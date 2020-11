Les 5 changements clés de Shadowlands Blizzard veut que World of Warcraft vous surprenne

Shadowlands, la nouvelle extension majeure de World of Warcraft, vient de sortir. Le MMORPG de Blizzard fait peau neuve avec des changements cruciaux dans l’expérience du joueur.

Lorsque vous jouez à un jeu depuis tant d’heures qu’il peut être quantifié comme une fraction de votre vie entière, deux choses peuvent se produire: premièrement, vous l’aimez tellement que vous n’arrêtez jamais de le visiter, même s’il va et vient à votre guise; et deuxièmement, que le nouveau contenu ne suffit pas à revenir. C’est normal, cela nous coûte à tous. Mais avec la sortie de World of Warcraft: Shadowlands, quelque chose gronde dans ma poitrine. Il ne s’agit pas seulement de la nouvelle dose de missions, de zones et de nouvelles curies, ni de ces cinématiques épiques que marque Blizzard. C’est l’expérience du joueur.

Cette nouvelle itération de WoW n’a rien à voir avec ce que vous avez vu jusqu’à présentLa routine hebdomadaire, l’intérêt de continuer à jouer, la création de personnages auxquels vous pouvez vous identifier et qui répondent à vos fantasmes de pouvoir. L’équilibre entre le hasard et la prise de décision, en choisissant de jouer comme vous le souhaitez. Ce genre de chose. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez ce que je veux dire. Je pense que la nouvelle expansion a une quantité écrasante de ressources pour s’assurer que ce cycle est terminé. garder son calme pendant longtemps, mais en même temps respecter ceux qui ne veulent s’amuser qu’à certaines heures.

Absolument, Tempête De Neige cette idée a été prise très au sérieux. Des grandes petites idées comme la prise en charge du contrôleur pour jouer dans le confort du canapé (oui, vous avez bien lu) au premier donjon en constante évolution du MMORPG le plus légendaire du marché, en passant par de nouvelles façons de choisir comment progresser, cette nouvelle itération de WoW ne le fait pas. cela n’a rien à voir avec ce que vous avez vu jusqu’à présent. Ce sont quelques-uns de ses gros as dans votre manche.

Montez de niveau en fonction du consommateur

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos TRAILERS sur YouTube

Diminuer niveau max à 60 Cela peut sembler une manœuvre étrange, d’autant plus que c’est la première fois que quelque chose comme ça se produit dans l’histoire de World of Warcraft – et nous sommes en route depuis deux décennies, bientôt on le dira – mais quoi que vous regardiez, c’est une idée fabuleuse. Il est clair que les premiers joueurs à gagner avec cette manœuvre seront ceux qui commenceront à jouer pour la première fois, mais si vous y réfléchissez, vous verrez qu’il y a quelque chose à célébrer quel que soit votre profil. Tu ne me crois pas? Regarde regarde.

Si vous faites partie de ceux qui ils jouent un seul personnage depuis des années, vous pouvez être encouragé à essayer quelque chose de nouveau si vous êtes sûr que vous allez monter de niveau beaucoup plus rapidement qu’avant, et que chaque niveau est plus excitant car les déblocages sont plus proches les uns des autres. N’avez-vous pas joué depuis si longtemps que vous avez dû appuyer sur le bouton de réinitialisation du mot de passe? Eh bien, ce sera plus facile pour vous de vous rattraper.

La communauté WoW Il a la réputation d’être assez accueillant – il y a de nombreux joueurs vétérans qui s’amusent à aider les débutants à comprendre le jeu et à les regarder surmonter les défis. Vous connaissez Azeroth mieux que votre propre maison maintenant, donc vous pourriez être intéressé par l’apprentissage d’un nouveau venu, ou vous pouvez inviter un ami qui n’a jamais joué auparavant.

Dans un accès de nostalgie, vous pouvez créer un nouveau personnage dans le seul but de faire revivre le contenu de vos extensions préférées – étant donné que tout deviendra probablement plus léger maintenant que tant d’années se sont écoulées, ce n’est pas une mauvaise idée. Le fait est qu’il y a des raisons de se lancer dans une nouvelle aventure.

Votre héros est plus expressif que jamais

Oui, je sais que “/ dance” est le zénith même de l’interaction numérique, le joker incontestable qui unit les blagues les plus sarcastiques à la joie la plus innocente. Mais autant votre elfe de sang est capable de ravir n’importe quel public avec ses pas gracieux et ses hanches irrésistibles, à la fin de la journée, le look contribue beaucoup à dire qui vous êtes dans ce monde fantastique, comment vous ressentez l’armure et les transfigurations. Comment vous voyez-vous lancer un sort ou parler à un héros du Alliance Ou la Horde. Si vous pensez que la coiffure emo que vous portez est un peu 2009, vous serez heureux de savoir qu’il existe une poignée généreuse de nouvelles options de personnalisation dans l’éditeur de personnage.

