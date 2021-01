De toutes sortes et pour toutes les poches.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Si vous avez besoin d’un mobile et que vous devenez fou à la recherche du meilleur prix, nous résumons ici les smartphones qui ils ont baissé de prix aujourd’hui et qu’ils représentent une belle opportunité pour vous. Téléphones mobiles de toutes les gammes (haut, moyen et entrée) ils peuvent être à vous pour moins cher qu’ils ne l’étaient hier.

Certains peuvent avoir des coupons, d’autres non, mais ils sont certainement excellentes options à bas prix. Ils s’effondrent et nous sommes ici pour vous les offrir sur un plateau. Si vous avez besoin de donner quelque chose ou de renouveler votre smartphone, ces sont ceux qui ont le plus chuté son prix aujourd’hui.

Mobiles à prix réduit dans le réseau

Redmi Note 9 Pro: l’appareil Redmi a une dalle IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Il Qualcomm Snapdragon 720G, une puce conçu pour le jeu, se charge de vous donner toute la puissance dont vous avez besoin. Cela vous permettra de profiter d’applications et de jeux assez exigeants. Ce Redmi Note 9 Pro a également 4 caméras arrière et une batterie de 5 020 mAh.Xiaomi Mi 10 + Cadeaux: la plus puissante de la firme chinoise baisse ses prix et le fait en ajoutant des cadeaux. Pour ce prix avantageux, vous pouvez avoir le modèle avec la plus grande capacité (8 Go de RAM et 256 Go mémoire interne), avec son Snapdragon 865, son écran 6,67 pouces Full HD + Super Amoled avec taux de rafraîchissement de 90 Hz, batterie de 4780 mAh avec charge ultra rapide, NFC, 5G et son spectaculaire quadruple Appareil photo principal de 108 mégapixels. Les cadeaux? Ongle Mi Band 4 et une composition corporelle Mi 2.PETIT X3: L’appareil chinois, que nous avons analysé il y a quelque temps, a un panneau IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 732G, un processeur avec lequel vous n’aurez pas de problèmes au quotidien. Le POCO X3 abrite également 4 caméras à l’arrière et une batterie qui atteint 5 160 mAh.HUAWEI Y6p + Huawei Band 4E: le smartphone chinois a un écran Résolution IPS et HD + de 6,3 pouces. Votre cerveau est le Helio P22 créé par MediaTek, que vous pouvez trouver avec une seule version de 3 Go et 4 Go de RAM. Dans son dos, une triple caméra dirigé par un Capteur 13 mégapixels. De plus, vous recevez un bracelet intelligent en cadeau.Motorola Moto G9 Plus: arrive avec un écran IPS de 6,8 pouces et un petit trou pour la caméra frontale. Sous son châssis se trouve Qualcomm Snapdragon 730G, une puce avec laquelle vous n’aurez aucun problème pour profiter d’un bon fonctionnement. Ce Motorola Moto G9 Play abrite également 4 caméras arrière et une grande batterie de 5000 mAh.realme 7: l’appareil chinois a une dalle IPS de 6,5 pouces et une résolution Full HD +. Sous son châssis se trouve l’un des processeurs de jeu de MediaTek, le Helio G95. Vous serez en mesure de déplacer des applications exigeantes sans problème. Sa batterie, en revanche, atteint 5 000 mAh et a une charge rapide puissante de 30 W. Le realme 7 comporte également 4 caméras à l’arrière.

Tous ces mobiles sont d’excellentes options, soit parce que votre smartphone actuel Commencez par le fichu décalage Ou parce que vous voulez d’autres fonctionnalités que vous ne possédez pas et que vous devez être à jour dans le paysage mobile.

N’hésitez pas car le stock est toujours limité dans ce type de remises journalières. Certains demain ils pourraient continuer avec une vente important ou ont augmenté soudainement de prix. Si vous le voulez, allez-y.

Savoir plus: Les 11 meilleurs mobiles chinois pas chers: lequel acheter?