Il 2020 Cela fait une année que TikTok a été le réseau social qui a eu le plus d’impact au monde. Ce résultat n’a pas été atteint uniquement parce que, c’est grâce au mérite de la plateforme et de ses créateurs qu’ils ont connu exploiter chaque outil pour rendre son contenu viral.

Par rapport à ce point, TIC Tac a soumis un top 5 des vidéos les plus virales qui ont été partagés sur le réseau social au cours de cette année. Voulez-vous savoir ce qu’ils sont? Alors rejoignez-nous pour les découvrir.

Les 5 vidéos les plus vues sur TikTok en 2020

Bella Poarch chantant «M to the B». Nathan Apodaca chantant Dreams. Caitlyn Reilly fait une parodie sur une réunion de télétravail. Jalaiah et sa danse virale en NBA. Will Smith «efface» sa mémoire.

Selon TIC Tac, ce sont les 5 vidéos les plus virales de la plateforme au cours de l’année. Comme vous pouvez le voir, le thème principal est lié aux tendances musicales et à certaines comédies comme les plus populaires de cette liste.

Même ainsi, il existe des représentations de contenus très créatifs, comme Julian Blass, qui est très célèbre pour ses vidéos utilisant VFX. Bien sûr, Will Smith s’est également démarqué sur cette liste grâce à sa performance dans la célèbre trilogie Men in Black, à laquelle il fait un clin d’œil dans sa vidéo.



Sans plus tarder, apprenons à connaître plus en détail chacune des vidéos sélectionnées comme les plus virales du réseau social de ce 2020.

Bella Poarch chantant «M to the B» | @bellapoarch

La jeune femme d’origine philippine Bella Poarch il a réussi à capturer avec sa vidéo de 10 secondes dans laquelle il est montré en train de faire différentes expressions faciales tout en synchronisant labiale la chanson «M to the B» de la chanteuse Millie B plus de 530 millions de visites.

@bellapoarch Vers le 🐝 🐝 🐝 #fyp ♬ M au B – Millie B

Cela l’a amenée à être la vidéo avec le plus grand nombre de visites de ce 2020 au sein du réseau social, ainsi que celle qui a reçu le plus de likes, dépassant 43,4 millions de cœurs.

Nathan Apodaca chantant Dreams | @ 420doggface208

Souvent, le contenu le plus viral n’est pas lié à une grande production, mais aux émotions. C’est ainsi que Nathan Apodaca monte à la deuxième place selon TikTok dans les vidéos populaires de 2020 avec sa vidéo.

Sur les images, Nathan peut être vu sur une planche à roulettes en sirotant une boisson de la marque Ocean Spray accompagnée de la chanson «Dreams» de Fleetwood Mac en arrière-plan.

@ 420doggface208 Ambiance matinale # 420souljahz #ec #feelinggood # h2o # cloud9 #happyhippie #worldpeace #king #peaceup #merch #tacos #waterislife #high #morning # 710 # cloud9 ♬ Dreams (2004 Remaster) – Fleetwood Mac

Cette vidéo a réussi à se connecter avec les utilisateurs, atteignant plus de 72,3 millions de vues et dépassant le 11,7 millions de j’aime. Comme curiosité, @ 420doggface208, comme il se fait appeler Apodaca sur le réseau social, a reçu 10 000 $ de dons d’utilisateurs, a reçu un camion cadeau, gracieuseté de la marque de boissons.

Caitlin Reilly fait une parodie sur une réunion de télétravail | @itscaitlinhello

En ces temps où le télétravail est devenu la vie de beaucoup, Caitlin Reilly Il a fait une parodie dans laquelle il se fait passer pour ce collègue que tout le monde déteste lors d’une vidéoconférence.

@itscaitlinhello #fyp #foryou #foryoupage #zoom #workfromhome #comedy #gonnabefriends ♬ son original – Caitlin Reilly

Il s’agit sans aucun doute d’une scène à laquelle de nombreuses personnes se sentent identifiées, car cela se produit généralement très souvent. La vidéo amusante a réalisé 5,5 millions de vues, plus de 617,5 mille J’aime et dépasse 8000 avis.

Jalaiah et sa danse virale en NBA | @nba

Créatrice de contenu Jalaiah Harmon, populaire pour sa danse “Renégat” est devenu viral après son apparition dans le Match des étoiles de la NBA avec les danseurs et la mascotte de l’équipe des Chicago Bulls.

@nba Jalaiah (@jalaiahharmon), créateur de Renegade, se produit au NBA All-Star Game! ♬ Loterie – K CAMP

La vidéo partagée par le compte officiel de la NBA, a dépassé le 3,3 millions de likes et plus de 20,000 commentaires jusqu’à maintenant.

Will Smith “efface” sa mémoire | @Will Smith

Will Smith Il se caractérise non seulement par être un grand acteur, mais par son énorme charisme. Que se passe-t-il lorsque les deux caractéristiques sont mélangées? La star hollywoodienne apparaît relever le défi #WIPEITDOWN lui donnant une touche spéciale en se référant au Trilogie des hommes en noir.

@Will Smith Je ne me souviens pas d’avoir fait ça…? @chrisashley ♬ #WIPEITDOWN – BMW KENNY

Actuellement, la vidéo dépasse 105000 avis et plus de 19 millions de j’aime au sein de la plateforme.

Comment les vidéos deviennent-elles virales sur TikTok?

En voyant comment ce contenu est devenu viral, vous vous demandez sûrement comment rendre vos vidéos virales sur TikTok? Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle pour ce faire, vous pouvez faire certaines choses pour rendre votre contenu populaire. Par exemple:

Être un créateur de contenu actif, cela vous aidera à être plus susceptible de grandir au sein de la plate-forme.L'une des meilleures façons pour TikTok de vous inclure parmi les vidéos les plus vues est liée à utiliser les tendances, il est donc important de se tenir au courant de ce qui bouge sur le réseau social. Les duos avec des influenceurs, des célébrités ou des comptes pertinents vous aideront à capturer de nouvelles audiences, à augmenter votre visibilité et à toucher plus de personnes. Votre style devrait être unique et innovant. Bien que vous ayez besoin d'utiliser les tendances à votre avantage, vous devez lui donner votre propre touche qui le distingue des autres et ainsi avoir plus d'options pour TikTok pour vous montrer parmi les vidéos virales du moment.Votre image est importante Et avec cela, nous voulons dire que votre profil au sein de la plateforme doit être aussi clair, informatif et frappant que possible. Si vous complétez avec d'autres réseaux sociaux ou pages Web, vous aurez quelques points supplémentaires.

Pénétrer TIC Tac dans la catégorie des vidéos les plus vues Ce n’est pas impossible, c’est juste une question d’être unique, innovant et surtout, beaucoup de créativité pour que vous vous démarquiez des autres.