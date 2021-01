Internet regorge de possibilités d’emploi. Mais, évidemment, pour profiter de chacun d’eux, il est nécessaire que nous nous éduquions. Souhaitez-vous devenir programmeur? Pour cela, vous devez d’abord faire ce que sont les Langages de programmation les plus demandés en 2021.

Certaines langues sont plus simples à apprendre que d’autres. Mais, en laissant de côté le fait que ce soit simple à apprendre ou non, nous devons garder quelques points à l’esprit avant de décider de la langue à apprendre.

Pour savoir exactement sur quels langages de programmation nous pouvons nous concentrer, nous devons répondre à quelques questions: Quelles sont les exigences de l’application que je souhaite développer? Sur quoi je veux me concentrer? Web, mobile ou jeux? Après cela, nous devons savoir si la demande de main-d’œuvre pour ladite langue est vraiment élevée pour avoir de meilleures chances d’obtenir un emploi.

Langages de programmation qui seront les plus utilisés en 2021

Si vous cherchez une opportunité d’emploi sur Internet, rien de mieux que de vous éduquer et de vous faire une place dans ce monde. Peut-être que 2021 est l’une des meilleures années pour démarrer sur Internet, surtout après une 2020 plutôt compliquée.

JavaScript

Vous devez apprendre cette langue si vous souhaitez développer des sites Web. Toutes les pages exécutent une sorte de code JavaScript et il est fondamental que de nombreuses fonctions de différents sites fonctionnent précisément.

Voulez-vous développer des sites Web? C’est donc l’une des principales langues que vous allez devoir apprendre, forcément.

PHP

De nombreux sites que vous visitez sont développés en PHP, c’est pourquoi c’est l’un des langages de programmation les plus demandés de 2021. Il existe même de nombreux CMS qui sont développés avec ce langage de programmation (WordPress, Joomla, etc.). Un langage open source plein de possibilités.

Si vous voulez vraiment créer une carrière dans le monde de la programmation Web. Ainsi, l’apprentissage de PHP ouvrira les portes à une énorme quantité de travail sur Internet.

Langage C ++

C’est l’un des plus utilisés au monde. On peut trouver un grand nombre d’applications et de jeux développés avec ce langage (Chrome, Firefox, etc.) Le C ++ est assez agile, son traitement est simple et la compilation est très rapide.

Java

Java est utilisé pour développer différentes applications et jeux. Il est même possible de l’utiliser dans le développement d’applications Web. L’avantage de Java est qu’il n’est possible de compiler le code source qu’une seule fois et que nous pourrons exécuter l’application sur n’importe quel système d’exploitation, quel qu’il soit, même sur n’importe quel type de matériel. La seule chose nécessaire pour que cela fonctionne est que la machine virtuelle Java est installée sur le système.

Python

Des sites Web comme Instagram ou Pinterest utilisent ce langage de programmation et ce n’est pas étonnant. C’est une langue assez confortable avec laquelle travailler et les résultats sont vraiment incroyables. Peu à peu, il devient l’une des langues les plus populaires.

Langage C

Pour les personnes qui font leurs premiers pas dans le monde de la programmation. C’est l’un des langages qui se rapproche le plus du matériel. Si vous souhaitez construire une carrière à long terme, c’est une langue que vous devez apprendre.

Rubis

C’est très similaire à Python. Ruby est un langage de programmation assez simple et simple à comprendre, conçu pour le développement d’applications Web.

Partage-le avec tes amis!