Avec plus de 155 millions d’unités entre les mains des utilisateurs, le Playstation 2 Elle peut prétendre être la console la plus vendue non seulement de Sony, mais de toute l’histoire du support. Son succès commercial impressionnant a généré que pratiquement tous les développeurs de jeux cherchaient à avoir leurs titres dans la plate-forme, donc à la fin de sa vie, nous avions un catalogue titanesque difficile à égaler. Mais quels ont été vos meilleurs jeux? Eh bien sur cette liste Nous vous montrons les cinq avec les notes les plus élevées sur Metacritic. Un classique pur à ne pas manquer.

Grand Theft Auto: San Andreas (95)

Rockstar Games a complètement repris la PlayStation 2. Vous ne pouvez pas penser à cette console sans vous référer à ce que la saga Grand Theft Auto lui a fait. Après deux tranches qui ont pratiquement révolutionné le médium, un troisième jeu est venu qui, une fois de plus, allait changer la façon dont nous regardions les titres mondiaux ouverts. Grand Theft Auto: San Andreas était énorme pour son temps, nous permettant d’explorer à notre guise non seulement une ville, mais une région entière qui à son tour contenait trois grandes villes. Le sentiment de liberté n’a jamais été aussi impressionnant dans l’industrie et comme prévu depuis son annonce, l’aventure de CJ a été plébiscitée par la critique spécialisée.

Metal Gear Solid 2: Fils de la Liberté (96)

La légende que Metal Gear Solid était devenue après cet impressionnant épisode de 1998 sur la première PlayStation, est quelque chose qui est rarement vu dans le médium, donc l’arrivée de sa suite directe sur une console de nouvelle génération, il a généré une attente extrêmement importante. Malgré le fait que beaucoup se soient sentis induits en erreur par la façon dont Hideo Kojima et Konami ont promu Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, à la fin, l’énorme qualité du développeur japonais a été révélée une fois de plus, présentant un titre qui rompait avec beaucoup de paradigmes et qui établissent un nouveau standard technologique et surtout narratif. Snake et Raiden ont volé tous les yeux et ont maintenu le mythe.

Resident Evil 4 (96)

Même si les joueurs PlayStation 2 devaient passer du temps à regarder Gamecube profiter du nouvel épisode numérique de Resident Evil, le moment venu, ils pouvaient se rendre compte que l’attente en valait la peine. Resident Evil 4 a été un tournant non seulement pour les jeux d’horreur, mais en général, pour ceux qui cherchent à avoir une caméra à la troisième personne avec des prises de vue. Shinji Mikami, créateur de la légendaire série Capcom, est revenu prendre les rênes avec ce quatrième opus qui, à ce jour, continue d’être joué en permanence. C’est tout simplement inoubliable pour nous à quel point l’aventure européenne de Leon Kennedy était importante alors qu’il cherchait la fille du président, en plus du fait que, bien sûr, toute la tradition et l’univers de Resident Evil se sont développés comme jamais auparavant dans ce jeu.

Grand Theft Auto III (97)

Très probablement avant Grand Theft Auto III, le nom de Rockstar Games était généralement inconnu dans le média, une question qui a bien sûr complètement changé lorsqu’en octobre 2001, l’important éditeur a publié ledit jeu sur la PlayStation 2. À première vue, la troisième partie de la franchise jusque-là, moins connue, ressemblait à un autre jeu d’action. Tout a changé lorsque vous avez commencé à explorer les rues de Liberty City avec Claude et que vous vous êtes rendu compte que très rarement, le jeu disait non à quelque chose. Une nouvelle légende était née et en très peu de temps, le mot a commencé à se répandre que GTA III était un titre pas comme les autres là-bas, à part cela bien sûr, la presse spécialisée de l’époque, ne se lassait pas de nous dire à quel point c’était spécial. c’était ce titre PS2.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 (97)

Oui, quelle surprise de voir ce jeu en tête de notre liste. Il est important de mentionner que les débuts de ce siècle étaient d’autres époques et la manière dont les notes étaient attribuées aux différents jeux diffère considérablement des critères actuels. Cependant, nous devons admettre que Neversoft a maintenu la magie de sa série vedette avec ce qui était Pro Skater 3 de Tony Hawk, une livraison qui avait une forte responsabilité de perpétuer l’héritage que ses prédécesseurs aussi adorés avaient laissé. Ce titre a affiné de nombreux concepts et a définitivement consolidé la formule du fonctionnement des jeux de patinage d’arcade, ceci bien sûr, non sans introduire au préalable quelques idées fraîches. Inutile de dire que la critique de ce moment, il a adoré.