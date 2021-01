La Casa de Papel est l’une des séries Netflix les plus connues, nous vous proposons ici de bonnes alternatives.

Écrit par Daniel Villagrasa sur Netflix

** La Casa de Papel ** a réussi à revenir d’entre les morts et cette série initialement diffusée sur Antena 3 est passée sans douleur ni gloire lors de sa diffusion à la télévision en clair. En fait, ses acteurs et actrices se sont impliqués dans d’autres projets après la diffusion et le succès de la série sur Netflix les a pleinement pris dans d’autres rôles. Cette production de Vancouver Media avait un potentiel au début, un potentiel qui jusqu’à son arrivée sur Netflix il semble que le monde n’ait pas apprécié, on imagine que si Amazon ou HBO refusait de l’incorporer dans leur catalogue en ce moment, il y aura de nombreux cadres qui se tireront les cheveux.

La Casa de Papel est l’un des plus grands succès d’une série espagnole sur Netflix, réussissant dans le monde entier et garantissant qu’un projet qui semblait voué à l’échec avait de nouvelles saisons qui plongeaient dans les personnages et les affrontaient avec une autre fin. En attendant l’arrivée de la dernière partie de La Casa de Papel, nous vous apportons les 5 meilleures alternatives à La Casa de Papel sur Netflix pour que vous puissiez gagner du temps.

Élite

De nombreux acteurs de Élite Ils viennent précisément de La Casa de Papel, du moins dans sa première saison. Cette série jeunesse propose une proposition très différente de l’histoire des voleurs qui voulaient porter le plus grand coup de l’histoire en Espagne. Actuellement, cette série prévoit de lancer une quatrième saison et à l’époque nous vous avons déjà dit quelques séries similaires à Elite que vous pouvez trouver sur une plateforme comme HBO. “Lorsque trois jeunes de la classe ouvrière s’inscrivent dans un lycée privé exclusif, les différences entre eux et les élèves riches mèneront au meurtre.”

Année: 2018 Saisons: 3 épisodes: 24 Durée approximative: 50 minutes La meilleure série pour adolescents que vous pouvez regarder sur Netflix, HBO et Prime Video

Bonjour, Veronica

Dans Bonjour, Veronica Nous avons trouvé une proposition un peu plus proche de ce que présente La Casa de Papel, du moins en termes de tension et de complots. Dans cette série originale de Netflix que vous pouvez trouver sur Netflix Espagne, l’histoire d’un policier qui tente d’attraper un prédateur sexuel est racontée. Ce qu’il découvre en tirant sur le fil est une conspiration qu’il n’aurait jamais imaginée.

Année: 2020 Saisons: 1.Épisodes: 8.Durée approximative: 45 minutes.

Ozark

Également produit à l’origine par Netflix, Ozark est l’une des séries à suspense les plus choquantes que l’on puisse trouver dans le service. Cette série, qui recevra bientôt sa dernière saison, met en vedette le grand acteur Jason Bateman qui incarne un conseiller financier impliqué dans des problèmes d’argent et des mafias, avec beaucoup de drogues impliquées.

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 30 Durée approximative: 60 minutes.

Mindhunter

L’une des choses que nous aimons le plus à propos de La Casa de Papel sont les occurrences de The Professor, quelqu’un avec un plan directeur qui semble avoir même planifié le moindre détail, surprenant à la fois ses ennemis et le spectateur à chaque tournant. Mindhunter nous met dans la peau des policiers qui enquêtent sur les meurtriers avec des plans machiavéliques et qui résolvent leurs crimes en étudiant l’esprit et le comportement des criminels.

Année: 2017.Saisons: 2.Episodes: 19.Durée approximative: 50 minutes.Tous les codes secrets Netflix et comment les utiliser pour trouver du contenu «presque» caché

Le reclus

Le reclus C’est une production des plus intéressantes, puisque nous retombons dans un mouvement que nous avons vu à plusieurs reprises à La Casa de Papel, qui est l’infiltration de la gueule du loup. Dans cette mini-série, nous suivons les traces d’un ancien soldat de l’armée américaine qui entre dans une prison mexicaine dans le but d’infiltrer un clan soupçonné d’avoir enlevé la fille d’un puissant juge américain.

Année: 2018 Saisons: 1.Épisodes: 13.Durée approximative: 45 minutes.