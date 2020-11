YouTube est une plateforme attractive pour les marques, les entreprises et les particuliers. La création de contenu audiovisuel est en hausse, avec une grande acceptation par les consommateurs et avec de plus en plus de gens qui essaient d’en faire leur mode de vie.

Cependant, grandir n’est pas facile. Le nombre d’heures nécessaires est considérable et tout le monde n’a pas la possibilité de s’y consacrer pleinement, donc un peu d’aide extérieure sera appréciée.

Savoir plus: Vous pouvez donc enregistrer des gameplays sur votre mobile et les télécharger sur YouTube

C’est là que les petits accessoires qui peuvent nous faire tâche compliquée de gagner des abonnés sur YouTube un peu plus sympathique. Que vous fassiez vos premiers pas sur YouTube ou que vous ayez stagné et avez besoin d’un coup de pouce, nous vous proposons une liste d’applications avec lesquelles Gagner des abonnés pour votre chaîne sera un peu plus facile.

Meilleures applications pour obtenir des abonnés sur YouTube

TubeMine

UChannel – Sub4Sub

UTViews – Booster de vues

Booster vidéo viral

VideoVTope

AdsVlog – Promotion de votre chaîne

Promoteur vidéo

TubeMine

TubeMine est une application qui vous aidera à augmenter le nombre d’abonnés de votre chaîne. Son fonctionnement ne consiste pas à acheter des abonnés, mais cela vous aidera partager votre vidéo avec votre communauté. Pour ce faire, vous devez vous inscrire et y associer chaque nouvelle vidéo que vous téléchargez. Pour pouvoir partager une vidéo, vous avez besoin de “pièces” que vous pouvez obtenir en les achetant ou en regardant des vidéos d’autres utilisateurs de la plateforme. Je vous donne et vous me donnez le manuel.

Téléchargez TubeMine sur Android

UChannel – Sub4Sub

Grâce à cette application, obtenir des followers, des likes et des reproductions sera également plus facile. La méthodologie est très intuitive: vous téléchargez la vidéo, copiez le lien dans l’application et créez une campagne promotionnelle pour celle-ci. Pour cela, vous avez besoin pièces dans l’application qui sont gagnés en consommant d’autres contenus. Il est complètement gratuit et il est composé d’une vraie communauté, pas de bots, quelque chose de toujours important.

Téléchargez Sub4Sub sur Android

UTViews – Booster de vues

Si vous continuez à vous demander comment gagner des abonnés sur YouTube gratuitement ici, vous avez une autre application avec des caractéristiques similaires aux précédentes. Le fonctionnement est le même: vous partagez une vidéo au sein de l’application et cela vous aide à la déplacer au sein de sa communauté. Si vous regardez d’autres vidéos, vous obtenez des récompenses et vous pouvez les utiliser pour améliorer la campagne de vos créations. Ses utilisateurs sont réels et vous ne pouvez pas acheter d’abonnés.

Télécharger Views Booster pour Android

Booster vidéo viral

Viral Video Booster est probablement l’une des meilleures applications pour fidéliser votre chaîne, bien qu’elle soit en anglais et que sa communauté soit principalement composée d’anglophones. L’opération est similaire aux précédentes, la promotion de votre vidéo auprès des personnes qui l’ont téléchargée. Pour pouvoir le faire, vous devez regarder au moins 75 secondes des vidéos des autres utilisateurs.

Téléchargez Viral Video Booste sur Android

VideoVTope

ViveoVTope fonctionne à travers l’échantillon d’un catalogue de vidéos parmi lesquelles vous pouvez “filtrer” la vôtre. Cela fonctionne de la même manière que les précédents et pour en tirer le meilleur parti, vous devriez également voir les productions d’autres YouTubers. L’inconvénient mis par ses utilisateurs est que gagner des pièces coûte cher.

Téléchargez VideoVTope sur Android

AdsVlog – Promotion de votre chaîne

AdsVlog est un générateur d’abonnés YouTube à part entière. Grâce à lui, vous pouvez promouvoir votre chaîne, obtenir plus de vues, annoncer vos blosgs et publier, gagner des abonnés et des likes, parmi de nombreuses autres fonctions. Rassemblez une bonne poignée d’avis positifs il vaut donc la peine d’y jeter un coup d’œil.

Téléchargez AdsVlog pour Android

Promoteur vidéo

Le promoteur vidéo est un autre de ceux applications pour obtenir des abonnés sur YouTube de manière plus ou moins rapide. Cela dépendra fondamentalement du temps dont vous disposerez pour voir d’autres contenus ou de l’argent que vous investissez. Il a une version gratuite dans lequel vous pouvez obtenir des pièces qui vous permettront de partager plus facilement vos campagnes et autres version payante avec lequel vous accélérerez le processus.

Télécharger Video Promoter sur Android

Comment grandir sur YouTube

Toutes ces applications que nous avons montrées vous seront utiles, mais pour grandir sur YouTube, vous aurez besoin de quelque chose d’autre qui soit. Il n’y a pas de formule magique ou de génie de la lampe qui nous propulsera vers la célébrité de l’application vidéo la plus célèbre au monde, mais il y en a modèles que vous pouvez suivre et ils vous donneront sûrement des résultats.

Le premier d’entre eux est la constance. Vous devez télécharger du contenu régulièrement et de préférence sur le même sujet ou des sujets connexes. La spécialisation est une bonne option et peu à peu vous pouvez devenir prescripteur d’un sujet.

Une autre bonne idée est que améliorez vos compétences en montage vidéo. Au début, vous pourrez aller tirer avec de petites notions d’édition, mais avec le temps, vos abonnés exigeront inconsciemment des améliorations pour ne pas stagner.

Savoir plus: Combien YouTube paie pour 1000 vues et combien il paie pour 1 million de vues

D’autre part, utilisez des images accrocheuses pour vos miniatures vidéo et donnez la noix de coco pour le titres vidéo. Ne mettez pas la première phrase qui vous vient à l’esprit, peut-être qu’en quelques tours nous trouverons les mots parfaits pour que des milliers de personnes nous voient au lieu de centaines.

Nous vous conseillons également de jeter un œil à comment les YouTubers de référence ont créé et promu leur contenu. Évidemment, vous ne pourrez pas le faire de la même manière car ils ont très probablement derrière eux une équipe (humaine et technologique) qui n’est pas à votre portée au début, mais vous le pouvez. copier de petits détails cela vous donnera un coup de pouce.

Savoir plus: Comment s’assurer que les vidéos YouTube sont lues avec la meilleure qualité possible YouTube Meilleures alternatives à YouTube

Jouez à YouTube avec l’écran éteint

Regardez des films gratuits sur YouTube

