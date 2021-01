Si vous recherchez un téléphone que vous n’avez pas à charger toutes les quelques heures, nous vous recommandons les téléphones Huawei avec plus de batterie que vous pouvez acheter dès maintenant.

Écrit par Beatriz Alcántara chez Huawei

La batterie est l’un des composants d’un téléphone mobile qui devrait vous intéresser le plus si vous recherchez un nouveau smartphone. Et nous aimons tous pouvoir utiliser le terminal sans se soucier constamment de devoir le connecter au chargeur pour recharger votre énergie.

Dans ce guide, nous vous aidons à choisir un mobile avec autonomie pendant des jours en vous recommandant les 5 téléphones Huawei avec le plus de batterie que vous pouvez acheter actuellement. Le catalogue de Huawei est vaste et nous y trouvons plusieurs appareils qui se distinguent notamment par la capacité de la batterie.

D’un autre côté, il est également intéressant de voir comment Huawei a travaillé sur l’aspect du charge rapide, très utile lorsque vous avez besoin rechargez votre téléphone en quelques minutes. Mais passons à l’important, ce sont les téléphones Huawei dotés de la batterie la plus élevée du marché actuel.

Téléphones Huawei avec la batterie la plus élevée

Huawei P Smart 2021Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 40 ProHuawei P40 ProHuawei Y6P

Huawei P Smart 2021

Le mobile Huawei avec le plus de batterie du moment est le Huawei P Smart 2021, présenté par le cabinet en septembre 2020. Derrière ce titre se cache un Batterie de 5000 mAh avec charge rapide Huawei SuperCharge de 22,5 W.

Avec cette capacité, l’autonomie du Huawei P Smart 2021 peut parfaitement supporter la journée d’utilisation. De plus, lorsque vous avez besoin de le recharger, vous pouvez le faire en un peu plus d’une heure.

En plus de la section batterie, vous serez également intéressé de savoir que ce P Smart 2021 de la firme chinoise dispose d’une dalle IPS de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +, Processeur Kirin 710A, 4 Go de RAM et quatre caméras arrière dirigées par un capteur principal de 48 MP. À propos, après la polémique avec les États-Unis, arrive sans les services Google.

Si vous voulez une bonne batterie sans avoir à dépenser trop, ce Huawei P Smart 2021 est une excellente option. Tu peux achetez-le pour environ 180 euros.

Huawei Mate 30 Pro

Bien qu’il ait été lancé en 2019, le Huawei Mate 30 Pro reste l’un des terminaux avec le plus de batterie fabriqué par l’entreprise. C’est ainsi que nous vous informons dans votre analyse, dans laquelle nous soulignons l’autonomie comme l’une de ses sections les plus fortes et les plus complètes.

C’est grâce à la Batterie de 4500 mAh avec charge rapide 40 W, charge rapide sans fil 27 W et charge sans fil inversée qui intègre le Mate 30 Pro. Facilement, le mobile peut supporter plus d’une journée d’utilisation. Si vous coupez dans d’autres sections, l’autonomie du Mate 30 Pro atteindra deux jours complets et même plus.

D’autre part, il a des fonctions spécifiques pour optimiser la batterie utilisé par le terminal, comme le mode économie d’énergie et le mode ultra économie d’énergie.

En plus de cette section, le Huawei Mate 30 Pro dispose d’une dalle AMOLED de 6,53 pouces, Processeur HiSilicon Kirin 990, 8 Go de RAM et quadruple caméra arrière dirigée par un capteur principal de 40 MP. Encore une fois, il faut mentionner que ce terminal ne dispose pas de services Google.

Si vous êtes intéressé par ce formidable terminal lancé par Huawei, vous pouvez l’acheter pour environ 630 euros.

Huawei Mate 40 Pro

En 2020, Huawei a démontré tout ce dont il est capable de lancer l’un des meilleurs téléphones de l’année, le Huawei Mate 40 Pro. L’une de ses sections les plus marquantes est celle de l’autonomie, grâce à une grande Batterie de 4400 mAh avec charge rapide de 66 W, Charge sans fil 50W et charge sans fil inversée.

La batterie du Mate 40 Pro n’est pas seulement dans les chiffres, puisque, comme nous l’avons vu dans son analyse, elle offre des résultats exceptionnels lors de l’utilisation du mobile pendant quelques semaines. Le Mate 40 Pro résiste facilement au jour d’utilisation avec environ six ou jusqu’à sept heures d’écran.

L’expérience s’améliore encore plus quand vient le temps de charger le terminal, et c’est que la charge rapide de 66W est capable de vous redonner toute l’énergie en 40 minutes environ. Sans aucun doute, si vous recherchez une autonomie hors pair, le Huawei Mate 40 Pro est une valeur sûre.

Savoir plus: Pourquoi il vaut mieux choisir un mobile avec une charge rapide qu’avec une bonne batterie

Sa liste de spécifications est complétée par un panneau OLED de 6,76 pouces, Processeur HiSilicon Kirin 9000, 8 Go de RAM, EMUI 11 et un système photographique équipé d’un capteur principal arrière de 50 MP. Malheureusement, l’expérience offerte par ce Huawei Mate 40 Pro est frustrante lorsque ne pas intégrer les services Google.

Le Huawei Mate 40 Pro a un prix de lancement de 1199 euros et est accompagné du casque FreeBuds Pro White de Huawei.

Huawei P40 Pro

«Une batterie brutale», c’est ainsi que nous définissons la section relative à l’autonomie du Huawei P40 Pro lorsque nous avons eu l’occasion de l’analyser en avril 2020.

Et c’est que ce terminal de la marque chinoise a un 4200 batteries avec charge rapide de 40 W qui résiste parfaitement à six à huit heures d’écran, c’est-à-dire qu’il complète la journée d’utilisation sans problèmes. De plus, le terminal dispose d’une charge sans fil Qi et d’une charge sans fil réversible, ce qui vous permet de charger d’autres appareils portables avec.

En plus de cette batterie remarquable, le Huawei P40 Pro dispose d’un Écran OLED de 6,58 pouces avec résolution QHD +, processeur Kirin 990 5G, 8 Go de RAM et trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 50 MP.

Si vous souhaitez mettre la main sur ce Huawei P40 Pro, qui ne dispose pas non plus de services Google, vous pouvez pour un prix de départ de 1099 euros, bien qu’il soit possible de le trouver avec des offres importantes.

Huawei Y6p

Nous nous retrouvons avec un mobile abordable qui montre que vous n’avez pas à payer beaucoup d’argent pour profiter d’une bonne batterie. Nous parlons de Huawei Y6p qui, sous la barre des 150 euros, équipe un Batterie de 5000 mAh qui peut durer les deux jours d’utilisation sans problèmes.

Connaissant ces données, il n’est pas étonnant que l’autonomie soit l’un des aspects auxquels Huawei accorde le plus d’importance lors de la promotion de ce terminal.

En plus de cette batterie de 5000 mAh, le Huawei Y6p dispose également d’un écran IPS de 6,3 pouces, un processeur Mediatek MT6762R, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, système d’exploitation EMUI 10.1 (basé sur Android 10) et triple caméra arrière avec un capteur principal de 13 MP.

En bref, c’est un mobile bon marché dans lequel la batterie et les caméras se démarquent le plus. Si vous voulez profiter d’un grande autonomie pour peu d’argent et oubliez le chargeur pendant des jours, vous pouvez acheter le Huawei Y6p pour environ 140 euros.

