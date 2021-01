Les terminaux Xiaomi et POCO qui ont le plus chuté peu de temps après leur lancement.

Écrit par Jacinto Araque sur Xiaomi

Xiaomi est l’une des entreprises qui se sont le plus développées ces dernières années et, en fait, à l’heure actuelle, l’entreprise est l’un des principaux fabricants au monde, et c’est également le deuxième plus grand fabricant en Espagne, où elle a réussi à s’installer d’une très bonne manière.

Les smartphones Xiaomi triomphent pour leur excellent rapport qualité-prix, et aujourd’hui, nous allons vous montrer 5 appareils Xiaomi avec moins de 3 mois de vie que vous pouvez acheter à prix réduit dès maintenant, et qui sont une très bonne option pour renouveler votre smartphone ou donner.

Les derniers téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter dès maintenant

Xiaomi Mi 11

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi 11 Écran WQHD de 6,81 pouces + Qualcomm Snapdragon 8888 ou 12 Go de mémoire RAM Triple caméra arrière avec capteur 108 mégapixels Batterie de 4600 mAh Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Le Xiaomi Mi 11 est la résurgence de la famille mythique de terminaux haut de gamme de Xiaomi, qui s’est développée avec ses trois caméras arrière, dont l’une est 108 mégapixels. De plus, il dispose d’une énorme batterie qui vous tiendra deux jours d’utilisation,

Xiaomi Redmi Note 9T

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Redmi Note 9T Écran de 6,53 pouces Full HD + MediaTek Dimensity 800U 4 Go de mémoire RAM Triple caméra arrière 48 MP Batterie de 5000 mAh Lecteur d’empreintes digitales latéral

Le Xiaomi Redmi Note 9T est l’un des derniers terminaux de la société à intégrer la connectivité 5G dans le milieu de gamme, améliorer les bienfaits de son jeune frère, le Redmi Note 8T.

Xiaomi Redmi 9T

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Redmi 9T Écran Full HD 6,53 pouces + Qualcomm Snapdragon 66 Mémoire RAM 24 Go Quadruple caméra arrière 48 mégapixels Batterie 6000 mAh Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Le nouveau Redmi 9T a atterri avec des attentes élevées sur son dos, et Il a beaucoup changé par rapport à ses prédécesseurs.

PETIT M3

Acheter sur AliExpress: POCO M3 6,53 pouces Full HD + écran Qualcomm Snapdragon 66 Mémoire RAM de 24 Go Triple caméra arrière de 48 mégapixels Batterie de 6000 mAh

Mais, si vous recherchez un terminal plus modeste et bon marché, le POCO M3 est une excellente option à considérer, car a juste assez pour que le smartphone fonctionne bien, et aussi sa grosse batterie vous permettra de profiter longtemps du smartphone sans le télécharger.

Redmi Note 9 Pro 5G

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G Écran Full HD de 6,67 pouces + Qualcomm Snapdragon 750 Mémoire RAM 6/8 Go Quad Caméra arrière 108 mégapixels Batterie de 4820 mAh

Et, si vous recherchez le plus puissant et le plus actuel dans la gamme milieu-premium, le Redmi Note 9 Pro 5G est le terminal indiqué, car, avec un matériel similaire à celui du POCO X3 ou du Mi 10T Lite, il ajoute 5G et l’un des meilleures caméras mobiles du moment.