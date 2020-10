Regarder le tennis en direct n’a jamais été aussi simple grâce à cette liste d’applications qui le permettent directement sur votre smartphone.

Suivre un sport autre que le football, le basket NBA ou la moto est toujours difficile. Les grands opérateurs ils n’offrent généralement pas la majorité des événements sportifs minoritaires, s’en tenir exclusivement à ceux qui suscitent un plus grand intérêt pour leur caractère exceptionnel.

Ce serait le cas des grandes finales européennes de basket-ball, des Jeux Olympiques, des tournois de tennis du Super Bowl ou du Grand Chelem, pour ne citer que quelques exemples.

En ce qui concerne précisément le sport que nous connaissons tous de Rafa Nadal ou Roger Federer, il a tout un univers de possibilités au-delà de Roland Garros, Wimbledon, l’US Open ou l’Australian Open.

Pour les fans de tennis il est difficile à plusieurs reprises de suivre un tournoi autres que ceux mentionnés ci-dessus et, pour résoudre ce problème, nous allons vous proposer une liste d’applications pour regarder le tennis et ne manquez pas une raquette.

Meilleures applications pour regarder le tennis sur mobile et tablette

Tennis en directChaîne de tennisTennis TV: diffusion ATP en directTemple du tennisJoueur ESPNApplication de streaming de tennis

Tennis en direct

Tennis Live est la première application à regarder le tennis que nous recommandons. Évidemment, il n’a pas tous les tournois, mais il en a un large offre ce serait difficile pour vous de trouver à la télévision conventionnelle.

En plus de cela, il a résumés de match, calendrier mis à jour des réunions à venir et un nourrir avec les dernières nouvelles sur le monde du tennis.

Chaîne de tennis

Tennis Channel est une autre bonne application pour profiter des grosses raquettes qui se produisent sur les courts de tennis du monde entier.

Vous pouvez y profiter d’innombrables tournois et programmes dédiés exclusivement à ce sport. Le seul inconvénient est que cela ne fonctionne qu’aux États-Unis, vous devrez donc recourir à un système VPN pour simuler le fait d’être de l’autre côté de l’étang.

Tennis TV: diffusion ATP en direct

Tennis TV est l’application officielle de streaming vidéo en direct de l’ATP. Il vous permet de profiter de la diffusion en direct des matchs de tennis dans un Smart TV, smartphone ou tablette Android. Dans votre offre, nous trouvons 64 tournois par an et plus de 2000 jeux totalement gratuits, ainsi que des rediffusions de matchs complets, de matchs classiques, de faits saillants et d’autres fonctionnalités.

Un vrai bijou.

Temple du tennis

Tennis Temple est une autre application qui vous offre la visualisation de matchs de tennis en direct. De plus, il dispose d’un section statistiques où vous pouvez suivre les résultats des rencontres à la minute près, activez notifications push de vos joueurs préférés, ainsi que le résultat des tirages au sort de chaque tournoi et son tirage au sort.

Il a également une partie pour jouer contre des amis en faisant des prédictions sur les résultats du tournoi. Bref, très complet et recommandé.

Joueur ESPN

Cette application ESPN fonctionne comme un service à la demande. Son téléchargement est gratuit mais après Essai de 7 jours Vous devez payer un montant si vous souhaitez continuer à profiter du service.

Il comprend quatre chaînes pour regarder différents sports parmi lesquels, bien sûr, est le tennis. De plus, il offre consultés jusqu’à 30 jours après le match, vous ne manquerez donc que ce que vous voulez manquer.

Application de streaming de tennis

Avec l’application Tennis Streaming, nous aurons à portée de main tous ces liens qui circulent sur le réseau avec différents signaux de match. Bien sûr, comme il n’a pas les droits en tant que tels, il est possible que certains publicité en reproduction. A aussi résultats en direct et autres statistiques, ainsi que les pronostics des bookmakers sur les matchs à jouer.

