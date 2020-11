Écrit par Hector Romero

Si vous avez un ukulélé et que vous faites vos premiers pas, la meilleure chose à faire est de profiter des avantages de la technologie. Comment? Installer sur votre mobile l’un des les 7 meilleures applications pour apprendre le ukulélé. Après avoir commencé à les utiliser, vous améliorerez vos compétences avec cet instrument de musique.

Ce n’est un secret pour personne qu’apprendre à jouer de la guitare, du ukulélé ou de tout autre instrument peut se transformer en cauchemar. Cependant, toutes les applications des applications suivantes vous aideront apprendre les accords de ukulélé, comment l’accorder et bien d’autres choses. Téléchargez celui que vous aimez le plus et le tour est joué!

Meilleures applications pour apprendre à jouer au ukulélé

L’application ukulélé

L’application ukulélé est l’une des meilleures applications pour jouer au ukulélé. Cela vient avec un accordeur qui vous permettra d’améliorer le son de votre instrument. De plus, il dispose d’une vaste bibliothèque d’accords qui contient toutes les variations possibles et vous permet même de faire des recherches d’accords inversés.

Il est également nécessaire de souligner que l’application ukulélé est l’application d’un youtubeur qui enseigne le ukulélé depuis des années. Dans cet outil fantastique, vous trouverez des tonnes de didacticiels vidéo allant de la façon de jouer du ukulélé aux chansons les plus difficiles. Bien qu’il s’agisse d’une application de téléchargement gratuite, elle comprend des achats intégrés.

Chordifier

Chordify est une application puissante pour dessiner des accords à partir de chansons qui vous permet de jouer du ukulélé et de chanter en même temps. Choisissez d’abord votre chanson préférée, puis sélectionnez le ukulélé comme instrument et vous commencerez à apprendre à jouer cette chanson. Un outil simple et amusant pour apprendre à jouer du ukulélé, de la guitare et du piano!

Yousician

Yousician est une application pour pratiquer divers instruments de musique, parmi lesquels se trouve évidemment le ukulélé. Yousician est une sorte de professeur de musique personnel qui vous entend jouer et vous donne un retour sur votre précision et votre rythme. Tout le contenu est conçu par des professeurs de musique experts afin que chacun puisse améliorer ses techniques via l’écran mobile.

L’application est gratuite, mais pour accéder à toutes ses fonctionnalités, vous devrez acheter la version premium. De la même manière, il a un bon programme pour apprendre le ukulélé dans lequel vous n’aurez pas à dépenser un euro.

Ukulélé Kala

Si ce que vous cherchiez était jeux pour apprendre à jouer au ukulélé, alors cette application est parfaite pour vous. Parce que? Parce qu’il a un jeu qui vous aidera à améliorer vos accords et vos pincements. De plus, c’est un outil qui reçoit des mises à jour constantes avec de nouvelles chansons. Cependant, il faut souligner que toute la musique est en anglais.

Accordeur de ukulélé et apprentissage de Ukeoke

Ukulélé Karaoke Ukeoke fr l’un des moyens les plus rapides d’apprendre des chansons de ukulélé. L’outil propose des versions faciles à lire de milliers de hits, que vous pouvez jouer sans avoir à connaître les tablatures ou les partitions. Sans aucun doute, c’est une excellente application d’apprentissage pour les débutants et un recueil de chansons incroyable pour les plus avancés.

Les succès sont affichés à l’écran avec accords faciles, pistes d’accompagnement et paroles réglables. Ukeoke vous écoute jouer et vous conseille ensuite comment vous améliorer. Essaie!

Accords de ukulélé de poche

Bibliothèque de graphiques d’accords pour améliorer vos compétences en ukulélé en utilisant votre smartphone. De plus, il est disponible dans l’un des 4 accords de ukulélé les plus populaires. L’application propose plus de 5000 diagrammes d’accords de ukulélé et accords pour les débutants que vous devez connaître pour commencer à jouer correctement de l’instrument.

Cours de ukulélé

Voulez-vous apprendre à jouer du ukulélé? Eh bien, cette application mobile vous permettra de le faire de manière simple. Dans les cours de ukulélé, comme son nom l’indique, vous apprendrez à jouer à partir de zéro grâce à plusieurs leçons gratuites.

Apprenez à jouer toutes sortes de chansons, refrains et accords avec les didacticiels vidéo ukulélé. Peu importe que vous soyez un enfant, un adulte, un débutant ou un expert. Trouvez votre chanson préférée et découvrez comment la jouer facilement!

Vous n'avez pas encore de ukulélé? Jetez donc un œil aux 3 meilleurs ukulélés intelligents que vous pouvez acheter dès maintenant.