Ces possibilités rendent un personnage plus expressif, crédible et vivant que jamais.Formes et textures faciales plus variées, crédibles et complexes; de nouvelles coiffures plus audacieuses et imaginatives, des peaux plus complexes ou encore des bijoux et accessoires plus inégaux – il ne s’agit pas seulement ajouter des possibilités, mais plutôt que ces possibilités contribuent à un caractère plus expressif, crédible et vivant que jamais. C’est une excuse aussi bonne qu’une autre pour créer une classe, une race ou un sexe que vous n’avez pas essayé jusqu’à présent. Mais vous feriez également ce qu’il faut pour faire attention aux résultats avec les nouvelles animations lors du lancement de sorts et de capacités spéciales, par exemple. Mais quoi que vous fassiez, n’arrêtez jamais de danser.

Forge légendaire pour vous rendre fier

L’équipement légendaire est depuis longtemps un incontournable pour quiconque cherche à s’engager dans le contenu de plus haut niveau du jeu. Dans Legion (2016), Blizzard a frappé la cible à cet égard, mais cette fois, il y a moins de hasard Cela impliquait à l’époque: si vous voulez un objet de lait, vous pouvez l’obtenir, mais vous devez être très clair sur la pièce que vous poursuivez et vous battre dur pour l’obtenir.

Comment ça marche? Il est plus facile qu’il n’y paraît: une fois que vous avez atteint le niveau maximum et que vous vous êtes écrasé en vous écrasant par des opinions contrastées sur Internet sur l’armure qui va être la meilleure pour vous (vous devez choisir son type, sa puissance légendaire et ses statistiques secondaires), il est temps de rechercher les «ingrédients» pour la forger par le Shadowlands– Vous devez acheter des souvenirs et des cendres d’âme, entre autres; et au moment où vous les obtiendrez, vous porterez quelques bandes sur le dos. Vous savez, une grande puissance s’accompagne d’un grand… dévouement. Mais sachant à quel point ces casques et bavoirs peuvent être représentatifs de votre personnage, il est clair que cela en vaut la peine.

L’idée, comme je l’ai dit, est que l’équipement légendaire est de retour dans le style – il offre des objectifs à long terme à poursuivre, vous oblige à réaliser des activités stimulantes et est incroyablement puissant. En fait, ils ont également plusieurs niveaux, c’est donc à vous de choisir une version inférieure d’un tel élément et de le mettre à niveau plus tard, ou d’attendre et d’atteindre le niveau le plus élevé dès le début. Oh, en parlant d’équipement: il existe de nouvelles machines à sous que vous pouvez obtenir au hasard ou créer vous-même. Mais seulement dans certaines pièces très spécifiques. Donc encore doit penser.

La Grande Chambre: des récompenses adaptées à vous

Si celui de faire des donjons Mythique + pour débloquer un coffre aléatoire par semaine et implorer RNGesus de vous toucher quelque chose de bien n’est pas votre truc, deux remarques: premièrement, vous n’êtes pas seul; et deuxièmement, la Grande Chambre est pour vous. Comment ça marche? Facile. En accomplissant certains objectifs hebdomadaires, allant de la fin des donjons à la défaite des boss de raid ou à l’obtention de l’honneur dans Combats PvP, de nouvelles armes et armures aléatoires sont déverrouillées pour que vous puissiez choisir lorsque la réinitialisation hebdomadaire arrive. Mais vous ne pouvez en avoir qu’un.

Bien sûr, cela signifie que si vous décidez de vous concentrer uniquement et exclusivement sur le mode compétitif, il y a de fortes chances que vous puissiez choisir entre trois récompenses différentes cette semaine. Si vous jouez beaucoup et touchez tout, vous pouvez choisir l’un des neuf équipements possibles. Et si vous vous contentez du M + routine Comme d’habitude, vous pouvez le faire aussi et vous pourriez changer d’avis plus tard.

Bienvenue à Torghast, le donjon infini

Vous visiterez souvent Torghast sur votre chemin à travers les ShadowlandsGénération procédurale de niveaux, dans World of Warcraft. Boom. Torghast, la tour des damnés, a tous les bulletins de vote pour devenir l’endroit que vous visiterez le plus lors de votre séjour dans les Shadowlands, du moins si vous voulez presser votre personnage au maximum avec des récompenses thématiques (y compris les cosmétiques) ainsi que des réalisations et autres . Si vous avez joué comme un voyou, vous avez une idée de ce qui vous attend: des défis imprévisibles, une difficulté croissante et des tonnes de récompenses. Ceux-ci incluent la cendre d’âme, que nous avons mentionnée ci-dessus. Exactement, c’est un matériau de forgeage d’équipement légendaire.

La la forge où vous les faites est, en fait, le même où l’épée a été forgée Frostmourne ou le Heaume de la Domination. Mais l’atteindre n’est pas facile. L’objectif de chaque salle n’est pas de lutter contre une montre, ni d’atteindre ce point. Vous devez penser avec votre tête et survivre. Au fur et à mesure de votre progression, vous devrez choisir entre différents pouvoirs temporaires pour vous aider à continuer à surmonter les obstacles.

En savoir plus: World of Warcraft et World of Warcraft: Shadowlands.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');