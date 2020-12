Sonnez la nouvelle année avec un relooking pour votre smartphone avec les meilleures polices disponibles pour Android. Nous vous montrons les plus populaires.

Écrit par Willennys Martínez sur Android

Si quelque chose a distingué Android des autres systèmes d’exploitation pour appareils mobiles, c’est sa capacité de personnalisation, donnant à l’utilisateur la possibilité de choisir et de modifier différents aspects en fonction de ses goûts et préférences pour une meilleure expérience utilisateur.

Vous pouvez choisir des fonds d’écran, des icônes, des couleurs et bien d’autres aspects sur votre mobile ou votre tablette pour lui donner un look unique qui vous accompagne. Pour tous ces aspects de la personnalisation, nous ne pouvons oublier les polices ou les polices, l’une des caractéristiques préférées par des millions d’utilisateurs.

Alors si tu veux savoir ce qu’ils sont les meilleures polices de lettres pour Android et le plus populaire cette année, vous ne pouvez pas arrêter de lire cet article conçu spécialement pour vous.

Meilleures applications de polices gratuites pour Android

IFont (Experts des polices)FontyHiFontsFontBoardPolices: polices de clavier et émoticônes

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver différentes alternatives d’application qui vous permettront de changer la typographie de votre appareil. Cependant, nous voulons vous présenter ce que nous considérons comme les meilleures options, afin que vous puissiez profiter de la meilleure expérience à tout moment.

IFont (Experts des polices)

IFont est l’un des meilleures applications pour les polices Android et l’un des plus populaires en termes de personnalisation pour Appareils Android. Dès que vous installez l’application et y accédez pour la première fois, vous trouverez une énorme liste de toutes les sources disponibles, où vous pourrez choisir celle qui correspond le mieux à vos goûts.

Une fois que vous avez trouvé celui qui vous convient, sélectionnez-le et cliquez sur l’option “télécharger” pour que la magie commence. À la fin du processus, il peut être appliqué directement sur votre appareil ou, au contraire, téléchargé en tant qu’application et vous devez entrer dans le menu des paramètres pour choisir la nouvelle police.

Fonty

Fonty est une application ludique qui vous permettra de créer des polices ou des types de lettres selon vos goûts, vous pourrez même les créer directement avec votre croquis à la main et les appliquer sur votre mobile, ajouter des autocollants et bien d’autres éléments.

Cependant, il dispose d’un large choix de polices préchargées que vous pouvez sélectionner et appliquer, bien que son véritable attrait soit de pouvoir lui donner le plus haut niveau de personnalisation en les créant avec votre style.

HiFonts

HiFonts est une autre des meilleures applications totalement gratuites pour changer les polices de votre appareil Android. Son incroyable catalogue de polices vous permet d’accéder à des milliers d’alternatives à télécharger sur votre mobile.

Bien qu’il ait une opération similaire à IFont, dans ce cas, les polices seront téléchargées et installées sous la forme d’une application directement à partir du Google Play Store, où l’application elle-même vérifiera votre appareil pour connaître sa compatibilité et si elle est positive Il vous suffit de choisir «appliquer» pour profiter de votre téléchargement.

FontBoard

FontBoard va au-delà d’être une simple application pour changer les polices de votre mobile Android. C’est un clavier qui vous permet de choisir parmi plus de 50 polices différentes que vous pouvez utiliser dans vos applications de messagerie instantanée ou réseaux sociaux préférés.

Il vous suffit d’installer l’application, de lui donner les autorisations nécessaires (c’est totalement sûr, ne vous inquiétez pas) et les alternatives apparaîtront immédiatement pour vous. Il est important de noter que FontBoard a une version gratuite dans laquelle vous pouvez accéder à des variantes telles que “Space”, “Bold”, “Symbols”, “Small Caps” et bien d’autres.

Néanmoins, si vous souhaitez accéder au catalogue complet, vous pouvez choisir la version payante, tout dépendra de votre disponibilité et de vos préférences.

Polices: polices de clavier et émoticônes

Il est très similaire à FontBoard, Fonts est un clavier qui vous permettra de choisir parmi un catalogue différentes polices pour votre mobile Android. Cependant, il a deux grandes différences: moins de publicité et toutes ses polices et émoticônes sont gratuites.

Une excellente alternative pour personnaliser votre mobile, dans laquelle il vous suffit d’installer l’application, de lui accorder les autorisations nécessaires et de commencer à profiter de vos sources préférées dans les applications de messagerie instantanée, les réseaux sociaux et plus encore.

Comment changer le type de police sur Android?

Changer le type de police dans un terminal Android dépendra principalement du type de fabricant, du lanceur et de sa capacité de personnalisation. Cependant, les étapes pour effectuer ces modifications sont très similaires, vous devez donc entrer les paramètres de votre appareil dans les options d’écran et choisir la police souhaitée.

Dans de nombreux cas, vous pouvez ajouter d’autres alternatives que vous pouvez télécharger directement depuis le magasin du fabricant (comme c’est le cas avec Samsung) et en profiter presque instantanément.

En outre, vous pouvez essayer d’installer un lanceur de votre choix comme Nova Launcher (l’un des plus populaires, complet et gratuit) à partir du Google Play Store et essayer les variantes qu’il vous propose.

Enfin, vous pouvez également essayer certaines des autres applications que nous présentons précédemment dans notre collection comme les meilleures options à considérer. Maintenant, dites-nous lequel est votre préféré.