme chinoise vous ne vous tromperez pas.

Écrit par Jacinto Araque dans Offres

Le marché des smartphones est très évolutif, et les fabricants doivent être vigilants à tout moment car Il semble facile de se mettre à jour, même si ce n’est vraiment pas si simple. Et, si vous y réfléchissez bien, un smartphone de l’année dernière ou même d’il y a deux ans est toujours parfaitement valable à utiliser maintenant.

Et aujourd’hui, nous allons vous montrer quelques smartphones avec une heure Xiaomi, mais qui présentent les avantages de restent des terminaux puissants, et ont aussi un prix assez ajusté grâce aux ventes qu’ils ont subies au fil du temps depuis son lancement, voyons-les!

Ce sont les terminaux Xiaomi qui valent toujours le coup en ce moment

Redmi Note 8 Pro

Écran: IPS 6,53 pouces à résolution Full HD + Processeur: MediaTek Helio G90 RAM: 6 Go Caméras: caméra arrière quad 64, 8, 2 et 2 f / 1.9 | Caméra frontale 20 mégapixels Batterie: 4500 mAh Acheter sur AliExpress: Redmi Note 8 Pro

À l’époque, le Redmi Note 8 Pro était le smartphone le plus vendu de la société chinoise (avec ses jeunes frères Redmi Note 8 et 8T), et en ce moment C’est quand même un bon terminal qui nous offre des spécifications à la hauteur du milieu de gamme, et qu’il est assez similaire au Xiaomi Redmi Note 9 Pro que nous avons tant recommandé.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Écran: 6,57 pouces à résolution Full HD + Processeur: Qualcomm Snapdragon 765 RAM: 6 Go Caméras: caméra arrière quad 48, 8, 2 et 2 mégapixels Batterie: 4160 mAh Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Le premier des terminaux de la liste est une version réduite du Xiaomi Mi 10, que la société lancé en 2020 avec le Qualcomm Snapdragon 765, un processeur qui à ce jour continue à donner de bonnes performances, et qui le place dans la zone de milieu de gamme premium. En plus de cela, il a une construction solide et un bon design.

Redmi 9

Écran de 6,53 pouces à résolution Full HD + processeur MediaTek Helio G80 4 Go de mémoire RAM 5 020 mAh Batterie 13, 8, 2 et 5 mégapixels Acheter sur AliExpress: Redmi 9

Mais si vous recherchez des performances exceptionnelles pour 100 €, le meilleur que vous trouverez est ce Redmi 9, un appareil doté d’un Helio G80 et 4 Go de RAM qui pourra déplacer la grande majorité des applications et des jeux.

Xiaomi Mi 10T

Écran: Amoled de 6,67 pouces à résolution Full HD + Processeur: Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 6 Go Caméras: triple caméra arrière 64, 13 et 5 mégapixels f / 1,89 | Caméra frontale 20 mégapixels f / 2.4 Batterie: 5000 mAh Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi 10T

Mais si ce dont vous avez besoin et que vous voulez, c’est un smartphone avec un très grand écran pour pouvoir voir tout le contenu du monde, votre smartphone est le Xiaomi Mi 10T, un appareil doté d’un panneau qui atteint presque 6,67 pouces et qu’il est idéal pour les utilisateurs intensifs qui aiment lire, jouer et surfer sur leur mobile.