La firme coréenne continue d’être le leader incontesté des ventes et 5 de ses smartphones font partie du top 10 des ventes.

Samsung est l’entreprise qui plus de mobiles se vend dans le monde loin du prochain en ligne.

Leurs chiffres sont revenus au bon cours après une année 2019 difficile, au cours de laquelle leurs ventes et leurs bénéfices ont fortement chuté.

Avec l’arrivée du coronavirus, il a semblé stagner et le secteur a subi une forte récession. Au fil des mois, les fabricants de smartphones Prendre l’avion et l’un de ceux qui l’ont fait de manière plus satisfaisante est Samsung.

En fait, nous avons déjà vu au troisième trimestre les données publiées par Canalys que Samsung a pris cinq des dix premières places dans le classement des smartphones les plus vendus des trois derniers mois.

Quels sont ces appareils?

Savoir plus: Quel mobile Samsung dois-je acheter? Guide d’achat avec les meilleurs modèles de 2020

Samsung Galaxy A21s: la batterie comme point fort

Le téléphone le plus vendu de Samsung au troisième trimestre de 2020 était le Samsung A21s. Ce smartphone équipe un Processeur à huit cœurs Exynos 850, une énorme batterie de 5000 mAh, un écran de 6,5 pouces et un design très soigné qui lui donne une touche plus premium.

Toutes ces qualités et d’autres en tant que section caméra prudente, ils ont poussé de nombreux acheteurs à y jeter les yeux.

Plus précisément, il a été de 10 millions. Rien de mal.

Savoir plus: Samsung A21s

Samsung Galaxy A11: un téléphone abordable avec d’excellentes fonctionnalités

Dans la large gamme de téléphones Samsung, le Galaxy A11 est l’un des moins chers et probablement aussi le plus intéressant pour son prix.

Ici, nous trouvons un appareil de base avec Écran HD +, batterie 4000 mAh, triple caméra arrière, déverrouillage du visage et empreinte digitale à l’arrière.

Ce Samsung Galaxy A11 donne vie au processeur Samsung Exynos à 8 cœurs capable de fonctionner à une fréquence maximale de 1,8 GHz, accompagné de 2 ou 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne extensible.

Savoir plus: Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A51: Assaut sur le milieu de gamme avec une bonne poignée de fonctionnalités

En troisième position des téléphones de la firme coréenne par excellence, on retrouve le Galaxy A51. Ce téléphone a conquis le milieu de gamme grâce à un écran super AMOLED Full HD + de 6,5 pouces, une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 15 W, 4 Go de RAM et 128 de ROM en standard.

De plus, il se distingue par un design soigné et attrayant avec des bords arrondis, ainsi qu’une section de caméra correcte dans laquelle le mode nuit brille particulièrement.

Savoir plus: Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A31: alimentation, batterie et photographie

Le quatrième smartphone le plus vendu de Samsung (huitième du classement mondial) est le Galaxy A31. Ce mobile le plus vendu dans le milieu de gamme a conquis le cœur de plus de 6 millions d’acheteurs au troisième trimestre 2020.

Ces chiffres ont été atteints grâce à un pari robuste soutenu par son Batterie de 5000 mAh, son écran AMOLED Full HD + de 6,4 pouces, Processeur Octacore MediaTek Helio P65 ou sa caméra arrière quadruple, entre autres.

Savoir plus: Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A01 Core

Pour culminer au classement des 10 smartphones les plus vendus du troisième trimestre 2020, nous trouvons le Samsung Galaxy A01 Core, le cinquième téléphone le plus vendu de la firme coréenne et aussi l’un des moins chers que l’on puisse trouver en magasin, mais le plus.

Ce téléphone est conçu pour la gamme d’entrée de gamme, car ses fonctionnalités sont les plus basiques: 1 Go de RAM et 16 de ROM accompagner un écran de 5,3 pouces, Batterie de 3000 mAh et un seul appareil photo 8 MP.

Son prix est également en fonction de ses caractéristiques.

Savoir plus: Samsung Galaxy A01 Core