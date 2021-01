Écrit par Christian Collado sur Android 10

Android 10 est la 17e version officielle du système d’exploitation Android. Aujourd’hui, nous allons voir le meilleures nouvelles d’Android 10Bien qu’ils soient peu nombreux, ils valent la peine d’être essayés.

Quoi de neuf dans Android 10 que vous devez essayer

Entre le Modifications les plus importantes incluses dans la mise à jour vers Android 10 il y a le thème sombre, la navigation gestuelle ou la possibilité de partager des réseaux Wi-Fi par QR codes, entre autres. Voyons-les tous un par un.

Thème sombre

Comment pourrait-il en être autrement, Le thème sombre est la première nouveauté d’Android 10 que vous devriez essayer dès que vous avez installé la nouvelle version sur votre mobile. Après des années d’attente, Google a finalement décidé d’introduire un mode nuit qui modifie les couleurs de l’interface pour améliorer le contraste, la visibilité dans les environnements faiblement éclairés, et même l’autonomie de l’appareil lui-même.

Pour activer le thème sombre, il vous suffit de suivre les étapes que nous vous indiquons dans notre guide, qui consistent en accédez aux paramètres de l’écran et choisissez l’option “Sombre” dans la section “Thème”.

Si vous voulez tirer encore plus de cette fonction, n’oubliez pas que vous pouvez également activer et désactiver automatiquement le thème sombre en fonction de l’heure de la journée, et même activer le thème sombre dans toutes les applications Google – bien que dans ce cas, il devrait être activé automatiquement une fois que vous avez option activée dans les paramètres système–.

Navigation gestuelle

Google l’a déjà essayé avec un système de navigation pseudo-gestuelle dans Android 9 Pie, mais il a fallu attendre l’arrivée de Android 10 lorsque vous avez implémenté un système de gestes assez mature. Ce n’est peut-être pas aussi fluide ou intuitif que dans les modèles des séries iPhone X et iPhone 11 Pro, mais cela représente certainement une percée et, plus important encore, une très bonne alternative pour remplacer le clavier Android classique.

À l’époque, nous avons déjà préparé un guide avec tout ce que vous devez savoir sur les gestes d’Android 10, y compris les étapes pour apprendre à les utiliser et à les activer, et sans aucun doute, cela devrait être l’un de vos premiers arrêts une fois que votre mobile aura Android 10.

Barre de progression dans les notifications multimédias

Bien que facile à négliger, la possibilité de faire défiler vers l’avant et vers l’arrière lors de la lecture de contenu multimédia à partir du panneau de notification est l’un des utilitaires plus pratique qui sont inclus avec la nouvelle version. Le fonctionnement est simple: lorsque vous jouez une chanson ou une vidéo, balayez la barre de lecture dans la notification.

Partagez des réseaux Wi-Fi via des codes QR

Plus besoin de recourir à des applications tierces: Android 10 vous permet de partager des mots de passe pour les réseaux Wi-Fi via des codes QR, afin que d’autres personnes puissent connecter leurs mobiles au même réseau sans avoir à saisir le mot de passe. Sur le mobile que vous souhaitez connecter, il ne vous reste plus qu’à scannez le code qr pour vous connecter au réseau.

Menu de partage de contenu amélioré

Quelques mois avant le lancement d’Android 10, l’un des principaux leaders dans le développement du système d’exploitation a affirmé que le menu de partage Android était un désastre complet et que sa rénovation était l’une des priorités de l’équipe. Heureusement, cette grande rénovation est venu avec Android 10, et maintenant le menu pour partager du contenu fonctionne beaucoup plus vite, et inclut même un aperçu du contenu à partager.

Autorisations de localisation uniquement si des applications sont en cours d’utilisation

Comme chaque nouvelle version d’Android sortie ces dernières années, Android 10 inclut également des améliorations en termes de confidentialité. L’un des plus intéressants est la possibilité de accorder des autorisations de localisation aux applications uniquement lorsqu’elles sont en cours d’utilisation, et supprimez-les une fois qu’ils ont été fermés. Il est possible de choisir le type d’autorisation la première fois que l’application le demande, ou depuis le nouveau menu de “Gestion des autorisations” dans la section “Confidentialité” des paramètres système.