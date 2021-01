Si vous aimez les séries policières, voici quelques alternatives explosives.

Ligne de conduite est une série britannique créée en 2012 et actuellement sur le catalogue Netflix en Espagne. Créé par Jed Mercure, cette série nous présente le détective Steve Arnott qu’il a été transféré à l’unité de contrôle des affaires intérieures après avoir commis une erreur dans une opération antiterroriste.

La série se concentre sur l’unité et le travail de Arnott pour attraper les corrompus. Il se compose de 5 saisons et une sixième saison devrait être diffusée prochainement. Ligne de conduite met en vedette Martin Compson, Thandie Newton, Vicky McClure et Adrian Dunbar.

Fauda

Cette série est créée par Lior Raz et Avi Issacharoff qui faisaient partie de la Unité Duvdevan des Forces de défense israéliennes et grâce à cela, ils ont pu développer la série avec leurs expériences. La série suit Doron, un commandant qui tente d’attraper le terroriste du Hamas surnommé «Pantera».

Année: 2015 Saisons: 3 épisodes: 36 Durée approximative: 45 minutes.

Scorpion

Basé sur le génie et l’expert Walter O’Brien, la série suit O’Brien et son équipe de génies qui se battent pour éviter toute menace mondiale en sauvant la vie des États-Unis et du monde. Cette série avait 4 saisons et a été créée par Nick Santora.

Année: 2014 Saisons: 4.Épisodes: 93 Durée approximative: 45 minutes.

Lilyhammer

Créé par Anne Bjørnstad et Eilif Skodvin, Lilyhammer nous raconte l’histoire du gangster Frank Tagliano qui, après avoir fait partie de la protection des témoins pour remettre d’autres criminels, s’est retiré en Norvège à partir de janvier, mais là, il a repris sa vie criminelle et tout est devenu le chaos.

Année: 2012.Saisons: 3.Épisodes: 24.Durée approximative: 45 minutes.

Le marginal

Il s’agit d’une série argentine qui nous présente l’ancien policier Miguel Palacios que pour retrouver la fille d’un juge qui a été kidnappé, il doit se mélanger dans une prison avec une fausse identité et avec des criminels et des meurtriers pour trouver le gang qui a kidnappé la fille et pouvoir les capturer, cependant, Palacios est trahi et il reste derrière les barreaux sans témoins et incapable de prouver son innocence.

Année: 2016 Saisons: 3 épisodes: 29 Durée approximative: 45 minutes.

Suburra: la série

Une série basée sur le film homonyme sorti en 2015 qui suit un groupe de jeunes qui sont plongés dans le crime organisé et qui se battent pour prendre le pouvoir à Rome, en Italie, tout en rencontrant l’église, les politiciens et la mafia italienne .

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 24 Durée approximative: 45 minutes.