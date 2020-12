La cérémonie du Prix ​​du jeu 2020 Il est célébré cette semaine. Aux premières heures du jeudi au vendredi, à l’heure espagnole, nous découvrirons les prix des meilleurs jeux de l’année, ainsi que de nouvelles annonces qui apporteront des personnages comme Gal Gadot et Brie Larson, ou Tom Holland lui-même. En plus de ces récompenses, il existe une catégorie entièrement réservée au public, la “Joueurs préférés”. Catégorie dont les principaux nominés ont déjà été découverts et qui a toutes sortes de débats.

Les «Public Favorites» des Game Awards 2020 ont une file d’attente

Après plusieurs jours où le public a laissé ses votes dans cette catégorie, le Le compte Twitter officiel des Game Awards a révélé qui sont les 5 meilleurs. Leading is The Last of Us Part II, suivi de près par Ghost of Tsushima. Ensuite, nous trouvons Hades, DOOM Eternal et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales respectivement aux troisième, quatrième et cinquième places.

Ça y est. Le dernier tour de #TheGameAwards Player’s Voice. Il reste cinq parties, vous en choisissez 1 comme gagnant. – Le dernier d’entre nous, partie 2

– Fantôme de Tsushima

– Hadès

– Doom éternel

– Spider-Man de Marvel: Miles Morales Votez maintenant pour votre choix: https://t.co/sWozgSHyNk

De nombreux utilisateurs considèrent que TLOU 2 ne mérite pas d’être en premier lieu, compte tenu de la controverse que le jeu a apportée, y compris des menaces contre plusieurs de ses actrices principales. Cependant, l’intersection des opinions regarde dans toutes les directions. Il y a ceux qui louent l’énorme succès d’Hadès, capables de s’y être faufilé parmi les meilleurs, même ceux qui félicite Ghost of Tsushima, l’une des meilleures nouvelles adresses IP issues de PlayStation.

Quoi qu’il en soit, le grand gagnant ne sera pas connu avant la tenue du gala, lorsque les résultats finaux des votes des joueurs sont révélés. Pendant ce temps, GOTY est devenu TT sur Twitter en raison de toutes les opinions différentes sur le point de savoir si TLOU Part 2 mérite d’être dans cette position, ou de pointer vers les autres nominations qui ont atteint le TOP 5. Et vous, Selon vous, qui mérite de gagner? N’oubliez pas que vous pouvez voter pour vos favoris.