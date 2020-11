Il n’y a plus d’excuses pour ne pas apprendre Excel: ces applications faciliteront la tâche fastidieuse.

Lorsque nous examinons en détail une offre d’emploi et voyons les exigences du poste, nous rencontrons souvent les Gestion de la demande Excel. Oui, cet outil avec l’icône verte que nous voyons depuis des années et des années dans le package bureautique de Microsoft mais à partir duquel nous n’avons jamais voulu approfondir ou, simplement, nous n’avions pas considéré son importance réelle.

Parce que beaucoup d’entre nous supposent que nous savons comment utiliser Excel et que nous hésitons à l’examiner en profondeur, en supposant que ce sera un jeu d’enfant dès que nous l’ouvrirons pour la première fois ou que nous prendrons quelques heures.

Et bien non, Ce n’est pas du pain mangé et nous n’apprendrons pas par la science infusée. Nous avons besoin d’une source fiable pour apprendre et ces applications gratuites ils peuvent être votre meilleur allié.

Meilleures applications pour apprendre à utiliser Excel

Cours Excel complet – Du débutant!Cours Excel gratuit en espagnolCours ExcelApprendre le didacticiel ExcelCours de feuille de calculApprenez les fonctions des formules Excel Savoir plus: Comment ouvrir des fichiers Word, Excel et Power Point sur un appareil Android

Cours Excel complet – à partir du débutant

Cette application est conçue pour fournir à l’étudiant toutes les connaissances nécessaires pour devenir un expert de cette qualité exigée.

Pour ce faire, ils partent des bases pour faciliter progressivement l’acquisition des connaissances et ainsi augmenter la difficulté.

Ce cours est destiné à améliorer la productivité et stratégiquement pensé pour automatiser les tâches et soyez efficace pour gagner du temps.

Cours Excel gratuit en espagnol

L’application gratuite Excel Course en espagnol fournit un cours structuré sur tout ce que vous devez savoir sur Excel.

Dans un inventaire, vous apprenez tous les outils, astuces et raccourcis clavier que vous pouvez imaginer. Avoir bonnes notes d’utilisateurs, bien que beaucoup blâment les développeurs pour la publicité excessive entre la classe et la classe.

La partie la plus appréciée est sa mise à jour constante.

Cours Excel

Cette application gratuite est une sorte de bibliothèque dynamique qui a collecté des informations à partir de divers Portails pédagogiques français spécialisés dans Excel. La méthode d’enseignement du cours Excel consiste à visionner des vidéos qui vous montrent comment les fonctions sont utilisées et d’autres sections de l’outil Microsoft.

Il est très complet et a de bonnes notes malgré l’aspect un peu dépassé de son interface.

Apprendre le didacticiel Excel

Learn Excel Tutorial est une application idéale pour apprendre Excel sur votre mobile depuis vous pouvez l’utiliser sans connexion Internet. Il est divisé en sections pour apprendre les formules, les raccourcis, les graphiques, le traitement des données … tout ce à quoi vous pouvez penser.

Comprend un chatter pour consulter des doutes ou d’autres utilisateurs et la possibilité de mettre en signet pour conserver facilement ces leçons essentielles pour vous.

Cours de feuille de calcul

L’application Cours de feuille de calcul promet à l’utilisateur d’enseigner tout ce qui concerne les formules, les tableaux croisés dynamiques et les fonctions de base et avancées.

Tout en espagnol. Contrairement aux autres applications que nous vous avons montrées, l’apprentissage ici se fait via le lire des textes ou des explications écrites et pas sur vidéo.

Il est mis à jour progressivement et l’un des aspects les plus appréciés par les utilisateurs est clair que sont les exemples qui sont utilisés.

Apprenez les fonctions des formules Excel

Une autre application qui révélera tous les secrets des formules Excel est Apprenez les fonctions des formules Excel. La façon d’afficher le contenu est claire et simple pour l’utilisateur (les formules sont déjà difficiles), chose à apprécier.

Les développeurs généralement mettre à jour fréquemment et ils répondent avec vitesse avant toute panne ou des informations erronées, car ils collectent automatiquement le contenu d’autres sites Web et il peut y avoir des erreurs.

