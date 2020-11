Si vous cherchez un mobile pas cher pour offrir ce Noël, ce sont les meilleurs que vous puissiez choisir pour moins de 100 euros.

Écrit par Christian Collado

Trouver téléphones portables sous la barre des 100 euros Ce n’est pas difficile. La chose vraiment difficile est de trouver bons mobiles à ce prix.

Si vous pensez à offrez un mobile ce Noël et vous ne voulez pas y dépenser trop d’argent, aujourd’hui nous allons vous aider à choisir le meilleurs modèles que vous pouvez acheter pour bien faire votre cadeau, quels que soient vos besoins ou ceux de la personne qui recevra le cadeau.

Redmi 9C

Acheter sur AliExpress: Redmi 9C

L’un des mobiles les moins chers vendus par Xiaomi, et à son tour l’un des plus intéressants. Le Redmi 9C est un terminal de moins de 100 euros qui se démarque surtout pour avoir un Batterie d’une capacité de 5000 mAh et un système de caméra composé d’un total de quatre capteurs, trois à l’arrière et un à l’avant.

Son écran a une diagonale de 6,53 pouces et le téléphone dispose d’un processeur MediaTek Helio G25 qui lui donne une puissance plus que suffisante.

Realme C3

Savoir plus: Realme C3

Une autre entreprise spécialisée dans ce domaine des mobiles bon marché est vrai moi, et parmi les modèles qui composent son catalogue, le realme C3, que nous avons analysé à l’époque, est l’un des plus complets qui existent.

Il se distingue également par son grande batterie de 5000 mAh, qui dans ce cas est accompagné d’un puissant processeur Helio G70 de MediaTek, avec huit cœurs qui le rendent parfait pour profiter jeux mobiles le plus récent.

Redmi 9A

Le frère cadet du Redmi 9C de Xiaomi est le Redmi 9A, un autre mobile Xiaomi pas cher qui peut être acheté pour moins de 100 euros, et qui peut être parfait pour offrir ce Noël.

C’est un terminal encore moins cher que le Redmi 9C, mais qui hérite toujours de certaines de ses fonctionnalités les plus importantes, comme le grande batterie d’une capacité de 5000 mAh ou l’écran HD de 6,53 pouces avec une «encoche» en forme de goutte d’eau qui cache sa caméra frontale.

Acheter sur AliExpress: Redmi 9A

Motorola Moto E6s

Savoir plus: Moto E6

De tous les mobiles vendus par Motorola, le Moto E6 c’est l’un des moins chers que l’on puisse trouver.

Si vous savez que la personne à qui vous allez donner le mobile est un fan de Motorola, ce modèle peut être une option fantastique au cas où votre budget serait serré. Pour moins de 100 euros, vous disposez d’un mobile avec un écran de 6,1 pouces, une batterie de 3000 mAh, une double caméra et un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

DOOGEE X95

Savoir plus: DOOGEE X95

Il y a une vie au-delà de Xiaomi et Realme dans Android bas de gamme. Ce n’est peut-être pas une entreprise aussi populaire, mais DOOGEE crée des téléphones de bonne qualité depuis des années vendu à un prix plus que raisonnable. Un bon exemple est le DOOGEE X95, un terminal bon marché qui se distingue par son Design moderne et pour avoir Édition Android 10 Go, étant ainsi l’un des seuls modèles de sa catégorie à inclure l’une des versions les plus récentes d’Android.

realme C11

Savoir plus: realme C11

Nous ne pouvions pas laisser de côté un autre mobile bon marché intéressant de vrai moi tout comme le realme C11.

C’est un mobile avec une grosse batterie, qui comprend entre autres un grand écran sans cadre de 6,52 pouces, une double caméra arrière avec un capteur de 13 mégapixels et un puissant processeur Helio G35.