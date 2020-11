Si vous aimez l’application Facebook officielle autant que nous, vous feriez mieux d’essayer ces alternatives que nous vous laissons ci-dessous.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables aujourd’hui. Que ce soit pour montrer nos vacances ou simplement pour faire connaître notre entreprise ou notre entreprise, des applications comme Twitter, Instagram ou Facebook, sans oublier bien sûr TikTok, sont fixés sur notre smartphone.

Et la vérité est que Facebook est l’un des réseaux sociaux les plus utilisés et tout cela malgré le fait que l’outil du bon Mark Zuckerberg n’est pas le paradigme de la vie privée. Cependant, nombreux sont les utilisateurs qui utilisent Facebook au quotidien. Malheureusement, votre application n’est pas la meilleure et elle consomme de nombreuses ressources, rendre les performances de notre smartphone peuvent être alourdies.

Heureusement, l’application Facebook officielle n’est pas le seul moyen de consulter ce réseau social sur un smartphone. En plus de pouvoir se connecter à partir du navigateur Web lui-même, nous avons de nombreuses alternatives dans la boutique d’applications Google. Ici, nous vous laissons certains des meilleurs.

Meilleures applications Facebook alternatives

Facebook Lite

Alors que la principale application Facebook officielle est vraiment moche en termes de performances, l ‘«alternative» officielle n’est pas du tout mauvaise. Il s’agit de Facebook Lite, une application qui a clairement été conçue pour être utilisée sur des téléphones aux ressources limitées et avec des connexions réseau instables ou à faible débit.

Malgré cela, cet outil fonctionne bien mieux que sa sœur aînée et à la fois pour ceux qui utilisent le réseau social sporadiquement ou pour tous ceux qui n’ont pas de smartphone puissant, ce sera votre meilleur choix.

Plus rapide pour Facebook Lite

Plus rapide pour Facebook Lite est une alternative gratuite et très légère au client Facebook officiel. Cet outil nous permet non seulement d’utiliser Facebook de manière tout à fait normale, mais aussi de pouvoir parler avec nos contacts.

Selon ses développeurs, Plus rapide pour Facebook Lite ne prend que 30 Mo sur notre smartphone et consomme beaucoup moins de données que l’application officielle.

Maki: Facebook et Messenger dans une seule application

L’une des choses que nous aimons le moins sur Facebook est que nécessite deux applications complètement différentes pour en tirer le meilleur parti. D’une part Facebook lui-même pour le réseau social et d’autre part Facebook Messenger pour échanger avec nos contacts.

Maki ne résout pas seulement ce problème, car il permet les deux, mais son fonctionnement est bien meilleur, plus privé et avec plus de fonctionnalités que l’application officielle et tout cela entièrement gratuit.

Phénix

Phoenix est une autre de ces alternatives à Facebook qui nous permet non seulement d’économiser la batterie, le stockage et les données sur notre smartphone, cela fonctionne aussi beaucoup mieux que l’application officielle.

En plus de cela, Phoenix est également 2 en 1, car il ne sera pas nécessaire d’installer Messenger séparément. Mieux encore, l’interface Phoenix est pratiquement la même que celle de l’application officielle et possède de nombreux extras que cette dernière n’a pas. Essayez-le, ça vaut vraiment le coup.

SlimSocial

Pourquoi utiliser SlimSocial et non le client Facebook officiel? Ses développeurs l’ont clair:

Est léger: pèse moins de 0,1 Mo; a un design simple et moderne: il n’y a que ce dont vous avez besoin est un Application “Open Source” (open source): le code de cette application est sur le GitHub, vous pouvez vérifier l’authenticité de l’application et contribuer à son développement. libre et sans publicité; ce n’est pas envahissantRespectez votre vie privée: Cette application ne nécessite pas d’autorisations spéciales. Facebook n’aura accès à aucune donnée sur votre téléphone sans votre consentement

Swift pour Facebook Lite

Swift pour Facebook Lite est une alternative gratuite, personnalisable, entièrement fonctionnelle et légère à Facebook Lite et Messenger qui nous permet de discuter, appeler, vidéoconférence avec vos amis Facebook, envoyer des émoticônes, des vidéos, des images, des cadeaux, parcourir les actualités, des commentaires … en plus de protéger pleinement notre vie privée.

L’application est gratuite Mais si nous ne voulons pas d’annonces, nous n’aurons qu’à faire un seul achat de moins de 1 euro. Un prix assez bon marché pour une application qui offre tant.